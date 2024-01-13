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    Anlık Bildirim

    Realme 12 Pro Plus, canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı ve özellikleri

    Yakında tanıtılması beklenen Realme 12 serisinin en üst modeli ilk kez canlı olarak görüntülendi. Realme 12 Pro Plus tasarımı ve özellikleri nasıl olacak sorusu yanıt buldu.
    realme 12 pro plus canlı görüntülendi tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Realme 12 serisinin kamera kurulumunu detaylı bir şekilde ortaya çıkmasının ardından, serideki en üst model olarak Realme 12 Pro+’ın tasarımını net bir şekilde gösteren ve özelliklerinin detaylı anlatıldığı ön inceleme videosu paylaşıldı.

    RMX3841 model numarasıyla bilinen Realme 12 Pro Plus, suni deriden arka kapağa sahip olacak. Videoda farklı renk seçeneklerinin yanında telefonun kullanıcı arayüzü de gösteriliyor.

    Realme 12 Pro Plus beklenen özellikleri

    Realme 12 Pro+, 6.7 inç, FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunan OLED ekrana sahip. Qualcomm’un Snapdragon 7s Gen 2 işlemcisinden güç alan telefon, 12GB RAM 512GB depolama alanı sunuyor. Arkada 50MP Sony IMX890 ana kamera, 64MP OmniVision OV64B periskop kamera ve 8MP ultra geniş kamera, önde 32MP kamera bulunduran telefon, 5000 mAh bataryaya sahip ve 8.75 mm kalınlığında, 196 gr ağırlığında. Ekran içi parmak izi okuyucuya sahip olan telefon, Realme UI 5.0 ile özelleştirilen Android 14 üzerinde çalışıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 3 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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