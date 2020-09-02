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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Realme V3 5G dünyanın en ucuz 5G telefonu olma iddiasında

    Realme V3 5G akıllı telefon modeli Dimensity 720 yonga seti, 8GB RAM, 128GB depolama, 5000mAh kapasiteli batarya, hızlı şarj gibi dikkat çekici detaylara sahip.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Realme V3 5G dünyanın en ucuz 5G telefonu olma iddiasında
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    Yaklaşan dönemde 5G akıllı telefonlar arasında kıyasıya bir yarış başlayacak. Analizler önümüzdeki yıllarda 5G telefon satışlarının genel satışların yarısına erişeceğini gösteriyor. Üreticiler de bu pastadan bir şekilde pay almak istiyor.

    Realme V3 5G özellikleri ve fiyatı

    Realme markasının orta seviyedeki Realme X7 serisinin yanında alt seviyede 5G deneyimi sunacak Realme V3 5G adında yeni bir akıllı telefonu daha vardı. Model en ucuz 5G akıllı telefonu olma iddiasında.

    Ayrıca Bkz. "Galaxy Z Fold 2 resmiyet kazandı: İşte detaylar!"

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    Realme V3 5G akıllı telefon modelinde 6.5 inçlik 1540x720 piksel çözünürlüğünde LCD ekran bizi karşılıyor. Su damlası çentik tasarımı nispeten yüksek bir ekran-kasa oranı sunuyor. Arka kısımda bir parmak izi okuyucu da mevcut.

    Realme V3 5G dünyanın en ucuz 5G telefonu olma iddiasında
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    Telefona 2 adet Cortex-A76 ve 6 adet Cortex-A55 çekirdeği barındıran 7nm sürecindeki Dimensity 720 yonga seti eşlik ediyor. 6GB/8GB RAM seçenekleri yanında 64GB/128GB depolama seçenekleri sunuluyor.

    Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde ana sensör, 2MP çözünürlüğünde derinlik ve makro sensörler yer alıyor. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde. 5000mAh kapasiteli batarya 18W hızlı şarj ile destekleniyor. Realme V3 5G için fiyatlar şu şekilde:

    Realme V3 5G 6GB + 64GB – 122 Avro

    Realme V3 5G 6GB + 128GB – 170 Avro

    Realme V3 5G 8GB + 128GB – 195 Avro



    https://www.gsmarena.com/realme_x7_and_realme_x7_pro_are_official_realme_v3_tags_along-news-45028.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    High Sierra 5 gün (düzenlendi)
    Realme'nin en önemli amacı f/p oranına bakıldığında en iyi performanslı cihazları sunmasıydı. Keza Realme 1 Realme 2 ve Realme 3 Pro bu dayanağı yerine getirdi. 5 Pro 6 Pro ve 7 Pro ise hayal kırıklığı.

    Resmen marka küllerinden doğacak bu X7 Pro ile V3 5G sayesinde.
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    kucukyenici 1 hf.
    122 TL.'ye satın alabildiğinizi bir düşünsenize!
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    zotacing (Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın. Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın.) 5 gün kucukyenici
    122 Euro 122TL imkansız ve hayal artık. Ancak yukarıda arkadaşın dediği gibi 122 Euro = 2000TL civarı vergilerle. Bunu ileride yönetim değişikliği ve hukuk-adalet-laik bir sistemde en azından 3 haneli sayılara düşürmek mümkün.
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    yolyordam35 (yol yordam) 1 hf.
    güzel telefon. gm 20 pro yerine belki tercih edilebilir.
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    Psychotechnic (Salih Mücahit) 1 hf.
    122 avro telefon bizim burada 2200'e satılır
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