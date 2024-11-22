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Akıllı telefon üreticileri, Çin'de yeni bir orta segment amiral gemisi dalgasını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Redmi, 27 Kasım'da K80 serisiyle başlangıç yaparken, Vivo'nun S20 serisi 28 Kasım'da, iQOO'nun Neo 10 serisi ise 29 Kasım'da tanıtılacak. Honor’un 300 serisi de Aralık ayının başlarında kullanıcılarla buluşacak. Ayrıca, OnePlus’ın Ace 5 serisini de Aralık ayında tanıtmayı planladığı bildiriliyor. Şimdi ise Realme, GT Neo serisine ait yeni modelinin tanıtımını başlatmaya hazırlanıyor.

Realme'nin GT Neo 7 serisiyle ilgili ipuçları, önümüzdeki hafta resmi olarak paylaşılmaya başlanacak. Şirketin Başkan Yardımcısı ve Küresel Pazarlama Başkanı Xu Qi, Weibo üzerinden yaptığı açıklamada, yeni bir Neo markalı telefonun tanıtımlarına başlayacaklarını duyurdu. Model adı açıkça belirtilmese de, bu duyurunun GT Neo 7 serisine işaret ettiği düşünülüyor.

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Duyumcu kaynaklardan alınan bilgilere göre, GT Neo 7 modelinde 7.000 mAh kapasiteli oldukça büyük bir batarya bulunacak. Bu kapasiteye rağmen cihaz, 8,5 mm civarında ince bir tasarıma sahip olacak. Kullanıcılara iki günlük bir pil ömrü sunması beklenen model, orta segment amiral gemisi telefonlar için yeni bir standart oluşturacak.

Raporlara göre, GT Neo 7’nin Aralık ayında Çin’de tanıtılması planlanıyor. Cihazın OLED ekranla geleceği ve 1,5K çözünürlük desteği sunacağı belirtiliyor. Ayrıca, Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version yonga setine sahip olacağı ve 80W hızlı şarj desteği sunacağı ifade ediliyor. Bu özelliklerle, Realme'nin yeni modeli oldukça iddialı bir seçenek olarak kullanıcıların karşısına çıkacak.

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Realme, GT Neo 7 için devasa bir batarya düşünüyor