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    Anlık Bildirim

    Snapdragon 8 Elite'li Realme GT7 Pro'nun bütün özellikleri ortaya çıktı

    Realme, Snapdragon 8 Elite'li amiral gemisi Realme GT7 Pro'yu yakında piyasaya sürecek. Ülkemizde de satılacak olan telefonun bütün özellikleri ortaya çıktı.   
    Realme GT7 Pro'nun bütün özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Realme, Snapdragon 8 Elite'li amiral gemisi Realme GT7 Pro'yu yakında piyasaya sürecek. Daha önce bazı özellikleri ortaya çıkan telefonun bütün özellikleri TENAA listelerinde ortaya çıktı.

    Realme GT7 Pro özellikleri

    Buna göre, Realme GT7 Pro 6,78 inç büyüklüğünde ve 2.780 x 1.264 piksel çözünürlünde Samsung Eco2 OLED Plus ekran ile gelecek. Ekrandaki kamera deliğine yerleştirilmiş 16 MP ön kameranın yanında, ekran altında bir adet ultrasonik parmak izi okuyucu yer alacak.

    Realme GT7 Pro'nun bütün özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Arka tarafta kare şeklinde kamera adasına sahip olacak olan telefon, 50 MP ana kamera, 3x optik yakınlaştırmalı 50 MP telefoto kamera ve 8 MP ultra geniş açılı kamera kurulumuna sahip olacak.

    Qualcomm'un yeni tanıtılan Snapdragon 8 Elite yonga setiyle gelecek olan Realme GT7 Pro, 8 GB, 12 GB, 16 GB ve 24 GB RAM seçenekleri ile 128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama alanı seçenekleri sunacak.

    162,5 x 76,9 x 8,6 mm boyutlara ve 223 gr ağırlığa sahip olacak olan Realme GT7 Pro, 120 W hızlı şarj destekli 6500 mAh batarya ile gelecek.

    4 Kasım'da lansmanın gerçekleştirilecek olan Realme GT7 Pro, ülkemizde de satışa sunulacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Sempron 3200 4 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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