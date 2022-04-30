8,7 inç ekranlı Realme Pad Mini tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz şirket Realme, yeni tablet modeli Realme Pad Mini'yi tanıttı. Ekranıyla isminin hakkını veren Realme Pad Mini, tüm detayları ile karşımızda. Gelin Realme Pad Mini'nin detaylarına göz atalım.

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Realme Pad Mini, Unisoc T616 işlemci ile geliyor

Realme'nin yeni tablet modeli Realme Pad Mini tüm özellikleri ile duyuruldu. Üzerinde 8,7 inç büyüklüğünde tabletlere göre mini bir ekran taşıyan cihaz, bu LCD ekranda 1340 x 800 piksel çözünürlük sunuyor. %84,59 ekran-gövde oranına sahip olan Realme Pad Mini, bu ekranın hemen üzerinde 5MP'lik bir selfie kamerası taşıyor. Arka tarafında ise 8MP'lik bir ana kamera bulunuyor.

Gücünü Unisoc T616 işlemcisinden alan Realme Pad Mini, 3GBve 4GB olmak üzere iki farklı LPDDR4X RAM bellek seçeneği sunuyor. Depolama tarafında yine 32GB ve 64GB UFS 2.1 olmak üzere iki seçenek bulunurken, cihaz bu birimlerle toplamda dört farklı versiyon sunuyor. Android 11 tabanlı Realme UI işletim sistemini kullanan Realme Pad Mini, elektriksel anlamda gücünü 6400mAh'lik bataryasından alıyor. Bu batarya için ise 18W hızlı şarj desteği sunuyor.

Metal bir kasaya sahip olan Realme Pad Mini, gri ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunuyor. 7.59 mm kalınlığında ve 372 gram ağırlığında olan cihaz, ek olarak çift stereo hoparlöre, 3,5 mm kulaklık jakına, MicroSD kart yuvasına ve USB Type-C bağlantı noktasına sahip. Ayrıca çift bant WiFi, Bluetooth 5.0, GNSS ve LTE gibi özellikler de versiyonlara göre değişiklik gösterse de Realme Pad Mini'de mevcut. Fiyatlar ise şu şekilde:

3GB/32GB (yalnızca WiFi) – 144 Dolar

3GB/32GB (WiFi + LTE) – 170 Dolar

4GB/64GB (yalnızca WiFi) – 170 Dolar

4GB/64GB (WiFi + LTE) – 196 Dolar

Realme Pad Mini özellikleri

Ekran: 8,7 inç, LCD, 1340 x 800 piksel

8,7 inç, LCD, 1340 x 800 piksel İşlemci: Unisoc T616

Unisoc T616 RAM: 3GB/4GB

3GB/4GB Depolama: 32GB/64GB

32GB/64GB Ön kamera: 5MP

5MP Arka kamera: 8MP

8MP Batarya: 6400mAH, 18W hızlı şarj desteği

6400mAH, 18W hızlı şarj desteği İşletim sistemi: Android 11 tabanlı Realme UI

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Realme Pad Mini tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı