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    Realme 11 Pro+ Geekbench'te listelendi: Ekran özellikleri onaylandı

    10 Mayıs'ta piyasaya sürülmesi beklenen Realme 11 serisinin en üst modeli Realme 11 Pro+ Geekbench'te listelendi. İşte şirket tarafından ekran özelliklerinin doğrulandığı cihazın detayları:
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    Realme 11 Pro Plus Geekbench'te listelendi
    Şimdilerde Realme 11 serisi üzerinde çalışan Xiaomi, seriyi 10 Mayıs'ta tanıtmaya hazırlanıyor. Ortaya çıkan yeni bir rapora göre serinin en iyisi Realme 11 Pro+ Geekbench'te listelendi. Liste sayesinde bazı özellikleri de ortaya çıkan cihazın ekran özellikleri ise şirket tarafından onaylandı.

    İşte Realme 11 Pro+'ın beklenen özellikleri:

    Tekli çekirdek testinde 838 skorunu elde eden Realme 11 Pro+, çoklu çekirdek testinde 2302 skoru ile karşımıza çıkmakta. Cihaz listede 2.6 GHz'de iki çekirdek ve 2.0 GHz'de altı çekirdekle ortaya çıktığı için MediaTek Dimensity 7050 yonga setinden güç alması oldukça muhtemel.

    Realme 11 Pro Plus Geekbench'te listelendi
    12 GB RAM ile donatılması beklenen cihhazın ekran özellikleri ise şirket tarafından paylaşılan poster sayesinde onaylandı. Posterdeki bilgilere göre 6.7 inç 120Hz AMOLED ekrana sahip olacak cihaz, 61 derecelik bir eğriliğe sahip kavisli kenarlara sahip olacak. Son olarak postere göre cihazın ekranı 2160Hz PWM karartmaya ve 2,33 mm'lik dar bir çeneye sahip olacak.
    Kaynakça https://weibo.com/6617213711/MDVm9na5n https://www.nashvillechatterclass.com/realme-11-pro-5g-rmx3740-with-dimensity-1080-soc-and-12gb-ram-appears-in-geekbench/57698/
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