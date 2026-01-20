Samsung Galaxy A57 5G geliyor: Tüm özellikleri sızdırıldı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, 2026 yılı Galaxy A serisini genişletmeye hazırlanırken, Galaxy A57 modeline ait sızıntılar hız kazandı. Daha önce 3C sertifikasında görülen cihaz, bu kez Çin'in TENAA veri tabanında listelendi. Böylece Galaxy A57'nin ekran, işlemci, kamera ve batarya tarafındaki temel özellikleri netleşmiş oldu.

Samsung Galaxy A57 5G geliyor

TENAA verilerine göre Galaxy A57, 161,5 x 76,8 x 6,9 mm ölçülerinde ve 182 gram ağırlığında olacak. Telefonun ön yüzünde 6,6 inç büyüklüğünde Full HD+ (1080 x 2340 piksel) çözünürlüklü bir AMOLED ekran yer alıyor. Ekran altı parmak izi sensörü de listede doğrulanmış durumda.Performans tarafında Galaxy A57, üç kümeli CPU yapısına sahip sekiz çekirdekli bir işlemciyle geliyor.

Çekirdeklerin sırasıyla 2,9 GHz, 2,6 GHz ve 1,95 GHz hızlarında çalıştığı belirtiliyor. İşlemci adı TENAA'da yer almasa da, daha önceki Geekbench kayıtları bu yonganın Exynos 1680 olduğunu doğrulamıştı. Bellek ve depolama tarafında iki farklı yapılandırma bulunacak. Galaxy A57'nin 8 GB RAM + 256 GB depolama ve 12 GB RAM + 256 GB depolama seçenekleriyle satışa sunulması bekleniyor.

Yazılım tarafında ise Android 16 tabanlı One UI 8 arayüzü yer alacak. Samsung'un önceki A serisi modellerinde sunduğu uzun güncelleme politikasının bu modelde de korunması muhtemel. Batarya kapasitesi ise TENAA kayıtlarında 4.905 mAh olarak geçiyor. Ayrıca daha önceki 3C ve TUV sertifikaları da cihazın 45W hızlı şarj desteğine sahip olacağını doğrulamıştı.

Kamera tarafında Galaxy A57, ön tarafta 12 megapiksellik bir selfie kamerası taşıyor. Arka tarafta ise 50 megapiksel ana kamera, 12 megapiksel ultra geniş açı ve 5 megapiksel makro lensten oluşan üçlü bir kurulum bulunuyor. Ana kamerada Sony IMX906 sensörünün kullanılabileceği de gelen bilgiler arasında. Galaxy A57'nin, Galaxy A37 ile birlikte 2026'nın ilk çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Fiyatı ise henüz paylaşılmadı.

