Realme, GT Neo 7 için devasa bir batarya düşünüyor

Akıllı telefon üreticileri, Çin'de yeni bir orta segment amiral gemisi dalgasını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Redmi, 27 Kasım'da K80 serisiyle başlangıç yaparken, Vivo'nun S20 serisi 28 Kasım'da, iQOO'nun Neo 10 serisi ise 29 Kasım'da tanıtılacak. Honor’un 300 serisi de Aralık ayının başlarında kullanıcılarla buluşacak. Ayrıca, OnePlus’ın Ace 5 serisini de Aralık ayında tanıtmayı planladığı bildiriliyor. Şimdi ise Realme, GT Neo serisine ait yeni modelinin tanıtımını başlatmaya hazırlanıyor.
Realme'nin GT Neo 7 serisiyle ilgili ipuçları, önümüzdeki hafta resmi olarak paylaşılmaya başlanacak. Şirketin Başkan Yardımcısı ve Küresel Pazarlama Başkanı Xu Qi, Weibo üzerinden yaptığı açıklamada, yeni bir Neo markalı telefonun tanıtımlarına başlayacaklarını duyurdu. Model adı açıkça belirtilmese de, bu duyurunun GT Neo 7 serisine işaret ettiği düşünülüyor.
Duyumcu kaynaklardan alınan bilgilere göre, GT Neo 7 modelinde 7.000 mAh kapasiteli oldukça büyük bir batarya bulunacak. Bu kapasiteye rağmen cihaz, 8,5 mm civarında ince bir tasarıma sahip olacak. Kullanıcılara iki günlük bir pil ömrü sunması beklenen model, orta segment amiral gemisi telefonlar için yeni bir standart oluşturacak.
Raporlara göre, GT Neo 7’nin Aralık ayında Çin’de tanıtılması planlanıyor. Cihazın OLED ekranla geleceği ve 1,5K çözünürlük desteği sunacağı belirtiliyor. Ayrıca, Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version yonga setine sahip olacağı ve 80W hızlı şarj desteği sunacağı ifade ediliyor. Bu özelliklerle, Realme'nin yeni modeli oldukça iddialı bir seçenek olarak kullanıcıların karşısına çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.