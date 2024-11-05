Snapdragon 8 Elite işlemcili Realme GT7 Pro, şirketin ilk gün satış rekorunu kırdı

Realme GT7 Pro neler sunuyor?
Realme GT7 Pro, Snapdragon 8 Elite işlemcinin yanında, ultra hızlı 120 W şarj destekleyen 6.500 mAh silikon karbon pili, 6000 nit tepe parlaklık seviyesine çıkabilen 120 Hz OLED ekranı, 11480 mm² çift buhar odası soğutma sistemi, IP68/69 sertifikası ve su altında fotoğraf çekebilme gibi özellikleriyle oldukça iddialı bir telefon.
Kamera tarafında da iddialı olan telefon, OIS destekli 50 MP çözünürlüğünde üst düzey Sony IMX906 ana sensörü, 3x yakınlaştırma yapabilen Sony IMX882 sensörlü ve OIS destekli 50 MP periskop telefoto kamera ve 8 MP ultra geniş açı kamera ile eksiksiz bir çözüm sunuyor.
Telefon ayrıca, bu fiyat aralığında nadir bulunan 3D Qualcomm ultrasonik parmak izi okuyucusuyla da öne çıkıyor.
Rekor kıran ilk gün satış rakamları ve güçlü özellikleriyle Realme GT7 Pro, yoğun rekabetin yaşandığı Çin akıllı telefon pazarına güçlü bir giriş yapmayı başardı. Türkiye'de de satışa sunulacak olan telefonun küresel pazarlara ne zaman çıkacağı şuan için bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über