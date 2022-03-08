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    Realme'nin yeni giriş seviyesi modeli Realme V21 ortaya çıktı

    Realme V21 piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Realme'nin yeni giriş segment modeli olacak olan Realme V21 TENAA'da göründü. İşte Realme V21 hakkında tüm bilinenler.
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    Realme'nin yeni giriş seviyesi modeli Realme V21 ortaya çıktı
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    Son zamanlarda pazarda önemli bir yer tutan Realme, yeni giriş seviyesi modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Realme V21 ismiyle tanıtılacak olan yeni Realme modeli bugün TENAA'da göründü. İştre Realme V21 hakkında tüm bilinenler.

    Realme V21 TENAA'da

    Realme'nin yakında tanıtacağı yeni giriş segment modeli Realme V21 TENAA'da RMX3575 ve RMX3576 model numaraları ile göründü. Gelen bilgilere göre 6,56 inç büyüklüğünde bir ekranla birlikte gelecek olan cihaz, bu ekranda HD+ kalitesinde görüntüler sunacak. 2.2GHz maksimum hıza sahip bir işlemci ile gelecek olan Realme V21, Android 12 tabanlı Realme UI 3.0 ile çalışacak.

    Realme'nin yeni giriş seviyesi modeli Realme V21 ortaya çıktı
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    Yine edindiğimiz bilgilere göre 4GB, 6GB ve 8GB RAM bellek seçenekleri ile satışa sunulacak olan Realme V21, 128GB depolamaya sahip olacak. Ek olarak 8MP'lik bir ön kamera taşıyacağı bilinen cihazın, arka tarafında 13MP + 2MP olmak üzere iki kamera bulunduğu biliniyor.

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    Rus işgalcileri yok etti: Bayraktar TB2 SİHA

    epiques 3 saat önce

    şu yorumlara bak bizim haine korkağa ihtiyacımız yok hepsi bizde var zaten..

    alex59 2 gün önce

    Bu haberlerle bizi rusya'nın hedefi yapıyorsunuz farkında değilsiniz.

    alfa-x 5 gün önce

    Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak

    ccguven 5 gün önce

    Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD

    Übermensch24 6 gün önce

    ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar

    sedatistan 6 gün önce

    yav bi durun oralık karışık zaten..

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