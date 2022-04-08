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    Dimensity 810'lu Realme V23'ün özellikleri lansmandan önce sızdırıldı

    Realme'nin şık tasarıma sahip modeli Realme V23 bugün özellikleri ile birlikte karşımıza çıktı. İşte Dimensity 810 işlemcili Realme V23 akıllı telefonun özellikleri.
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    Realme V23'ün özellikleri lansmandan önce sızdırıldı
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    Realme son zamanlarda birçok yeni modeli ile karşımıza çıkıyor. Şimdi ise bir iki ay önce ortaya çıkan ancak henüz lansmanı gerçekleşmeyen model Realme V23 detayları ile karşımıza çıktı. İşte Realme V23'ün özellikleri.

    Realme V23 performanstan ödün vermeyecek

    Realme V23 bugün gelen sızıntılara göre Dimensity 810 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu işlemciyi 8GB ve 12GB RAM bellek seçenekleri destekleyecek olan cihaz, 256GB depolamaya da sahip olacak. Yine sızıntılara göre ön tarafında 6,58 inç büyüklüğünde bir ekran taşıyan cihaz, bu ekranda 1080p kalitesinde görüntüler sunacak.

    Ön kamera olarak 8MP'lik bir sensörü ekranın hemen üzerinde taşıyan Realme V23, arka tarafında iki adet kameraya ev sahipliği yapıyor. Ana kamera 48MP'lik bir sensörken, ikinci kamera 2MP'lik bir sensör olacak gibi duruyor. Son olarak Realme V23'ün elektriksel anlamda gücünü 5000mAh'lik bir pilden alması bekleniliyor.

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    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    C
    croissantbaseball123 23 saat önce

    Maalesef kaçınılmazdı

    K
    koçari 1 gün önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

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