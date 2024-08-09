Realme'nin 300W şarj teknolojisinin demo videosu ortaya çıktı

5 dakikada tam şarj
Videoda etkileyici şarj hızıyla telefonun pilinin çok hızlı bir şekilde dolduğu görülüyor. Telefonun %15 şarj seviyesine ulaşması sadece 32 saniye sürüyor. Bildirilene göre tam şarjın sadece 5 dakikada gerçekleşmesi bekleniyor.
Realme, geçtiğimiz sene 240W hızlı şarj teknolojisini duyurmuş ve GT5 ve GT Neo 5 modellerinde kullanarak şarj süresini 10 dakikaya indirmişti. 300W şarjın ise yaklaşmakta olan GT7 Pro modelinde kullanılması bekleniyor.
Xiaomi de geçen sene 300W şarj sistemini duyurmuş ancak bu hızı sunan herhangi modeli piyasaya sürmemişti. Realme hali hazırda 240W şarj hızı sunan modellere sahip olduğu için, 300W hızlı modellerin yakında piyasaya çıkmasını bekleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.