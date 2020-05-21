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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Apollo, 2020'nin en iyi kameralı telefonu olabilir

    Xiaomi'nin muhteşem kamera ve zoom özelliklerine sahip yeni bir akıllı telefon geliştirdiği bildiriliyor. Xiaomi Apollo kod adına sahip cihazla Ağustos'ta tanışabiliriz.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi Apollo, 2020'nin en iyi kameralı telefonu olabilir
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    Mobil sektöre yönelik güvenilir istihbaratları ile tanıdığımız Xiaomishka isimli Twitter hesabı, bu kez Xiaomi'nin piyasaya sürmeyi planladığı yeni telefonu hakkında bazı özel bilgiler paylaştı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Xiaomi, 144 megapiksel kameralı bir telefon çıkarmaya hazırlanıyor

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    Daha önce M2007J1SC model numaralı cihazın geliştirilme sürecinde olduğunu öğrenmiştik. Xiaomishka akıllı telefonun "Apollo" kod adına sahip olduğunu doğruladığını söylüyor.

    Xiaomi Apollo, 2020'nin en iyi kameralı telefonu olabilir
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    Samsung, 150 megapiksel sensör geliştiriyor

    Ağustos ayında piyasaya sürülmesi beklenen Xiaomi Apollo'nun kamera ve zoom özellikleriyle ses getirecek bir model olacağı belirtildi. Yani bu konudaki performansıyla kullanıcıları fazlasıyla memnun edecek.

    Kamera özellikleri hakkında henüz bir bilgi yok ancak Samsung'un 150 megapiksel çözünürlüğe sahip bir görüntü sensörü geliştirdiğini biliyoruz. Belki de bu sensör ilk kez Xiaomi Apollo'da karşımıza çıkacak.



    https://twitter.com/xiaomishka/status/1263340398417719297 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    java (Tevfik Kaya) 43 dk.
    Telefonun arkasına SLR sensörü de koysa benim gözümde hep bir çöp olarak kalacak bu marka...



    Not: Alıcısına lafım yok, tercih meselesi...
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    CodyTravers (Mert Suat Korkmaz) 1 sa.
    Kendi sensörüne-lensine, kısaca kendi kamera paketine sahip olmayan bir marka nasıl kamera konusunda en iyisi olabilir ki?
    1 Yanıt Yanıtla
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    DH Misafiri 1 sa.
    Ne varsa Xiaomi'de var, yenilikçi bir firma. RIP Apple
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    Şıh Hazretleri (- -) 2 sa.
    Telefon sektörü tıkandı, kameradan başka geliştirecek bir şey bulamıyorlar.
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    Rammercan ( Rammercan) 2 sa.
    144 mp ciksaydi bi onu cikarmadan bunu cikariyolar her ay bi telefon çıkarıyor artik şayomi yeni jenerasyon samsungu
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