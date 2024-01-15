Tam Boyutta Gör Realme'nin kurucusu ve CEO'su Sky Li, X/Twitter üzerinden paylaştığı bir gönderide firmanın yeni “Note” markası adı altında yeni akıllı telefonlar piyasaya süreceğini duyurdu. Ayrıca, Realme Europe CEO'su Francis Wong’a göre bu hamle rekabetle daha doğrudan yüzleşmek için yapılıyor. Öte yandan bu duyurudan kısa bir süre sonra, muhtemelen bu serinin ilk telefonu olan Realme Note 1'in ayrıntılı özellikleri internete sızdırıldı.

Realme Note 1 özellikleri

Realme Note 1 özellikleri resmi bir slayt gibi görünen bir sunumdan geliyor. Bu slayt sadece telefonun temel özelliklerini listelemekle kalmıyor, aynı zamanda lansman tarihini de ortaya koyuyor. Realme Note 1'in 120Hz yenileme hızına sahip 6,67 inç FullHD OLED ekrana sahip olduğu ve Dimensity 7050 yonga seti tarafından destekleneceği görülüyor. Cihazın çalışmasını sağlayan ise 67W hızlı şarj desteğine sahip 5000mAh kapasiteli bir batarya olacak.

Tam Boyutta Gör Kamera tarafında ise 8MP ultra geniş ve 2MP makro lens ile eşleştirilmiş 108MP ana sensöre işaret ediliyor. Özçekimler için ise ön tarafta 16MP sensör bulunacak. Cihazda ayrıca ekran için parmak izi sensörü ve çift hoparlör de bulunacak. Genel hatlarıyla bakıldığında bu özellikleri telefonu orta seviyeye konumlandırıyor. Zaten slayt görselinde de cihazın Infinix Note 30 ve Redmi Note 13 ile kıyaslandığı görülüyor.

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Realme Note 1’in çıkış tarihi de ortaya çıkmış durumda. Eğer slayt doğruysa Realme Note 1, 24 Ocak tarihinde tanıtılacak. Bununla birlikte bir süre önce Unisoc T612 çipi tarafından destekleneceği söylenen Realme Note 50 adında bir model ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla Realme yeni Note serisiyle hem giriş seviyesi hem de orta sınıf segmentleri kapsamayı hedefliyor gibi görünüyor.

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Realme’den Note serisi geliyor: İşte Realme Note 1 özellikleri