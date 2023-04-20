Realme 11 serisinin teaser görüntüleri sızdı: İşte tasarımı

Realme 11 serisinin tasarımı belli oldu
Paylaşılan görüntüler, Realme 11 serisinin Xiaomi 13 Ultra'yı andıran dairesel bir kamera adasına sahip olacağını doğruluyor. Bu dairenin ortasında birincil kamera, çevresinde ise bir adet led flaş ve yardımcı sensörler bulunuyor. Cihazın ses ve güç düğmeleri ile çerçevenin sağ tarafına konumlandırılmış.
Bildirilenlere göre Realme 11 Pro ve Pro Plus, ön tarafta 120Hz yenileme hızı sunan 6,7 inç kavisli OLED ekrana sahip olacak. Bununla birlikte her iki cihaza, 67W ve 100W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil ve henüz tanıtılmayan bir MediaTek Dimensity 7xx yonga seti eşlik edecek.
Kamera bölümünde Realme 11 Pro Plus 1/1.4” boyutunda 200MP Samsung ISOCELL HP3, 8MP ultra geniş ve 2MP makro sensörlerinden destek alacak. Realme 11 Pro'nun ise 108MP birincil kamera ile vitrine çıkması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)