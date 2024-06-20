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    Amiral gemisi katili Realme GT 6 tanıtıldı: Türkiye'de satılacak

    Realme, amiral gemisi seviyesinde donanım ve yapay zeka (Next AI) özelliklerine sahip yeni akıllı telefonunu duyurdu. Realme GT 6, küresel pazarda satışa sunulacak.
    realme gt 6 telefon tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Realme GT 6, resmî olarak duyuruldu. GT serisinin yeni üyesi Milano’da düzenlenen bir etkinlikle tanıtıldı. Amiral gemisi katili, bir yıldan fazla süredir dünya çapında satışa sunulan ilk Realme GT telefonu.

    Realme GT 6 neler sunuyor?

    realme gt 6 özellikleri neler Tam Boyutta Gör
    Realme GT 6, 6.78 inç, 1264x2780 çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 6000 nit parlaklık sunan, Gorilla Glass Victus 2 ile korunan AMOLED ekran (Hyper Display olarak adlandırılıyor) ile geliyor. Şimdiye kadar çıkmış Realme telefonlar arasında en parlak ekrana sahip model. Snapdragon 8s Gen 3 işlemciden güç alan telefon, 16GB RAM 512GB’a kadar depolama ile geliyor. Telefon, 120W hızlı şarjı destekleyen 5500 mAh bataryaya sahip. Realme, telefonun 26 dakikada tam şarj olduğunu iddia ediyor. Pil, 1600 şarj döngüsünden sonra kapasitesinin en az %80’ini koruyor. GT serisi, en iyi oyun deneyimi için Geek Power Tuning (GPT), gelişmiş GT Modu, HyperHDR gibi çeşitli optimizasyonlarla geliyor.

    Realme GT 6 telefon, 1/1.4” Sony-LY808 sensörünü taşıyan 26mm geniş açılı 50MP kamera, 50MP sensörlü 47mm telefoto kamera (OIS ve PDAF var) ve 8MP 16mm ultra geniş açılı kamera ile donatılmış. Önde 22mm geniş lensli ve sabit odaklı 32MP sensör bulunuyor. Realme, yapay zeka özelliklerini Next AI olarak adlandırıyor. Videolar için yapay zeka gece görüşü, fotoğraflarda dikkat dağıtıcı unsurları kaldıran yapay zeka akıllı silme ve ekran içeriğine ve eylemlere göre uygulama önerisinde bulunan yapay zeka destekli döngü mevcut.

    Realme GT 6 fiyatı

    Realme GT 6 modeli, Android 14 ile geliyor; 4 yıl Android yükseltmesi ve güvenlik yaması alacak. Telefonun Türkiye fiyatı henüz açıklanmadı. Avrupa fiyatı şu şekilde:

    • 8GB/256GB: 600 euro
    • 12GB/256GB: 700 euro
    • 16GB/512GB: 800 euro

    Realme GT 6 özellikleri

    realme gt 6 teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.78 inç, 2780x1264, 120Hz, 6000 nit, AMOLED
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3
    • Bellek: 8GB/12GB/16GB RAM (LPDDR5x)
    • Depolama: 256GB/512GB (UFS 4.0)
    • Arka kamera: 50MP Sony LYT-808 f/1.69 (birincil) + 8MP Sony IMX355 f/2.2 + 50MP Samsung S5KJN5 f/2.0
    • Ön kamera: 32MP Sony IMX615 f/2.45
    • Batarya: 5500 mAh, 120W hızlı şarj
    • İşletim sistemi: Realme UI 5.0, Android 14
    • Boyut ve ağırlık: 162 x 75.1 x 8.65 mm, 199 g
    • Renk: Keskin yeşil, Metalik gümüş
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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