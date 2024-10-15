Segmentinin en hızlısı: Realme P1 Speed 5G tanıtıldı

- Realme P1 Speed 5G telefon neler sunuyor?
- Realme P1 Speed fiyatı ne kadar?
- Realme P1 Speed özellikleri
- Yorumlar
Realme P1 Speed 5G telefon neler sunuyor?
P1 Speed, 6.67 inç, FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 2000 nit parlaklık sağlayan 2.8D hafif kavisli OLED ekrana sahip. Ekran gövde oranı yüzde 92.5. Telefonun kalbinde Dimensity 7300 işlemci bulunuyor. Kamera tarafında, arkada 50MP ana kameraya 2MP portre kamera eşlik ederken, önde 16MP kamera bulunuyor.
Realme P1 Speed fiyatı ne kadar?
Realme P1 Speed, iki depolama ve bellek seçeneğiyle geliyor. 8GB RAM 128GB depolama alanlı modelin fiyatı 215 dolar civarında. 12GB RAM 256GB depolama alanı sunan model ise 250 dolara satışa sunulacak.
Realme P1 Speed özellikleri
- Ekran: 6.67 inç, FHD+, 120Hz, 2000 nit, OLED
- İşlemci: MediaTek Dimensity 7300 Energy 5G
- Bellek: 8GB, 12GB RAM (LPDDR4x)
- Depolama: 128GB, 256GB (UFS 3.1)
- Arka kamera: 50MP AI f/1.8 (birincil) + 2MP
- Ön kamera: 16MP f/2.4
- Batarya: 5000 mAh, 45W hızlı şarj
- Boyut ve ağırlık: 161.7 x 74.7 x 7.6 mm, 185 g
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.