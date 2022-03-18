Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Huawei Nova 9 SE tanıtıldı: Orta segmente yeni alternatif

    Çinli teknoloji üreticisi Huawei, en yeni orta seviye akıllı telefon modeli olan Huawei Nova 9 SE'yi duyurdu. İşte teknik özellikleri ve fiyatı.                 
    Oy Ver

    Huawei Nova 9 SE tanıtıldı: Orta segmente yeni alternatif

    Huawei, büyük bir ekrana ve dörtlü ana kameraya sahip Nova 9 SE akıllı telefonunu tanıttı. Cihaz, Kristal Mavi, İnci Beyazı ve Gece Siyahı renklerinde sunulacak.

    Huawei Nova 9 SE, Qualcomm Snapdragon 680 işlemci tarafından desteklenmekte. Çip, 2,4 GHz'e kadar saat hızına sahip sekiz Kryo 265 çekirdeği, bir Adreno 610 grafik hızlandırıcı ve bir Snapdragon X11 LTE modem içeriyor. RAM miktarı ise 8 GB. Akıllı telefon, 6.78 inçlik, 2388 × 1080 piksel (FHD+ formatı) çözünürlük, 90Hz yenileme hızı sunan LCD ekrana sahip.

    Huawei Nova 9 SE tanıtıldı: Orta segmente yeni alternatif
    Tam Boyutta Gör

    Ön kamera 16 megapiksel görüntüler oluşturabiliyor. Arka kamera ise 108 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel geniş açılı sensör, 2 megapiksel makro modülü ve 2 megapiksel derinlik sensörünü bir araya getiriyor.

    Cihazın diğer özellikleri arasında Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, Huawei Histen Audio ses sistemi yer almakta. Boyutları 164.64 × 75.55 × 7.94 mm, ağırlığı isse 191 gram. Akıllı telefonun gücü ise 66WSuperCharge şarj destekli 4000 mAh pil ile sağlanıyor.

    Huawei Nova 9 SE Özellikleri:

    • Ekran: 6.78" FHD + (2388 x 1080 Piksel) TFT LCD (IPS), 90 Hz'e kadar ekran yenileme hızı
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 680
    • RAM: 8 GB RAM
    • Depolama: 128/256 GB
    • Arayüz: EMUI 12
    • Arka kamera: 108 MP + 8 + 2 + 2 megapiksel
    • Ön kamera: 16 megapiksel
    • Batarya: 4.000 mAh, 66W HUAWEI SuperCharge
    • Bağlantı: Dual VoLTE, GPS / AGPS / GLONASS / BeiDou / GALILEO / QZSS, Wifi 802.11a/b/g/n/ac (2.4 GHz and 5 GHz), Bluetooth 5.0, USB 2.0
    • Boyutlar: 164.64 x 75.55 x 7.94 mm
    • Ağırlık: 191 gr

    Huawei Nova 9 SE fiyatı

    HUAWEI Nova 9 SE, Kristal Mavi, İnci Beyazı ve Gece Siyahı renklerinde satışa çıkacak. Cihazın 8+128 GB versiyonu 346 ABD Doları fiyatla satılırken, 8+256 GB versiyonun fiyatı ise 377 ABD Doları olacak. Akıllı telefon 24 Mart'tan itibaren Çin'de satın alınabilecek. Diğer ülkelere ne zaman dağıtılacağı ise henüz belli değil.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    alfa-x 1 gün önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    TCL L7 5002H
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    2021 Apple MacBook Pro 16 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    NASA-ERAY
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız