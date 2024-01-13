Realme 12 Pro Plus, canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı ve özellikleri

RMX3841 model numarasıyla bilinen Realme 12 Pro Plus, suni deriden arka kapağa sahip olacak. Videoda farklı renk seçeneklerinin yanında telefonun kullanıcı arayüzü de gösteriliyor.
Realme 12 Pro Plus beklenen özellikleri
Realme 12 Pro+, 6.7 inç, FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunan OLED ekrana sahip. Qualcomm’un Snapdragon 7s Gen 2 işlemcisinden güç alan telefon, 12GB RAM 512GB depolama alanı sunuyor. Arkada 50MP Sony IMX890 ana kamera, 64MP OmniVision OV64B periskop kamera ve 8MP ultra geniş kamera, önde 32MP kamera bulunduran telefon, 5000 mAh bataryaya sahip ve 8.75 mm kalınlığında, 196 gr ağırlığında. Ekran içi parmak izi okuyucuya sahip olan telefon, Realme UI 5.0 ile özelleştirilen Android 14 üzerinde çalışıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.