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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    realme c15 modeli Vodafone raflarında yerini aldı

    realme c15 akıllı telefon modeli Helio G35 yonga seti, 6.5 inçlik LCD Tam Ekran, 6000mAh kapasiteli batarya, 13 MP Dörtlü Kamera kurulumu gibi özelliklerle geliyor.
    06 Nisan 2021, 16:00 (1 hf.)
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    realme c15 modeli Vodafone raflarında yerini aldı
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    realme markasının uzun kullanım ömrü ile özellikle genç kullanıcıları hedeflediği C15 akıllı telefon modeli ülkemizde de satışa başladı. Ürün ilk olarak Vodafone raflarından temin edilebiliyor.

    realme c15 özellikleri ve fiyatı

    6.5 inçlik LCD Tam Ekran tasarımına sahip olan realme C15 modeli ince çerçeveler sayesinde yüzde 88.7 ekran-kasa oranına ulaşıyor. Toz geçirmeyecek şekilde tasarlanan ekranın üst kısmında konumlanan hoparlör sayesinde toz kaynaklı tıkanmalar nedeniyle çağrı kalitesi etkilenmiyor. Dört köşesi güçlendirilen ekran, kırılma riskini etkili bir şekilde azaltıyor.

    Ayrıca Bkz. "Kanadalı şirket dünyanın en hızlı üç tekerlekli elektrikli aracını geliştiriyor"

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    Arka kısımda bulunan çeşitli optik doku efektleri için de sektörün önde gelen Alman beş eksenli hassas radyum oyma teknolojisinin kullanıldığı ayna düzeyi parlatma işlemi, 300 dakikalık işlem sonrasında pürüzsüz dokulu bir yüzey oluşturuyor. 

    8 adet Cortex-A53 çekirdeğinden oluşan Helio G35 yonga setinin güç verdiği telefonda 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi tercih edilmiş. Kapasite 256GB’a kadar hafıza kartları ile arttırılabiliyor. Gövdede 2 adet nano SIM ve 1 adet microSD için yer var.

    6000 mAh ve 18W hızlı şarj özelliklerine sahip akıllı telefon C15 ile kullanıcılar 44 saat boyunca kesintisiz telefon görüşmesi yapabiliyor ve YouTube’da 26,8 saat video izleyebiliyor. Aynı zamanda telefonun bekleme süresi de 57 gün.

    Süper Güç Tasarrufu Modunda cihaz, 2,5 gün beklemede kalabiliyor ve pilin sadece %5'i doluyken 2,48 saat telefon görüşmesi yapılabiliyor. Cihaz, boşta olan arka plan uygulamalarının güç kullanımını azaltan APP Quick Freeze, telefonun sürekliliğini artırmak için bazı ekran efektlerini azaltan Ekran Pil Optimizasyonu (Screen Battery Optimization) ve telefonun daha düşük bir modda çalışmasına olanak tanıyan Uyku Bekleme Optimizasyonu (Sleep Standby Optimization) ile kullanıcılara en iyi pil ömrü deneyimini sunuyor.

    C15, arka kısmındaki yapay zeka destekli 13 MP Dörtlü Kamera kurulumu, Super Nightscape Mode (Süper Gece Manzarası Modu), 119° Ultra Geniş Mod ve donanım düzeyinde bulanıklaştırma efekti sağlayan Portre Modu ile daha fazla çekim yöntemi sunuyor. Cihaz f/2.0 geniş diyafram açıklığına sahip olan 8 MP Selfie kamerasında hareketlerle yüksek çözünürlüklü fotoğraf çekme (Use Gesture To Take Photo), Yapay Zeka Güzellik (AI Beauty) ve 1080p Full HD video kaydı desteği sağlıyor.

    realme C15 akıllı telefon modeli Vodafone operatörü tarafından 230TLx12 ay veya 445TLx6 ay olacak şekilde satışa sunuldu. Telefon toplamda ise tarifeye ek 2760TL fiyat etiketine sahip olacak.



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    Ussuz (mehmet ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ekran 720p herhalde
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    G gidi (gidi gidi) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    neredeyse aynı fiyata 6000 mAh bataryalı M31 var ve amoled ekranlı. M31 daha mantıklı
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    muratkaya (Murat KAYA) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) gidi
    Sentetik test sonuçlarına baktım hakkaten de M31 çok daha önde.
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    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    çok para. 1600 olsa alınabilirdi.
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    H halilfirat 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    "YouTube’da 26,8 saat video izleyebiliyor."
    2760Tl ye böyle bir yeteneği alsa alırım 1 tane
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