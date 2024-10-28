Snapdragon 8 Elite'li Realme GT7 Pro'nun bütün özellikleri ortaya çıktı

Realme GT7 Pro özellikleri
Buna göre, Realme GT7 Pro 6,78 inç büyüklüğünde ve 2.780 x 1.264 piksel çözünürlünde Samsung Eco2 OLED Plus ekran ile gelecek. Ekrandaki kamera deliğine yerleştirilmiş 16 MP ön kameranın yanında, ekran altında bir adet ultrasonik parmak izi okuyucu yer alacak.
Qualcomm'un yeni tanıtılan Snapdragon 8 Elite yonga setiyle gelecek olan Realme GT7 Pro, 8 GB, 12 GB, 16 GB ve 24 GB RAM seçenekleri ile 128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama alanı seçenekleri sunacak.
162,5 x 76,9 x 8,6 mm boyutlara ve 223 gr ağırlığa sahip olacak olan Realme GT7 Pro, 120 W hızlı şarj destekli 6500 mAh batarya ile gelecek.
4 Kasım'da lansmanın gerçekleştirilecek olan Realme GT7 Pro, ülkemizde de satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu