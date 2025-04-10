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    Realme GT7 sektörde ilk grafen fiberglass arka kapak kullanan telefon oldu

    Yıl içerisinde piyasaya sürülecek olan Realme GT7 akıllı telefon modeli sektörde ilk kez grafen fiberglass füzyon teknolojisini kullanarak soğutma verimliliğini arttırıyor.  
    Realme GT7 Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl amiral gemisi seviyesinde Realme GT7 Pro akıllı telefon modelinin piyasaya çıkmasının ardından sıra standart modele geldi. Realme GT7 akıllı telefon modeli sektörde bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. 

    Realme GT7 geliyor

    Satış rekoru kıran Realme GT7 Pro akıllı telefon modelinin standart modeli de performanstan geri kalmıyor. Dimensity 9400+ yonga setinden gücünü alacak olan model 7000mAh batarya ile geliyor. Çok ince bir kasası olan telefonda 50MP ana sensör, 50MP telefoto sensör ve 8MP ultra geniş sensör yer alıyor. Ön kamera ise 32MP çözünürlüğünde. 

    Telefonun en dikkat çekici kısmı ise arka kapakta grafen fiberglass füzyon teknolojisinin kullanılması. Bu teknoloji yüzde 600 oranında termal iletkenliğe sahip. Kasa oluşan ısıyı çok hızlı bir şekilde dışarıya ileterek performansın düşmesine engel oluyor. Böylece özellikle oyunlarda kullanıcıları darboğaza sokmuyor. Realme GT7 önümüzdeki haftalarda tanıtılacak. 
     

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    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    M
    moffaka 1 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

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