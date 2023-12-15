Realme GT Neo 6'nın çıkış tarihi sızdırıldı: Şubat'ta geliyor

Realme markası yakında yeni bir uygun fiyatlı amiral gemisi telefon piyasaya sürecek. Realme GT Neo 6 isimli modelin çıkış tarihiyle ilgili bazı bilgiler internete düştü. Çinli kaynak Digital Chat Station, sosyal medya hesabında lansman için planlanan zaman dilimini açıkladı.
Kaynağa göre cihaz Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden güç alacak. Realme GT Neo 6, Şubat 2023'te piyasaya sürülen Snapdragon 8 Plus Gen 1 destekli Realme GT Neo 5'in yerini alacak. Akıllı telefonun Çin Yeni Yılı'ndan sonra, yani Şubat ayı sonlarında tanıtılacağı bildiriliyor.
MWC 2024'te görücüye çıkabilir
Realme GT Neo 6 yüksek ihtimalle Şubat 2024 sonunda düzenlenmesi beklenen Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) görücüye çıkacak. Cihaz, Snapdragon 8 Gen 2 tabanlı Redmi K70, iQOO Neo 9, Honor 90 GT ve OnePlus Ace 3 gibi cihazlarla rekabet edecek.
Realme GT Neo 5 hatırlayacağınız üzere 2.499 yuan (350 dolar) başlangıç fiyatıyla piyasaya sürülmüştü. Dolayısıyla, Neo 6'nın da benzer bir fiyatlandırma ile sunulmasını bekleyebiliriz. Şimdilik bildiklerimiz bu kadar. Lansman gününe yaklaştıkça daha fazlasını öğreneceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.