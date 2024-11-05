Snapdragon 8 Elite işlemcili Realme GT7 Pro, şirketin ilk gün satış rekorunu kırdı

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Tam Boyutta Gör Realme GT7 Pro'nun piyasaya sürülmesinini üzerinden 24 saat geçtikten sonra Realme, yeni amiral gemisinin şirketin tüm zamanlar ilk gün satış rekoru kırdığını açıkladı. Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alan Realme GT7 Pro, 520 dolardan başlayan fiyatıyla müşterilerin yoğun ilgisini çekiyor.

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Realme GT7 Pro neler sunuyor?

Realme GT7 Pro, Snapdragon 8 Elite işlemcinin yanında, ultra hızlı 120 W şarj destekleyen 6.500 mAh silikon karbon pili, 6000 nit tepe parlaklık seviyesine çıkabilen 120 Hz OLED ekranı, 11480 mm² çift buhar odası soğutma sistemi, IP68/69 sertifikası ve su altında fotoğraf çekebilme gibi özellikleriyle oldukça iddialı bir telefon.

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Kamera tarafında da iddialı olan telefon, OIS destekli 50 MP çözünürlüğünde üst düzey Sony IMX906 ana sensörü, 3x yakınlaştırma yapabilen Sony IMX882 sensörlü ve OIS destekli 50 MP periskop telefoto kamera ve 8 MP ultra geniş açı kamera ile eksiksiz bir çözüm sunuyor.

Telefon ayrıca, bu fiyat aralığında nadir bulunan 3D Qualcomm ultrasonik parmak izi okuyucusuyla da öne çıkıyor.

Rekor kıran ilk gün satış rakamları ve güçlü özellikleriyle Realme GT7 Pro, yoğun rekabetin yaşandığı Çin akıllı telefon pazarına güçlü bir giriş yapmayı başardı. Türkiye'de de satışa sunulacak olan telefonun küresel pazarlara ne zaman çıkacağı şuan için bilinmiyor.

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Realme GT7 Pro, şirketin ilk gün satış rekorunu kırdı