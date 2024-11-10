Realme'nin yeni telefonu RMX3942'nin tasarımı ortaya çıktı: İşte beklenen özellikler

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz hafta RMX3942 model numarasına sahip yaklaşan bir Realme telefonu, Çin sertifikasyon platformları tarafından onaylanmıştı. Yakında çıkması beklenen modelin nihai adı hakkında hala bir bilgi olmasa da hem tasarımı hem de teknik özellikleri, TENAA sertifikası sayesinde gün yüzüne çıktı.

İşte Realme RMX3942'nin muhtemel tasarımı ve beklenen özellikleri:

Tasarımı oldukça tanıdık görünen RMX3942'nin ön tarafında, selfie kamerasının konumlandırıldığı delikli bir ekran yer alırken arka tarafında ise iki yuvarlak kamera adası dikkat çekiyor. Ayrıca sağ taraftaki güç düğmesi, parmak izi sensörünü de bünyesinde barındırıyor.

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Cihazın teknik özelliklerine değinecek olursak cihaz, 6.67 inç HD+ LCD bir ekrana sahip. 2.3 GHz hızında çalışan 5G destekli bir işlemciden güç alan cihazın kamera tarafında ise ön tarafta 8 megapiksel, arka tarafta ise LED flaşlı tek bir 50 megapiksel kamera yer alıyor. Ayrıca 5465 mAh gibi oldukça yüksek bir batarya kapasitesine sahip olan cihaz, 45W hızlı şarj desteği sunuyor.

Cihazın RAM ve depolama seçenekleri ise oldukça geniş tutulmuş. 4 GB'dan 12 GB'a kadar RAM ve 128 GB'dan 1 TB'a kadar depolama alanı seçenekleri bulunuyor. Henüz resmi bir isim olmamasına rağmen cihazın, Realme 14 serisi veya V serisi içinde yer alması bekleniyor. Orta segment bir akıllı telefon olarak konumlandırılan RMX3942, geniş depolama seçenekleri, büyük bir batarya ve hızlı şarj desteğiyle dikkat çekebilir.

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