Amiral gemisi katili Realme GT 6 tanıtıldı: Türkiye'de satılacak

Realme GT 6 neler sunuyor?
Realme GT 6 telefon, 1/1.4” Sony-LY808 sensörünü taşıyan 26mm geniş açılı 50MP kamera, 50MP sensörlü 47mm telefoto kamera (OIS ve PDAF var) ve 8MP 16mm ultra geniş açılı kamera ile donatılmış. Önde 22mm geniş lensli ve sabit odaklı 32MP sensör bulunuyor. Realme, yapay zeka özelliklerini Next AI olarak adlandırıyor. Videolar için yapay zeka gece görüşü, fotoğraflarda dikkat dağıtıcı unsurları kaldıran yapay zeka akıllı silme ve ekran içeriğine ve eylemlere göre uygulama önerisinde bulunan yapay zeka destekli döngü mevcut.
Realme GT 6 fiyatı
Realme GT 6 modeli, Android 14 ile geliyor; 4 yıl Android yükseltmesi ve güvenlik yaması alacak. Telefonun Türkiye fiyatı henüz açıklanmadı. Avrupa fiyatı şu şekilde:
- 8GB/256GB: 600 euro
- 12GB/256GB: 700 euro
- 16GB/512GB: 800 euro
Realme GT 6 özellikleri
- Ekran: 6.78 inç, 2780x1264, 120Hz, 6000 nit, AMOLED
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3
- Bellek: 8GB/12GB/16GB RAM (LPDDR5x)
- Depolama: 256GB/512GB (UFS 4.0)
- Arka kamera: 50MP Sony LYT-808 f/1.69 (birincil) + 8MP Sony IMX355 f/2.2 + 50MP Samsung S5KJN5 f/2.0
- Ön kamera: 32MP Sony IMX615 f/2.45
- Batarya: 5500 mAh, 120W hızlı şarj
- İşletim sistemi: Realme UI 5.0, Android 14
- Boyut ve ağırlık: 162 x 75.1 x 8.65 mm, 199 g
- Renk: Keskin yeşil, Metalik gümüş
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.