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    Anlık Bildirim

    Realme GT Neo 6'nın çıkış tarihi sızdırıldı: Şubat'ta geliyor

    Çinli teknoloji devi Realme yakında yeni bir uygun fiyatlı amiral gemisi piyasaya sürecek. Realme GT Neo 6 isimli akıllı telefonun Şubat 2024'te çıkış yapacağı bildiriliyor.

    Realme GT Neo 6'nın çıkış tarihi sızdırıldı: Şubat'ta geliyor Tam Boyutta Gör

    Realme markası yakında yeni bir uygun fiyatlı amiral gemisi telefon piyasaya sürecek. Realme GT Neo 6 isimli modelin çıkış tarihiyle ilgili bazı bilgiler internete düştü. Çinli kaynak Digital Chat Station, sosyal medya hesabında lansman için planlanan zaman dilimini açıkladı.

    Kaynağa göre cihaz Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden güç alacak. Realme GT Neo 6, Şubat 2023'te piyasaya sürülen Snapdragon 8 Plus Gen 1 destekli Realme GT Neo 5'in yerini alacak. Akıllı telefonun Çin Yeni Yılı'ndan sonra, yani Şubat ayı sonlarında tanıtılacağı bildiriliyor.

    Realme GT Neo 6'nın çıkış tarihi sızdırıldı: Şubat'ta geliyor Tam Boyutta Gör

    MWC 2024'te görücüye çıkabilir

    Realme GT Neo 6 yüksek ihtimalle Şubat 2024 sonunda düzenlenmesi beklenen Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) görücüye çıkacak. Cihaz, Snapdragon 8 Gen 2 tabanlı Redmi K70, iQOO Neo 9, Honor 90 GT ve OnePlus Ace 3 gibi cihazlarla rekabet edecek.

    Realme GT Neo 5 hatırlayacağınız üzere 2.499 yuan (350 dolar) başlangıç fiyatıyla piyasaya sürülmüştü. Dolayısıyla, Neo 6'nın da benzer bir fiyatlandırma ile sunulmasını bekleyebiliriz. Şimdilik bildiklerimiz bu kadar. Lansman gününe yaklaştıkça daha fazlasını öğreneceğiz.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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