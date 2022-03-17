Realme GT Neo 3'ün tanıtım tarihi açıklandı

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Son zamanlarda yeni modelleri ile adından sıkça söz ettiren Realme, bugün bir görsel ile Realme GT Neo 3'ün lansman tarihini ortaya sürdü. Bir süredir hakkında sızıntılar duyduğumuz Realme GT Neo 3, bugün lansman tarihi ile karşımızda.

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Realme GT Neo 3, 22 Mart'ta geliyor

Realme'nin yeni yüksek özelliklere sahip modeli açıklamalara göre 22 Mart'ta gerçekleşecek bir lansman ile tanıtılacak. Bu lansmanda tüm özelliklerini ortaya dökecek olan GT Neo 3, aynı gün Çin'de piyasaya sürülecek.

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Tabi başta da dediğimiz gibi cihaz zaten sızıntılar ile karşımıza çıkmıştı. Şimdiye kadar gelen bilgilere göre Realme GT Neo 3 6,7 inç büyüklüğünde AMOLED bir ekran ile birlikte gelecek. 120Hz yenileme hızına sahip olan bu ekran Full HD+ kalitesinde görüntüler sunacak.

Görünüşe göre 50MP'lik Sony IMX766 birincil sensöre sahip olacak olan cihaz, 8MP ultra geniş sensöre ve 2MP makro sensöre sahip olacak. Ön tarafta ise 16MP'lik bir selfie kamerası bulunacak. Son olarak GT Neo 3 muhtemelen MediaTek Dimensity 8100 yonga setini kullanıyor olacak.

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