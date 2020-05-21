Xiaomi Apollo, 2020'nin en iyi kameralı telefonu olabilir

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Mobil sektöre yönelik güvenilir istihbaratları ile tanıdığımız Xiaomishka isimli Twitter hesabı, bu kez Xiaomi'nin piyasaya sürmeyi planladığı yeni telefonu hakkında bazı özel bilgiler paylaştı.

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Daha önce M2007J1SC model numaralı cihazın geliştirilme sürecinde olduğunu öğrenmiştik. Xiaomishka akıllı telefonun "Apollo" kod adına sahip olduğunu doğruladığını söylüyor.

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Samsung, 150 megapiksel sensör geliştiriyor

Ağustos ayında piyasaya sürülmesi beklenen Xiaomi Apollo'nun kamera ve zoom özellikleriyle ses getirecek bir model olacağı belirtildi. Yani bu konudaki performansıyla kullanıcıları fazlasıyla memnun edecek.

Kamera özellikleri hakkında henüz bir bilgi yok ancak Samsung'un 150 megapiksel çözünürlüğe sahip bir görüntü sensörü geliştirdiğini biliyoruz. Belki de bu sensör ilk kez Xiaomi Apollo'da karşımıza çıkacak.

https://twitter.com/xiaomishka/status/1263340398417719297

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