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    Anlık Bildirim

    Avrupa'ya özel Realme 9 Pro Plus FreeFire Limited Edition tanıtıldı!

    Realme 9 ailesinin yeni üyesi Realme 9 Pro Plus FreeFire Limited Edition tanıtıldı. Realme, Realme 9 Pro Plus'a kasa anlamında yenilikler ekleyerek Avrupa'ya özel FreeFire Limited Edition'u oluşturdu.
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    Realme 9 Pro Plus FreeFire Limited Edition tanıtıldı
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    Son zamanların yükselen markaları arasında yer alan Realme, Realme 9 ailesine bir yeni model daha kattı. Realme 9 Pro Plus'tan pek farkı bulunmayan Realme 9 Pro+ FreeFire Limited Edition bugün tanıtıldı. Hem de yanlızca Avrupa'da satılacak.

    Realme 9 Pro+ FreeFire Limited Edition yanlızca Avrupa'da

    Realme, Avrupa'ya özel yeni modeli Realme 9 Pro+ FreeFire Limited Edition'ı bugün tanıttı. Özellikleriyle beraber Realme'nin web sitesine eklenen cihaz oldukça dikkat çekiyor. İlk bakışta ön taraftan Realme 9 Pro+'dan pek farklı görünmeyen cihaz, arka kasa tasarımını tamamen değiştirmiş. Alt tarafında yansımalı FreeFire yazısını taşıyan cihaz, yan taraflardan gelen çizgilerle oldukça şık duruyor.

    Performansını MediaTek Dimensity 920 yonga setinden alan cihaz, 6GB ve 8GB olmak üzere iki farklı RAM bellek seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 128GB ve 256GB seçenekleri bulunuyor. Ön tarafında 6,4 inç büyüklüğünde AMOLED bir ekran taşıyan Realme 9 Pro+ FF Limited Edition, bu ekranda 90Hz yenileme hızı sunuyor.

    Realme 9 Pro Plus FreeFire Limited Edition tanıtıldı
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    Bu ekranın hemen üzerinde 16MP'lik bir selfie kamerası bulunurken, arka tarafında 50MP'lik Sony IMX766 ana kamera bulunuyor. Bu kameraya ise 8MP'lik bir geniş açılı kamera ve 2MP'lik bir makro kamera eşlik ediyor. Elektriksel anlamda gücünü 4500mAh'lik bataryasından alan cihaz, bu batarya için 60W hızlı şarj desteği sunuyor. Son olarak Gorilla Glass 5 ve Type-C gibi özelliklere de sahip olan cihaz, kutusundan Android 12 tabanlı realme UI 3.0 işletim sistemi ile çıkıyor. Fiyatı ise 419 Euro ancak Amazon'da kısıtlı bir süreliğine 369 Euro'ya satılacak.

    Realme 9 Pro+ FreeFire Limited Edition özellikleri!

    • Ekran: 6,4 inç AMOLED, Full HD+, 90Hz yenileme hızı, Gorilla Glass 5
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 920 / 5G
    • RAM: 6GB/8GB
    • Depolama: 128GB/256GB
    • Batarya: 4500mAh, 60W SuperDart hızlı şarj desteği, Type-C
    • Ön kamera: 16MP
    • Arka kamera: 50MP + 8MP + 2MP
    • İşletim Sistemi: Android 12 tabanlı realme UI 3.0
    • Fiyat: 419 Euro
    Kaynakça https://www.realme.com/eu/realme-9-pro-plus-freefire/specs https://www.gsmarena.com/realme_announces_the_realme_9_pro_free_fire_limited_edition_for_europe-news-54073.php
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    Yeni oyun kurucu: Bayraktar DİHA

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    marto1 2 gün önce

    malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum

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    NewSphere 4 gün önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

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    Black Heart Rebellion 4 gün önce

    Yanlis gelmissin hocam

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    fakcakaya 4 gün önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

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