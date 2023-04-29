Realme 11 Pro+ Geekbench'te listelendi: Ekran özellikleri onaylandı

İşte Realme 11 Pro+'ın beklenen özellikleri:
Tekli çekirdek testinde 838 skorunu elde eden Realme 11 Pro+, çoklu çekirdek testinde 2302 skoru ile karşımıza çıkmakta. Cihaz listede 2.6 GHz'de iki çekirdek ve 2.0 GHz'de altı çekirdekle ortaya çıktığı için MediaTek Dimensity 7050 yonga setinden güç alması oldukça muhtemel.Kaynakça https://weibo.com/6617213711/MDVm9na5n https://www.nashvillechatterclass.com/realme-11-pro-5g-rmx3740-with-dimensity-1080-soc-and-12gb-ram-appears-in-geekbench/57698/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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