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    Merakla beklenen Realme Neo 7’nin bazı özellikleri resmen belli oldu

    Çinli teknoloji şirketi Realme tarafından geliştirilen ve tanıtım tarihine oldukça kısa bir süre kalan Realme Neo 7’nin özelliklerinden bazıları resmen açıklandı.

    Realme Neo 7'nin özellikleri resmen açıklandı Tam Boyutta Gör

    Realme, Neo 7 modelinin 11 Aralık’ta Çin’de yapılacak resmi tanıtımından önce bazı önemli detayları açıklıyor. Bugün, cihazın ekran özelliklerine ve renk seçeneklerine dair bilgiler paylaşıldı. Neo 7, BOE tarafından geliştirilen S2 seviyesinde, profesyonel bir oyun ekranıyla donatıldı. 8T LTPO teknolojisine sahip olan bu ekran, görsel performansı artırırken enerji tüketimini azaltıyor. Ayrıca, yüksek parlaklık sunan ekran, 6.000 nit seviyesine kadar çıkabilen bir parlaklık kapasitesine sahip.

    Oyun tutkunları için özel olarak tasarlanan bu ekran, HDR desteğiyle profesyonel düzeyde renk yönetimi sağlıyor. 2600Hz dokunma yanıt hızı, milisaniyelik bir hassasiyet sunarak oyun deneyimini daha da akıcı hale getiriyor. Çerçevelerin yalnızca 1,49 mm gibi oldukça ince olması, kullanıcıyı daha etkileyici bir görüntüleme deneyimiyle buluşturuyor.

    Ekran aynı zamanda göz sağlığını koruma amacıyla tam parlaklıkta donanımsal DC karartma özelliği içeriyor. Bu özellik, göz konforunu artırırken görüntü kalitesinden ödün vermiyor. TÜV Rheinland’ın Smart Eye Protection 3.0 sertifikasına sahip olan ekran, uzun süreli kullanımlarda kullanıcı konforunu garanti eden çeşitli göz koruma çözümlerini bir arada sunuyor.

    Realme, Neo 7’nin ekran boyutunu henüz resmi olarak doğrulamamış olsa da, cihazın TENAA sertifikasına göre 6,78 inç büyüklüğünde ve 1.5K çözünürlükte bir ekranı bulunuyor. Ayrıca, ekran üzerinde parmak izi okuyucu özelliği yer alıyor. Cihazın renk seçenekleri arasında Yıldız Gemisi, Siyah Meteorit ve Denizaltı Mavisi gibi tonlar bulunuyor.

    Teknik özelliklere bakıldığında, Realme Neo 7’nin Dimensity 9300 Plus yonga setiyle güçlendirildiği görülüyor. 7.000 mAh kapasiteli bataryası, 80W hızlı şarj desteği sunuyor. Cihaz, 16 GB RAM ve 1 TB’a kadar depolama seçenekleriyle geliyor. Kameralar arasında, önde 16 megapiksel, arkada ise 50 megapiksel + 8 megapikselden oluşan bir çift kamera sistemi yer alıyor.

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