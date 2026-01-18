Realme 16'nın tasarımı ve teknik özellikleri ortaya çıktı: Yakında geliyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Bu ay başında tanıtılan Realme 16 Pro serisinin ardından, daha alt seviye Realme 16 modeli de piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Vietnamlı bir perakendecinin sitesinde yeni modele ait görseller ve teknik özellikler ortaya çıktı.

Yayınlanan görsellerde, arka tarafta Google Pixel modellerini ve kısa süre önce tanıtılan iPhone Air’i andıran yatay kamera adası dikkat çekiyor. Ancak Realme, bu tasarıma kendine özgü bir dokunuş ekleyerek arka kameraların yanına özel bir selfie aynası yerleştiriyor.

Realme 16 beklenen özellikler

Realme 16’nın, 6,57 inç boyutunda AMOLED bir ekrana sahip olacağı belirtiliyor. Full HD+ çözünürlük sunan bu panel, 4.500 nit tepe parlaklık seviyesini ve 120 Hz yenileme hızını destekliyor. Dayanıklılık tarafında ise AGC DT-Star D+ cam koruma bulunuyor. Ayrıca ekrana gömülü parmak izi okuyucu da mevcut.

Kamera tarafında, cihazın ön yüzünde 50 megapiksellik bir selfie kamerası yer alıyor. Arka kısımda ise 50 megapiksel ana kamera ile birlikte 2 megapiksellik yardımcı sensörden oluşan çift kamera kurulumu bulunuyor. Telefonun Android 16 işletim sistemiyle kutudan çıkacağı ve Realme UI 7 arayüzüyle geleceği ifade ediliyor.

Tam Boyutta Gör Performans tarafında Realme 16, MediaTek Dimensity 6400 Turbo yonga setinden güç alıyor. Cihazın 8 GB veya 12 GB RAM seçenekleriyle sunulacağı, her iki varyantta da 256 GB dahili depolama alanı bulunacağı belirtiliyor. Telefonun en dikkat çekici özelliklerinden biri ise 7.000 mAh kapasiteli büyük bataryası ve 60W hızlı şarj desteği.

Bağlantı özellikleri arasında Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC ve kızılötesi alıcı yer alıyor. Büyük bataryasına rağmen cihazın yalnızca 8,1 mm kalınlığında olduğu ve 183 gram ağırlığında olduğu aktarılıyor. Dayanıklılık konusunda da oldukça iddialı olan Realme 16; IP66, IP68, IP69 ve IP69K sertifikalarıyla toza ve suya karşı üst düzey koruma sunuyor.

Listeye göre Realme 16, 8 GB + 256 GB ve 12 GB + 256 GB olmak üzere iki farklı versiyonla satışa sunulacak. Renk seçenekleri ise Air Black ve Air White olarak belirtilmiş durumda. Cihazın 2 Şubat itibarıyla satışa çıkacağı ifade ediliyor. Ancak fiyat bilgisi henüz bulunmuyor.

