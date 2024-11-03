OnePlus 13 onarım maliyetleri açıklandı: İşte fiyatlar

Tam Boyutta Gör OnePlus, geçtiğimiz günlerde Snapdragon 8 Elite işlemci ve üst düzey 6.82 inç BOE ekran gibi öne çıkan özelliklere sahip son amiral gemisi OnePlus 13'üpiyasaya sürdü. Yakın bir zamanda ise şirket, OnePlus 13'ün resmi onarım maliyetlerini web sitesinde yayınladı ve olası hasarlar durumunda kullanıcıları bekleyen maliyetler de netlik kazandı.

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İşte OnePlus 13'ün onarım ücretleri:

Onarım fiyatlarına bakıldığında OnePlus 13'ün en dikkat çekici onarımlardan olan ekran değişimi 232 dolar olarak belirlenirken, anakart değişimi modele göre 330 dolar ile 498 dolar arasında değişiyor. Ayrıca pil değişimi 28 dolar, arka kapak değişimi ise 54 dolar olarak açıklandı. Diğer parçaların ayrıntılı fiyat listesi ise aşağıdaki gibidir:

OnePlus 13 onarım ücretleri Parça Fiyat Ekran Montajı 1.650 Yuan (232 Dolar) Anakart (24GB+1TB) 3.550 Yuan (498 Dolar) Anakart (16GB+512GB) 2.850 Yuan (400 Dolar) Anakart (12GB+512GB) 2.650 Yuan (373 Dolar) Anakart (12GB+256GB) 2.350 Yuan (330 Dolar) Pil Kapağı Montajı 390 Yuan (54 Dolar) Pil 199 Yuan (28 Dolar) Ön Kamera 160 Yuan (22 Dolar) Arka Ultra Geniş Kamera (50MP) 150 Yuan (21 Dolar) Arka Geniş Kamera (50MP) 400 Yuan (56 Dolar) Arka Telefoto Kamera (50MP) 290 Yuan (40 Dolar) Güç Adaptörü (11V 9.1A) 219 Yuan (30 Dolar) Veri Kablosu 49 Yuan (7 Dolar)

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