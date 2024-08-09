Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Realme, 14 Ağustos'ta Çin'de özel bir etkinlikte 300W hızlı şarj teknolojisini tanıtmaya hazırlanıyor. Resmi tanıtımdan önce teknolojinin demo videosu ortaya çıktı.

5 dakikada tam şarj

Videoda etkileyici şarj hızıyla telefonun pilinin çok hızlı bir şekilde dolduğu görülüyor. Telefonun %15 şarj seviyesine ulaşması sadece 32 saniye sürüyor. Bildirilene göre tam şarjın sadece 5 dakikada gerçekleşmesi bekleniyor.

Realme, geçtiğimiz sene 240W hızlı şarj teknolojisini duyurmuş ve GT5 ve GT Neo 5 modellerinde kullanarak şarj süresini 10 dakikaya indirmişti. 300W şarjın ise yaklaşmakta olan GT7 Pro modelinde kullanılması bekleniyor.

Şık tasarımlı Realme GT6 Türkiye fiyatı açıklandı: 39.999 TL 3 sa. önce eklendi

Xiaomi de geçen sene 300W şarj sistemini duyurmuş ancak bu hızı sunan herhangi modeli piyasaya sürmemişti. Realme hali hazırda 240W şarj hızı sunan modellere sahip olduğu için, 300W hızlı modellerin yakında piyasaya çıkmasını bekleyebiliriz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Realme'nin 300W şarj teknolojisinin demo videosu ortaya çıktı