OnePlus 13 onarım maliyetleri açıklandı: İşte fiyatlar

İşte OnePlus 13'ün onarım ücretleri:
Onarım fiyatlarına bakıldığında OnePlus 13'ün en dikkat çekici onarımlardan olan ekran değişimi 232 dolar olarak belirlenirken, anakart değişimi modele göre 330 dolar ile 498 dolar arasında değişiyor. Ayrıca pil değişimi 28 dolar, arka kapak değişimi ise 54 dolar olarak açıklandı. Diğer parçaların ayrıntılı fiyat listesi ise aşağıdaki gibidir:
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|Parça
|Fiyat
|Ekran Montajı
|1.650 Yuan (232 Dolar)
|Anakart (24GB+1TB)
|3.550 Yuan (498 Dolar)
|Anakart (16GB+512GB)
|2.850 Yuan (400 Dolar)
|Anakart (12GB+512GB)
|2.650 Yuan (373 Dolar)
|Anakart (12GB+256GB)
|2.350 Yuan (330 Dolar)
|Pil Kapağı Montajı
|390 Yuan (54 Dolar)
|Pil
|199 Yuan (28 Dolar)
|Ön Kamera
|160 Yuan (22 Dolar)
|Arka Ultra Geniş Kamera (50MP)
|150 Yuan (21 Dolar)
|Arka Geniş Kamera (50MP)
|400 Yuan (56 Dolar)
|Arka Telefoto Kamera (50MP)
|290 Yuan (40 Dolar)
|Güç Adaptörü (11V 9.1A)
|219 Yuan (30 Dolar)
|Veri Kablosu
|49 Yuan (7 Dolar)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über