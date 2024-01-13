Realme 12 Pro Plus, canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı ve özellikleri

Yakında tanıtılması beklenen Realme 12 serisinin en üst modeli ilk kez canlı olarak görüntülendi. Realme 12 Pro Plus tasarımı ve özellikleri nasıl olacak sorusu yanıt buldu.