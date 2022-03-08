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Son zamanlarda pazarda önemli bir yer tutan Realme, yeni giriş seviyesi modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Realme V21 ismiyle tanıtılacak olan yeni Realme modeli bugün TENAA'da göründü. İştre Realme V21 hakkında tüm bilinenler.

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Realme V21 TENAA'da

Realme'nin yakında tanıtacağı yeni giriş segment modeli Realme V21 TENAA'da RMX3575 ve RMX3576 model numaraları ile göründü. Gelen bilgilere göre 6,56 inç büyüklüğünde bir ekranla birlikte gelecek olan cihaz, bu ekranda HD+ kalitesinde görüntüler sunacak. 2.2GHz maksimum hıza sahip bir işlemci ile gelecek olan Realme V21, Android 12 tabanlı Realme UI 3.0 ile çalışacak.

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Yine edindiğimiz bilgilere göre 4GB, 6GB ve 8GB RAM bellek seçenekleri ile satışa sunulacak olan Realme V21, 128GB depolamaya sahip olacak. Ek olarak 8MP'lik bir ön kamera taşıyacağı bilinen cihazın, arka tarafında 13MP + 2MP olmak üzere iki kamera bulunduğu biliniyor.

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Realme'nin yeni giriş seviyesi modeli Realme V21 ortaya çıktı