Realme 9 5G ve Realme 9 5G SE'nin lansman tarihi açıklandı

Realme'nin yeni 5G destekli modelleri Realme 9 5G ve Realme 9 5G SE için tarih belli oldu. Geçtiğimiz ay Realme 9 Pro serisini tanıtan şirket, şimdi Realme 9 ailesini tanıtmaya hazırlanıyor. İşte Realme 9 ailesinin lansman tarihi.
Realme 9 ailesi 10 Mart'ta geliyor
Realme, yakında iki yeni modeli Realme 9 5G ve Realme 9 5G SE'yi tanıtacak. 10 Mart saat 12:30 için bir lansman planlayan Realme, iki yeni modelini bu etkinlikte tanıtacak. Performansını Snapdragon 778G ve Dimensity 810 yonga setlerinden alacak olan Realme 9 ailesi, isimlerinde de görüldüğü gibi 5G desteği sunacak.
Güç tuşuna entegre parmak izi sensörüne sahip olacak olan Realme 9 5G ve Realme 9 5G SE modelleri, ön taraflarında LCD ekran taşıyacaklar. Muhtemelen 200 Dolar civarında fiyatlarla satışa sunulacak olan cihazların 144Hz yenileme hızına sahip ekranlarla geleceği de söylentiler arasında.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..