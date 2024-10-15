Segmentinin en hızlısı: Realme P1 Speed 5G tanıtıldı

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Tam Boyutta Gör Realme, Hindistan’da orta sınıf 5G akıllı telefonunu tanıttı. Realme P1 Speed 5G modeli, 6.67 inç 120Hz ekran, 12GB RAM, Dimensity 7300 Energy işlemci ve 90fps oyun desteğiyle geliyor.

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Realme P1 Speed 5G telefon neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Realme P1 Speed, 9 katmanlı soğutma sistemi ve 6050 mm² buhar soğutma alanı sunan devasa bir soğutma alanına sahip. GT modu ile BGMI, Free Fire, MLBB, COD gibi popüler oyunları şarjı tamamen bitene kadar 90 fps oynatabiliyor. Ayrıca gecikmesiz mobil oyun deneyimi için TUV-SUD sertifikası mevcut. 12GB RAM (14GB’a kadar sanal bellek) 256GB’a kadar depolama alanıyla geliyor. İnce gövdesine rağmen 5000 mah bataryası var. 45W hızlı şarj sayesinde 30 dakikada %50’ye kadar şarj olabiliyor.

P1 Speed, 6.67 inç, FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 2000 nit parlaklık sağlayan 2.8D hafif kavisli OLED ekrana sahip. Ekran gövde oranı yüzde 92.5. Telefonun kalbinde Dimensity 7300 işlemci bulunuyor. Kamera tarafında, arkada 50MP ana kameraya 2MP portre kamera eşlik ederken, önde 16MP kamera bulunuyor.

Realme P1 Speed fiyatı ne kadar?

Realme P1 Speed, iki depolama ve bellek seçeneğiyle geliyor. 8GB RAM 128GB depolama alanlı modelin fiyatı 215 dolar civarında. 12GB RAM 256GB depolama alanı sunan model ise 250 dolara satışa sunulacak.

Realme P1 Speed özellikleri

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Ekran : 6.67 inç, FHD+, 120Hz, 2000 nit, OLED

: 6.67 inç, FHD+, 120Hz, 2000 nit, OLED İşlemci : MediaTek Dimensity 7300 Energy 5G

: MediaTek Dimensity 7300 Energy 5G Bellek : 8GB, 12GB RAM (LPDDR4x)

: 8GB, 12GB RAM (LPDDR4x) Depolama : 128GB, 256GB (UFS 3.1)

: 128GB, 256GB (UFS 3.1) Arka kamera : 50MP AI f/1.8 (birincil) + 2MP

: 50MP AI f/1.8 (birincil) + 2MP Ön kamera : 16MP f/2.4

: 16MP f/2.4 Batarya : 5000 mAh, 45W hızlı şarj

: 5000 mAh, 45W hızlı şarj Boyut ve ağırlık: 161.7 x 74.7 x 7.6 mm, 185 g

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Realme P1 Speed 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı