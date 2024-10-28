Snapdragon 8 Elite'li Realme GT7 Pro'nun bütün özellikleri ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör Realme, Snapdragon 8 Elite'li amiral gemisi Realme GT7 Pro'yu yakında piyasaya sürecek. Daha önce bazı özellikleri ortaya çıkan telefonun bütün özellikleri TENAA listelerinde ortaya çıktı.

Realme GT7 Pro özellikleri

Buna göre, Realme GT7 Pro 6,78 inç büyüklüğünde ve 2.780 x 1.264 piksel çözünürlünde Samsung Eco2 OLED Plus ekran ile gelecek. Ekrandaki kamera deliğine yerleştirilmiş 16 MP ön kameranın yanında, ekran altında bir adet ultrasonik parmak izi okuyucu yer alacak.

Tam Boyutta Gör Arka tarafta kare şeklinde kamera adasına sahip olacak olan telefon, 50 MP ana kamera, 3x optik yakınlaştırmalı 50 MP telefoto kamera ve 8 MP ultra geniş açılı kamera kurulumuna sahip olacak.

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Qualcomm'un yeni tanıtılan Snapdragon 8 Elite yonga setiyle gelecek olan Realme GT7 Pro, 8 GB, 12 GB, 16 GB ve 24 GB RAM seçenekleri ile 128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama alanı seçenekleri sunacak.

162,5 x 76,9 x 8,6 mm boyutlara ve 223 gr ağırlığa sahip olacak olan Realme GT7 Pro, 120 W hızlı şarj destekli 6500 mAh batarya ile gelecek.

4 Kasım'da lansmanın gerçekleştirilecek olan Realme GT7 Pro, ülkemizde de satışa sunulacak.

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