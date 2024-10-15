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    Segmentinin en hızlısı: Realme P1 Speed 5G tanıtıldı

    Realme, yeni bütçe dostu telefonunu tanıttı. Sınıfının en hızlısı olarak tanıtılan Realme P1 Speed, MediaTek’in Dimensity 7300 Energy işlemcisinden güç alıyor.  
    Realme P1 Speed özellikleri uygun fiyatlı 5g telefon tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Realme, Hindistan’da orta sınıf 5G akıllı telefonunu tanıttı. Realme P1 Speed 5G modeli, 6.67 inç 120Hz ekran, 12GB RAM, Dimensity 7300 Energy işlemci ve 90fps oyun desteğiyle geliyor.

    Realme P1 Speed 5G telefon neler sunuyor?

    Realme P1 Speed özellikleri nasıl Tam Boyutta Gör
    Realme P1 Speed, 9 katmanlı soğutma sistemi ve 6050 mm² buhar soğutma alanı sunan devasa bir soğutma alanına sahip. GT modu ile BGMI, Free Fire, MLBB, COD gibi popüler oyunları şarjı tamamen bitene kadar 90 fps oynatabiliyor. Ayrıca gecikmesiz mobil oyun deneyimi için TUV-SUD sertifikası mevcut. 12GB RAM (14GB’a kadar sanal bellek) 256GB’a kadar depolama alanıyla geliyor. İnce gövdesine rağmen 5000 mah bataryası var. 45W hızlı şarj sayesinde 30 dakikada %50’ye kadar şarj olabiliyor.

    P1 Speed, 6.67 inç, FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 2000 nit parlaklık sağlayan 2.8D hafif kavisli OLED ekrana sahip. Ekran gövde oranı yüzde 92.5. Telefonun kalbinde Dimensity 7300 işlemci bulunuyor. Kamera tarafında, arkada 50MP ana kameraya 2MP portre kamera eşlik ederken, önde 16MP kamera bulunuyor.

    Realme P1 Speed fiyatı ne kadar?

    Realme P1 Speed, iki depolama ve bellek seçeneğiyle geliyor. 8GB RAM 128GB depolama alanlı modelin fiyatı 215 dolar civarında. 12GB RAM 256GB depolama alanı sunan model ise 250 dolara satışa sunulacak.

    Realme P1 Speed özellikleri

    Realme P1 Speed teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.67 inç, FHD+, 120Hz, 2000 nit, OLED
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 7300 Energy 5G
    • Bellek: 8GB, 12GB RAM (LPDDR4x)
    • Depolama: 128GB, 256GB (UFS 3.1)
    • Arka kamera: 50MP AI f/1.8 (birincil) + 2MP
    • Ön kamera: 16MP f/2.4
    • Batarya: 5000 mAh, 45W hızlı şarj
    • Boyut ve ağırlık: 161.7 x 74.7 x 7.6 mm, 185 g
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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