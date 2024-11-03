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    OnePlus 13 onarım maliyetleri açıklandı: İşte fiyatlar

    OnePlus'ın yeni amiral gemisi OnePlus 13'ün parça değişim fiyatları belli oldu. İşte olası hasarlar durumunda kullanıcıları bekleyen maliyetler ve yedek parça fiyatları:
    OnePlus 13 onarım maliyetleri açıklandı: İşte fiyatlar Tam Boyutta Gör
    OnePlus, geçtiğimiz günlerde Snapdragon 8 Elite işlemci ve üst düzey 6.82 inç BOE ekran gibi öne çıkan özelliklere sahip son amiral gemisi OnePlus 13'üpiyasaya sürdü. Yakın bir zamanda ise şirket, OnePlus 13'ün resmi onarım maliyetlerini web sitesinde yayınladı ve olası hasarlar durumunda kullanıcıları bekleyen maliyetler de netlik kazandı.

    İşte OnePlus 13'ün onarım ücretleri:

    Onarım fiyatlarına bakıldığında OnePlus 13'ün en dikkat çekici onarımlardan olan ekran değişimi 232 dolar olarak belirlenirken, anakart değişimi modele göre 330 dolar ile 498 dolar arasında değişiyor. Ayrıca pil değişimi 28 dolar, arka kapak değişimi ise 54 dolar olarak açıklandı. Diğer parçaların ayrıntılı fiyat listesi ise aşağıdaki gibidir:

    OnePlus 13 onarım ücretleri
    Parça Fiyat
    Ekran Montajı 1.650 Yuan (232 Dolar)
    Anakart (24GB+1TB) 3.550 Yuan (498 Dolar)
    Anakart (16GB+512GB) 2.850 Yuan (400 Dolar)
    Anakart (12GB+512GB) 2.650 Yuan (373 Dolar)
    Anakart (12GB+256GB) 2.350 Yuan (330 Dolar)
    Pil Kapağı Montajı 390 Yuan (54 Dolar)
    Pil 199 Yuan (28 Dolar)
    Ön Kamera 160 Yuan (22 Dolar)
    Arka Ultra Geniş Kamera (50MP) 150 Yuan (21 Dolar)
    Arka Geniş Kamera (50MP) 400 Yuan (56 Dolar)
    Arka Telefoto Kamera (50MP) 290 Yuan (40 Dolar)
    Güç Adaptörü (11V 9.1A) 219 Yuan (30 Dolar)
    Veri Kablosu 49 Yuan (7 Dolar)
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 2 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 4 gün önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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