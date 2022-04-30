8,7 inç ekranlı Realme Pad Mini tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz şirket Realme, yeni tablet modeli Realme Pad Mini'yi tanıttı. Ekranıyla isminin hakkını veren Realme Pad Mini, tüm detayları ile karşımızda. Gelin Realme Pad Mini'nin detaylarına göz atalım.
Realme Pad Mini, Unisoc T616 işlemci ile geliyor
Realme'nin yeni tablet modeli Realme Pad Mini tüm özellikleri ile duyuruldu. Üzerinde 8,7 inç büyüklüğünde tabletlere göre mini bir ekran taşıyan cihaz, bu LCD ekranda 1340 x 800 piksel çözünürlük sunuyor. %84,59 ekran-gövde oranına sahip olan Realme Pad Mini, bu ekranın hemen üzerinde 5MP'lik bir selfie kamerası taşıyor. Arka tarafında ise 8MP'lik bir ana kamera bulunuyor.
Gücünü Unisoc T616 işlemcisinden alan Realme Pad Mini, 3GBve 4GB olmak üzere iki farklı LPDDR4X RAM bellek seçeneği sunuyor. Depolama tarafında yine 32GB ve 64GB UFS 2.1 olmak üzere iki seçenek bulunurken, cihaz bu birimlerle toplamda dört farklı versiyon sunuyor. Android 11 tabanlı Realme UI işletim sistemini kullanan Realme Pad Mini, elektriksel anlamda gücünü 6400mAh'lik bataryasından alıyor. Bu batarya için ise 18W hızlı şarj desteği sunuyor.
Metal bir kasaya sahip olan Realme Pad Mini, gri ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunuyor. 7.59 mm kalınlığında ve 372 gram ağırlığında olan cihaz, ek olarak çift stereo hoparlöre, 3,5 mm kulaklık jakına, MicroSD kart yuvasına ve USB Type-C bağlantı noktasına sahip. Ayrıca çift bant WiFi, Bluetooth 5.0, GNSS ve LTE gibi özellikler de versiyonlara göre değişiklik gösterse de Realme Pad Mini'de mevcut. Fiyatlar ise şu şekilde:
- 3GB/32GB (yalnızca WiFi) – 144 Dolar
- 3GB/32GB (WiFi + LTE) – 170 Dolar
- 4GB/64GB (yalnızca WiFi) – 170 Dolar
- 4GB/64GB (WiFi + LTE) – 196 Dolar
Realme Pad Mini özellikleri
- Ekran: 8,7 inç, LCD, 1340 x 800 piksel
- İşlemci: Unisoc T616
- RAM: 3GB/4GB
- Depolama: 32GB/64GB
- Ön kamera: 5MP
- Arka kamera: 8MP
- Batarya: 6400mAH, 18W hızlı şarj desteği
- İşletim sistemi: Android 11 tabanlı Realme UI
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Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.
Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.