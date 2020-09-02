Realme V3 5G dünyanın en ucuz 5G telefonu olma iddiasında

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Yaklaşan dönemde 5G akıllı telefonlar arasında kıyasıya bir yarış başlayacak. Analizler önümüzdeki yıllarda 5G telefon satışlarının genel satışların yarısına erişeceğini gösteriyor. Üreticiler de bu pastadan bir şekilde pay almak istiyor.

Realme V3 5G özellikleri ve fiyatı

Realme markasının orta seviyedeki Realme X7 serisinin yanında alt seviyede 5G deneyimi sunacak Realme V3 5G adında yeni bir akıllı telefonu daha vardı. Model en ucuz 5G akıllı telefonu olma iddiasında.

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Realme V3 5G akıllı telefon modelinde 6.5 inçlik 1540x720 piksel çözünürlüğünde LCD ekran bizi karşılıyor. Su damlası çentik tasarımı nispeten yüksek bir ekran-kasa oranı sunuyor. Arka kısımda bir parmak izi okuyucu da mevcut.

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Telefona 2 adet Cortex-A76 ve 6 adet Cortex-A55 çekirdeği barındıran 7nm sürecindeki Dimensity 720 yonga seti eşlik ediyor. 6GB/8GB RAM seçenekleri yanında 64GB/128GB depolama seçenekleri sunuluyor.

Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde ana sensör, 2MP çözünürlüğünde derinlik ve makro sensörler yer alıyor. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde. 5000mAh kapasiteli batarya 18W hızlı şarj ile destekleniyor. Realme V3 5G için fiyatlar şu şekilde:

Realme V3 5G 6GB + 64GB – 122 Avro

Realme V3 5G 6GB + 128GB – 170 Avro

Realme V3 5G 8GB + 128GB – 195 Avro

https://www.gsmarena.com/realme_x7_and_realme_x7_pro_are_official_realme_v3_tags_along-news-45028.php

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