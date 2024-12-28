Tam Boyutta Gör Realme, 2025 Ocak ayında piyasaya süreceği Realme 14 Pro 5G serisinin yeni tasarım detaylarını, sosyal medya hesabında paylaştı. Hindistan'daki lansman öncesinde tanıtılan süet gri renk seçeneği, serinin premium karakterini vurgularken, cihazın sadece 7.5 mm'lik inceltilmiş profili kullanıcılara zarif bir deneyim vadediyor.

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İşte Realme 14 Pro serisini yeni süet deri tasarımı:

Realme 14 Pro serisinin en dikkat çekici özelliklerinden biri, endüstride bir ilk olan soğuğa duyarlı renk değiştirme teknolojisi. Bu inovatif tasarım yaklaşımı, ortam sıcaklığı 16 derecenin altına düştüğünde inci beyazından canlı maviye dönüşen bir görünüm sunuyor. Buna ek olarak yakın bir zamanda tanıtılan süet gri varyant ise vegan deri kullanımıyla sürdürülebilirlik konusundaki hassasiyeti de gözler önüne seriyor.

Ekran tarafında her iki yanında 42 derecelik altın eğriliğe sahip dörtlü kavisli bir ekranla gelen Realme 14 Pro serisi, sadece 1.6 mm kalınlığındaki çerçeveleri ile kullanıcılara kesintisiz bir görüş deneyimi sunarken, hem Realme 14 Pro hem de 14 Pro+ modellerinde kullanılan 1.5K AMOLED ekran da 3840Hz PWM karartma teknolojisiyle göz sağlığını korumayı hedefliyor.

Dayanıklılık konusunda da iddialı olan Realme 14 Pro serisi, IP66, IP68 ve IP69 sertifikalarının üçlü korumasıyla donatılmış durumda. Bu koruma standardı, cihazların yüksek basınçlı sıvılar, buhar ve toz gibi zorlu çevresel koşullara karşı üst düzey bir direnç göstereceğini garantiliyor.

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Realme 14 Pro 5G serisi, yeni süet deri bir tasarıma kavuşuyor