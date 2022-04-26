Avrupa'ya özel Realme 9 Pro Plus FreeFire Limited Edition tanıtıldı!

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Son zamanların yükselen markaları arasında yer alan Realme, Realme 9 ailesine bir yeni model daha kattı. Realme 9 Pro Plus'tan pek farkı bulunmayan Realme 9 Pro+ FreeFire Limited Edition bugün tanıtıldı. Hem de yanlızca Avrupa'da satılacak.

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Realme 9 Pro+ FreeFire Limited Edition yanlızca Avrupa'da

Realme, Avrupa'ya özel yeni modeli Realme 9 Pro+ FreeFire Limited Edition'ı bugün tanıttı. Özellikleriyle beraber Realme'nin web sitesine eklenen cihaz oldukça dikkat çekiyor. İlk bakışta ön taraftan Realme 9 Pro+'dan pek farklı görünmeyen cihaz, arka kasa tasarımını tamamen değiştirmiş. Alt tarafında yansımalı FreeFire yazısını taşıyan cihaz, yan taraflardan gelen çizgilerle oldukça şık duruyor.

Performansını MediaTek Dimensity 920 yonga setinden alan cihaz, 6GB ve 8GB olmak üzere iki farklı RAM bellek seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 128GB ve 256GB seçenekleri bulunuyor. Ön tarafında 6,4 inç büyüklüğünde AMOLED bir ekran taşıyan Realme 9 Pro+ FF Limited Edition, bu ekranda 90Hz yenileme hızı sunuyor.

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Bu ekranın hemen üzerinde 16MP'lik bir selfie kamerası bulunurken, arka tarafında 50MP'lik Sony IMX766 ana kamera bulunuyor. Bu kameraya ise 8MP'lik bir geniş açılı kamera ve 2MP'lik bir makro kamera eşlik ediyor. Elektriksel anlamda gücünü 4500mAh'lik bataryasından alan cihaz, bu batarya için 60W hızlı şarj desteği sunuyor. Son olarak Gorilla Glass 5 ve Type-C gibi özelliklere de sahip olan cihaz, kutusundan Android 12 tabanlı realme UI 3.0 işletim sistemi ile çıkıyor. Fiyatı ise 419 Euro ancak Amazon'da kısıtlı bir süreliğine 369 Euro'ya satılacak.

Realme 9 Pro+ FreeFire Limited Edition özellikleri!

Ekran: 6,4 inç AMOLED, Full HD+, 90Hz yenileme hızı, Gorilla Glass 5

6,4 inç AMOLED, Full HD+, 90Hz yenileme hızı, Gorilla Glass 5 İşlemci: MediaTek Dimensity 920 / 5G

MediaTek Dimensity 920 / 5G RAM: 6GB/8GB

6GB/8GB Depolama: 128GB/256GB

128GB/256GB Batarya: 4500mAh, 60W SuperDart hızlı şarj desteği, Type-C

4500mAh, 60W SuperDart hızlı şarj desteği, Type-C Ön kamera: 16MP

16MP Arka kamera: 50MP + 8MP + 2MP

50MP + 8MP + 2MP İşletim Sistemi: Android 12 tabanlı realme UI 3.0

Android 12 tabanlı realme UI 3.0 Fiyat: 419 Euro

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Realme 9 Pro Plus FreeFire Limited Edition tanıtıldı