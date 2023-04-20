Tam Boyutta Gör Önümüzdeki Mayıs ayında tanıtılması beklenen Realme 11 serisi hakkında yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Mayıs ayında vitrine çıkacak telefonlar için heyecanlı bekleyiş sürerken, teaser görüntüleri de nihayet gün yüzüne çıktı. İşte Realme 11, 11 Pro ve 11 Pro Plus'ın tasarımı.

Realme 11 serisinin tasarımı belli oldu

Paylaşılan görüntüler, Realme 11 serisinin Xiaomi 13 Ultra'yı andıran dairesel bir kamera adasına sahip olacağını doğruluyor. Bu dairenin ortasında birincil kamera, çevresinde ise bir adet led flaş ve yardımcı sensörler bulunuyor. Cihazın ses ve güç düğmeleri ile çerçevenin sağ tarafına konumlandırılmış.

Tam Boyutta Gör Bilmeyenler için Realme 11 serisi, Realme 11, 11 Pro ve 11 Pro Plus modellerinden oluşacak. Bu noktada sızıntı kaynağı, görüntülerin hangi modele ait olduğunu açıklamadı. Ancak Realme 10 serisine benzer şekilde ailede yer alacak tüm modellerin benzer tasarım hatlarını koruması bekleniyor.

Bildirilenlere göre Realme 11 Pro ve Pro Plus, ön tarafta 120Hz yenileme hızı sunan 6,7 inç kavisli OLED ekrana sahip olacak. Bununla birlikte her iki cihaza, 67W ve 100W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil ve henüz tanıtılmayan bir MediaTek Dimensity 7xx yonga seti eşlik edecek.

Realme 11 lansman tarihi açıklandı: 200MP kamera ve daha fazlası 1 gün önce eklendi

Kamera bölümünde Realme 11 Pro Plus 1/1.4” boyutunda 200MP Samsung ISOCELL HP3, 8MP ultra geniş ve 2MP makro sensörlerinden destek alacak. Realme 11 Pro'nun ise 108MP birincil kamera ile vitrine çıkması bekleniyor.

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Realme 11 serisinin teaser görüntüleri sızdı: İşte tasarımı