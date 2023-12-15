Realme GT Neo 6'nın çıkış tarihi sızdırıldı: Şubat'ta geliyor

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Realme markası yakında yeni bir uygun fiyatlı amiral gemisi telefon piyasaya sürecek. Realme GT Neo 6 isimli modelin çıkış tarihiyle ilgili bazı bilgiler internete düştü. Çinli kaynak Digital Chat Station, sosyal medya hesabında lansman için planlanan zaman dilimini açıkladı.

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Kaynağa göre cihaz Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden güç alacak. Realme GT Neo 6, Şubat 2023'te piyasaya sürülen Snapdragon 8 Plus Gen 1 destekli Realme GT Neo 5'in yerini alacak. Akıllı telefonun Çin Yeni Yılı'ndan sonra, yani Şubat ayı sonlarında tanıtılacağı bildiriliyor.

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MWC 2024'te görücüye çıkabilir

Realme GT Neo 6 yüksek ihtimalle Şubat 2024 sonunda düzenlenmesi beklenen Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) görücüye çıkacak. Cihaz, Snapdragon 8 Gen 2 tabanlı Redmi K70, iQOO Neo 9, Honor 90 GT ve OnePlus Ace 3 gibi cihazlarla rekabet edecek.

Realme GT Neo 5 hatırlayacağınız üzere 2.499 yuan (350 dolar) başlangıç fiyatıyla piyasaya sürülmüştü. Dolayısıyla, Neo 6'nın da benzer bir fiyatlandırma ile sunulmasını bekleyebiliriz. Şimdilik bildiklerimiz bu kadar. Lansman gününe yaklaştıkça daha fazlasını öğreneceğiz.

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