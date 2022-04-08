120Hz ekranlı Oppo Reno8 özellikleri ile karşımıza çıktı

Birkaç ay önce görselleri ile karşımıza çıkan Oppo Reno8, bugün bizleri özellikleri ile karşılıyor. Aslında Reno6 Pro'ya benzer özellikler gösteren Reno8, tabiki kendini epey geliştirmiş. İşte Oppo Reno8'in ortaya çıkan özellikleri.
Oppo Reno8 50MP Sony IMX766 ile geliyor
Bugün tasarımı ve bazı özellikleri ile karşımıza çıkan Oppo Reno8 gerçekten ilgi çekici duruyor. İlk olarak tasarıma baktığımızda ön tarafta gayet ince çerçevelere sahip bir ekranın bulunduğunu görüyoruz. Arka tarafta ise sade ama Galaxy S21'i andıran bir kapak tasarımı görüyoruz. Kamera grubu sanki dört adet kameraya sahipmiş gibi gözükse de, üç adet kamera ve bir adet flaş kamera grubunun içerisinde yer alıyor.
Hazır kameradan başlamışken arka tarafta ana kamera olarak 50MP'lik Sony IMX766 sensörün bulunduğunu belirtelim. Bu kameranın hemen yanında muhtemelen bir adet ultra geniş açılı kamera ve bir adet makro kamera yer alıyor. Ancak bu kameraların özellikleri şimdilik bilinmiyor. Ön tarafında muhtemelen 6,55 inç büyüklüğünde bir ekran taşıyacak olan Oppo Reno8, bu ekranda 120Hz yenileme hızı ve 1080 x 2400 piksel çözünürlüğünde görüntüler sunacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Maalesef kaçınılmazdı
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