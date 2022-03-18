Huawei Nova 9 SE tanıtıldı: Orta segmente yeni alternatif

Huawei, büyük bir ekrana ve dörtlü ana kameraya sahip Nova 9 SE akıllı telefonunu tanıttı. Cihaz, Kristal Mavi, İnci Beyazı ve Gece Siyahı renklerinde sunulacak.
Huawei Nova 9 SE, Qualcomm Snapdragon 680 işlemci tarafından desteklenmekte. Çip, 2,4 GHz'e kadar saat hızına sahip sekiz Kryo 265 çekirdeği, bir Adreno 610 grafik hızlandırıcı ve bir Snapdragon X11 LTE modem içeriyor. RAM miktarı ise 8 GB. Akıllı telefon, 6.78 inçlik, 2388 × 1080 piksel (FHD+ formatı) çözünürlük, 90Hz yenileme hızı sunan LCD ekrana sahip.
Ön kamera 16 megapiksel görüntüler oluşturabiliyor. Arka kamera ise 108 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel geniş açılı sensör, 2 megapiksel makro modülü ve 2 megapiksel derinlik sensörünü bir araya getiriyor.
Cihazın diğer özellikleri arasında Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, Huawei Histen Audio ses sistemi yer almakta. Boyutları 164.64 × 75.55 × 7.94 mm, ağırlığı isse 191 gram. Akıllı telefonun gücü ise 66WSuperCharge şarj destekli 4000 mAh pil ile sağlanıyor.
Huawei Nova 9 SE Özellikleri:
- Ekran: 6.78" FHD + (2388 x 1080 Piksel) TFT LCD (IPS), 90 Hz'e kadar ekran yenileme hızı
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 680
- RAM: 8 GB RAM
- Depolama: 128/256 GB
- Arayüz: EMUI 12
- Arka kamera: 108 MP + 8 + 2 + 2 megapiksel
- Ön kamera: 16 megapiksel
- Batarya: 4.000 mAh, 66W HUAWEI SuperCharge
- Bağlantı: Dual VoLTE, GPS / AGPS / GLONASS / BeiDou / GALILEO / QZSS, Wifi 802.11a/b/g/n/ac (2.4 GHz and 5 GHz), Bluetooth 5.0, USB 2.0
- Boyutlar: 164.64 x 75.55 x 7.94 mm
- Ağırlık: 191 gr
Huawei Nova 9 SE fiyatı
HUAWEI Nova 9 SE, Kristal Mavi, İnci Beyazı ve Gece Siyahı renklerinde satışa çıkacak. Cihazın 8+128 GB versiyonu 346 ABD Doları fiyatla satılırken, 8+256 GB versiyonun fiyatı ise 377 ABD Doları olacak. Akıllı telefon 24 Mart'tan itibaren Çin'de satın alınabilecek. Diğer ülkelere ne zaman dağıtılacağı ise henüz belli değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara