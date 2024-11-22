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    Anlık Bildirim

    Realme, GT Neo 7 için devasa bir batarya düşünüyor

    Çinli teknoloji şirketi Realme, son zamanlarda mesaisinin çoğunu yeni akıllı telefon modeli GT Neo 7 için harcıyor. Gelen son bilgiler ise bu telefonun devasa bir bataryaya sahip olacağını gösteriyor.

    Realme, GT Neo 7 için devasa bir batarya düşünüyor Tam Boyutta Gör

    Akıllı telefon üreticileri, Çin'de yeni bir orta segment amiral gemisi dalgasını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Redmi, 27 Kasım'da K80 serisiyle başlangıç yaparken, Vivo'nun S20 serisi 28 Kasım'da, iQOO'nun Neo 10 serisi ise 29 Kasım'da tanıtılacak. Honor’un 300 serisi de Aralık ayının başlarında kullanıcılarla buluşacak. Ayrıca, OnePlus’ın Ace 5 serisini de Aralık ayında tanıtmayı planladığı bildiriliyor. Şimdi ise Realme, GT Neo serisine ait yeni modelinin tanıtımını başlatmaya hazırlanıyor.

    Realme'nin GT Neo 7 serisiyle ilgili ipuçları, önümüzdeki hafta resmi olarak paylaşılmaya başlanacak. Şirketin Başkan Yardımcısı ve Küresel Pazarlama Başkanı Xu Qi, Weibo üzerinden yaptığı açıklamada, yeni bir Neo markalı telefonun tanıtımlarına başlayacaklarını duyurdu. Model adı açıkça belirtilmese de, bu duyurunun GT Neo 7 serisine işaret ettiği düşünülüyor.

    Duyumcu kaynaklardan alınan bilgilere göre, GT Neo 7 modelinde 7.000 mAh kapasiteli oldukça büyük bir batarya bulunacak. Bu kapasiteye rağmen cihaz, 8,5 mm civarında ince bir tasarıma sahip olacak. Kullanıcılara iki günlük bir pil ömrü sunması beklenen model, orta segment amiral gemisi telefonlar için yeni bir standart oluşturacak.

    Raporlara göre, GT Neo 7’nin Aralık ayında Çin’de tanıtılması planlanıyor. Cihazın OLED ekranla geleceği ve 1,5K çözünürlük desteği sunacağı belirtiliyor. Ayrıca, Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version yonga setine sahip olacağı ve 80W hızlı şarj desteği sunacağı ifade ediliyor. Bu özelliklerle, Realme'nin yeni modeli oldukça iddialı bir seçenek olarak kullanıcıların karşısına çıkacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 1 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 2 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 4 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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