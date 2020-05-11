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    Realme Narzo 10 serisi tanıtıldı

    Koronavirüs salgını nedeniyle Mart ayındaki tanıtımı bugüne ertelenen Realme Narzo 10 akıllı telefon serisi resmiyet kazandı. Yeni seri aslında bize pek yabancı değil.
    4 gün
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Realme Narzo 10 serisi tanıtıldı
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    Realme markasının Narzo 10 ve Narzo 10A adındaki yeni akıllı telefonları daha önce piyasaya çıkmış telefonlarını temel alıyor. Bununla birlkte bir iki fark mevcut.

    Realme Narzo 10 özellikleri ve fiyatı

    Realme Narzo 10 modelinde 6.5 inçlik 2280x1080 piksel çözünürlüğünde bir ekran yer alıyor. Su damlası çentik sayesinde ekran-kasa oranı yüzde 90 seviyesine çıkmayı başarmış. Arka kısımda bir parmak izi okuyucu yer alıyor.

    Telefona Helio G80 yonga seti eşlik ediyor. 12nm sürecinde geliştirilen Helio G80 yonga seti 2 adet Cortex-A75 ve 6 adet Cortex-A55 çekirdeği barındırıyor. Mali-G52 grafik birimi ise 950MHz hızında çalışıyor. LPDDR4X 1800MHz desteği, eMMC 5.1, 48MP kamera desteği, WiFi AC, Bluetooth 5.0 diğer özellikleri arasında.

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    Arka kısımda 48MP çözünürlüğünde ana sensör, 8MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı sensör, 2MP çözünürlüğünde monokrom sensör ve 2MP çözünürlüğünde makro sensör yer alıyor. Ön kamera ise 16MP çözünürlüğünde. 5000MAh kapasiteli batarya 18W hızlı şarj ile desteklenmiş.

    Realme Narzo 10 modelinin 4GB RAM/128GB depolama kapasitesi için 158$ civarı söz konusu. Telefonun Realme 6i modelinin bölgeye göre değişen isimlendirmesi olarak da bakabiliriz.

    Realme Narzo 10 serisi tanıtıldı
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    Realme Narzo 10A özellikleri ve fiyatı

    Realme Narzo 10A modeli 6.5 inçlik ekranında 720 x 1600 piksel HD+ çözünürlük barındırıyor. Su damlası çentik tasarımı ile yüzde 89.8 gibi bir ekran-gövde oranına ulaşılmış. Ekran Gorilla Glass ile korunuyor.

    MediaTek Helio G70 yonga setinden gücünü alan model 3 GB RAM + 32 GB depolama alanı ile donatılmış. 5000mAh kapasiteli batarya ters şarj özelliği ile diğer cihazları da besleyebiliyor.

    Arka kısımda 12MP çözünürlüğünde ana sensör, 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü ve 2MP çözünürlüğünde makro sensör yer alıyor. Ön kısımda ise 5MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. Realme Narzo 10A modeli 112$ civarında bir fiyat etiketine sahip.



    https://www.gizmochina.com/2020/05/11/realme-narzo-10-narzo-10a-india-launch/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    escape0121 (ESCape ) 4 gün
    eMMC 5.1

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    evlbleef 4 gün yeni yorumcu
    Narzo 10'un çözünürlüğünün 2280x1080 olduğuna emin misiniz?

    2 farklı siteden baktım 720x1600 (HD+) olarak görünüyor.
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    bjkyener 4 gün evlbleef
    +1
    Helio işlemcinin olduğu yerde böyle bir 2280x1080 çözünürük olmaz
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    interwap (Volkan ) 4 gün evlbleef
    GSMArena : Resolution 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density)
    Burayı dikkate alabiliriz.
    1 Yanıt Yanıtla
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    mehmetfeyaz33 4 gün
    güzel birşey yapmışlar gibi
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    Whippoorwill 4 gün
    İsmi çok kötü.
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