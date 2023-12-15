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    Anlık Bildirim

    Vivo X100 serisi küresel pazara çıkış yaptı

    Vivo X100 ve X100 Pro, Kasım ayında Çin'de tanıtıldı. Markanın kamerasıyla öne çıkan amiral gemisi telefonları kısa bir süre sonra küresel pazara da çıkış yaptı.
    Vivo x100 & X100 Pro global çıkış yaptı Tam Boyutta Gör
    Vivo X100 serisi Çin’in ardından küresel pazara açılıyor. Ancak, Vivo X100 modeli Hindistan ve Endonezya dahil olmak üzere Güneydoğu Asya pazarlarında satışa sunulacakken, Vivo X100 Pro modeli Avrupa’da satışa çıkacak.

    Vivo X100 Pro neler sunuyor?

    Vivo X100 Pro, Optik Hassas Kalibrasyon özelliğine sahip 50MP ana kamerasıyla öne çıkıyor. Telefoto kamera da artık 4.3x optik zoom yapabiliyor. Telefon, iPhone’larda olan sinematik portre modunu sunuyor. Bu özellik sayesinde odak otomatik olarak kayıyor ve çekim sırasında objeyi takip ederek daha sinematik bir his yaratıyor. Bugün çoğu Android telefonun portre video modunda çok nadir görülen bir özellik bu. Vivo, periskop kamerayı kullanarak güneşi çekmek isteyenler için özel bir mod bile sunuyor.

    Vivo X100 neler sunuyor?

    Vivo X100 modelinde daha standart 50MP ana kamera ve 64MP 3x optik telefoto kamera bulunuyor. Her zaman gibi her iki telefondaki lensler Zeiss imzalı ve ikincil görüntüleme çipiyle çalışıyor ancak X100’ün çipi daha eski V2 çeşidiyken, Pro, 4K sinematik portre video desteği sunan en yeni V3’ü kullanıyor.

    Vivo X100, daha düşük model olarak görünmesine rağmen Pro modelle aynı kalitede ekrana sahip; 6.78 inç, 120Hz OLED panel. Toz ve suya dayanıklılık açısından telefonlar IP68 sertifikasına sahip. X100 serisi, MediaTek’in cihaz içi üretken yapay zekayı kullanan Dimensity 9300 işlemcisinden güç alıyor. MediaTek, yapay zeka modellerini saniyede 7 milyar parametreyle dengelediğini iddia ediyor. Bu, Stabil Difüzyon kullanılarak bir görüntünün bir saniyeden daha kısa sürede oluşturabildiği anlamına geliyor.

    Güç tarafında, X100 Pro, 100w kablolu, 50w kablosuz şarj desteği sunan 5400 mAh batarya ile gelirken, düz X100, 120w kablolu şarj (kablosuz şarj desteği yok) desteğiyle 5000 mAh batarya ile geliyor.

    Vivo X100 Avrupa fiyatı açıklanmadı

    Vivo, X100 serisinin Avrupa fiyatlarını açıklamadı. Vivo X100, 12GB/256GB ve 16GB/512GB olmak üzere iki bellek ve depolama seçeneğiyle geliyor. Vivo X100 Pro, yalnızca 16GB RAM 512GB depolama ile satışa çıkacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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