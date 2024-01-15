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    Anlık Bildirim

    Realme’den Note serisi geliyor: İşte Realme Note 1 özellikleri

    Realme kısa bir süre önce yeni “Note” markası altında yeni bir seri başlatacağını duyurdu. Duyurunun üzerinden çok geçmeden Realme Note 1 özellikleri de ortaya çıktı.
    Realme’den Note serisi geliyor: İşte Realme Note 1 özellikleri Tam Boyutta Gör
    Realme'nin kurucusu ve CEO'su Sky Li, X/Twitter üzerinden paylaştığı bir gönderide firmanın yeni “Note” markası adı altında yeni akıllı telefonlar piyasaya süreceğini duyurdu. Ayrıca, Realme Europe CEO'su Francis Wong’a göre bu hamle rekabetle daha doğrudan yüzleşmek için yapılıyor. Öte yandan bu duyurudan kısa bir süre sonra, muhtemelen bu serinin ilk telefonu olan Realme Note 1'in ayrıntılı özellikleri internete sızdırıldı.

    Realme Note 1 özellikleri

    Realme Note 1 özellikleri resmi bir slayt gibi görünen bir sunumdan geliyor. Bu slayt sadece telefonun temel özelliklerini listelemekle kalmıyor, aynı zamanda lansman tarihini de ortaya koyuyor. Realme Note 1'in 120Hz yenileme hızına sahip 6,67 inç FullHD OLED ekrana sahip olduğu ve Dimensity 7050 yonga seti tarafından destekleneceği görülüyor. Cihazın çalışmasını sağlayan ise 67W hızlı şarj desteğine sahip 5000mAh kapasiteli bir batarya olacak.

    Realme’den Note serisi geliyor: İşte Realme Note 1 özellikleri Tam Boyutta Gör
    Kamera tarafında ise 8MP ultra geniş ve 2MP makro lens ile eşleştirilmiş 108MP ana sensöre işaret ediliyor. Özçekimler için ise ön tarafta 16MP sensör bulunacak. Cihazda ayrıca ekran için parmak izi sensörü ve çift hoparlör de bulunacak. Genel hatlarıyla bakıldığında bu özellikleri telefonu orta seviyeye konumlandırıyor. Zaten slayt görselinde de cihazın Infinix Note 30 ve Redmi Note 13 ile kıyaslandığı görülüyor.

    Realme Note 1’in çıkış tarihi de ortaya çıkmış durumda. Eğer slayt doğruysa Realme Note 1, 24 Ocak tarihinde tanıtılacak. Bununla birlikte bir süre önce Unisoc T612 çipi tarafından destekleneceği söylenen Realme Note 50 adında bir model ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla Realme yeni Note serisiyle hem giriş seviyesi hem de orta sınıf segmentleri kapsamayı hedefliyor gibi görünüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 5 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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