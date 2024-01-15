Realme’den Note serisi geliyor: İşte Realme Note 1 özellikleri

Realme Note 1 özellikleri
Realme Note 1 özellikleri resmi bir slayt gibi görünen bir sunumdan geliyor. Bu slayt sadece telefonun temel özelliklerini listelemekle kalmıyor, aynı zamanda lansman tarihini de ortaya koyuyor. Realme Note 1'in 120Hz yenileme hızına sahip 6,67 inç FullHD OLED ekrana sahip olduğu ve Dimensity 7050 yonga seti tarafından destekleneceği görülüyor. Cihazın çalışmasını sağlayan ise 67W hızlı şarj desteğine sahip 5000mAh kapasiteli bir batarya olacak.
Realme Note 1’in çıkış tarihi de ortaya çıkmış durumda. Eğer slayt doğruysa Realme Note 1, 24 Ocak tarihinde tanıtılacak. Bununla birlikte bir süre önce Unisoc T612 çipi tarafından destekleneceği söylenen Realme Note 50 adında bir model ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla Realme yeni Note serisiyle hem giriş seviyesi hem de orta sınıf segmentleri kapsamayı hedefliyor gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.