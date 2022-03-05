Realme'nin yeni 5G destekli modelleri Realme 9 5G ve Realme 9 5G SE için tarih belli oldu. Geçtiğimiz ay Realme 9 Pro serisini tanıtan şirket, şimdi Realme 9 ailesini tanıtmaya hazırlanıyor. İşte Realme 9 ailesinin lansman tarihi.

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Realme 9 ailesi 10 Mart'ta geliyor

Realme, yakında iki yeni modeli Realme 9 5G ve Realme 9 5G SE'yi tanıtacak. 10 Mart saat 12:30 için bir lansman planlayan Realme, iki yeni modelini bu etkinlikte tanıtacak. Performansını Snapdragon 778G ve Dimensity 810 yonga setlerinden alacak olan Realme 9 ailesi, isimlerinde de görüldüğü gibi 5G desteği sunacak.

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Güç tuşuna entegre parmak izi sensörüne sahip olacak olan Realme 9 5G ve Realme 9 5G SE modelleri, ön taraflarında LCD ekran taşıyacaklar. Muhtemelen 200 Dolar civarında fiyatlarla satışa sunulacak olan cihazların 144Hz yenileme hızına sahip ekranlarla geleceği de söylentiler arasında.

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Realme 9 5G ve Realme 9 5G SE'nin lansman tarihi açıklandı