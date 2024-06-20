Amiral gemisi katili Realme GT 6 tanıtıldı: Türkiye'de satılacak

Tam Boyutta Gör Realme GT 6, resmî olarak duyuruldu. GT serisinin yeni üyesi Milano’da düzenlenen bir etkinlikle tanıtıldı. Amiral gemisi katili, bir yıldan fazla süredir dünya çapında satışa sunulan ilk Realme GT telefonu.

Realme 12 Pro ve 12 Pro+ Türkiye'de satışa sunuldu 2 hf. önce eklendi

Realme GT 6 neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Realme GT 6, 6.78 inç, 1264x2780 çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 6000 nit parlaklık sunan, Gorilla Glass Victus 2 ile korunan AMOLED ekran (Hyper Display olarak adlandırılıyor) ile geliyor. Şimdiye kadar çıkmış Realme telefonlar arasında en parlak ekrana sahip model. Snapdragon 8s Gen 3 işlemciden güç alan telefon, 16GB RAM 512GB’a kadar depolama ile geliyor. Telefon, 120W hızlı şarjı destekleyen 5500 mAh bataryaya sahip. Realme, telefonun 26 dakikada tam şarj olduğunu iddia ediyor. Pil, 1600 şarj döngüsünden sonra kapasitesinin en az %80’ini koruyor. GT serisi, en iyi oyun deneyimi için Geek Power Tuning (GPT), gelişmiş GT Modu, HyperHDR gibi çeşitli optimizasyonlarla geliyor.

Realme GT 6 telefon, 1/1.4” Sony-LY808 sensörünü taşıyan 26mm geniş açılı 50MP kamera, 50MP sensörlü 47mm telefoto kamera (OIS ve PDAF var) ve 8MP 16mm ultra geniş açılı kamera ile donatılmış. Önde 22mm geniş lensli ve sabit odaklı 32MP sensör bulunuyor. Realme, yapay zeka özelliklerini Next AI olarak adlandırıyor. Videolar için yapay zeka gece görüşü, fotoğraflarda dikkat dağıtıcı unsurları kaldıran yapay zeka akıllı silme ve ekran içeriğine ve eylemlere göre uygulama önerisinde bulunan yapay zeka destekli döngü mevcut.

Realme GT 6 fiyatı

Realme GT 6 modeli, Android 14 ile geliyor; 4 yıl Android yükseltmesi ve güvenlik yaması alacak. Telefonun Türkiye fiyatı henüz açıklanmadı. Avrupa fiyatı şu şekilde:

8GB/256GB : 600 euro

: 600 euro 12GB/256GB : 700 euro

: 700 euro 16GB/512GB: 800 euro

Realme GT 6 özellikleri

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Ekran : 6.78 inç, 2780x1264, 120Hz, 6000 nit, AMOLED

: 6.78 inç, 2780x1264, 120Hz, 6000 nit, AMOLED İşlemci : Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 Bellek : 8GB/12GB/16GB RAM (LPDDR5x)

: 8GB/12GB/16GB RAM (LPDDR5x) Depolama : 256GB/512GB (UFS 4.0)

: 256GB/512GB (UFS 4.0) Arka kamera : 50MP Sony LYT-808 f/1.69 (birincil) + 8MP Sony IMX355 f/2.2 + 50MP Samsung S5KJN5 f/2.0

: 50MP Sony LYT-808 f/1.69 (birincil) + 8MP Sony IMX355 f/2.2 + 50MP Samsung S5KJN5 f/2.0 Ön kamera : 32MP Sony IMX615 f/2.45

: 32MP Sony IMX615 f/2.45 Batarya : 5500 mAh, 120W hızlı şarj

: 5500 mAh, 120W hızlı şarj İşletim sistemi : Realme UI 5.0, Android 14

: Realme UI 5.0, Android 14 Boyut ve ağırlık : 162 x 75.1 x 8.65 mm, 199 g

: 162 x 75.1 x 8.65 mm, 199 g Renk: Keskin yeşil, Metalik gümüş

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Realme GT 6 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı