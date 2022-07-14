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    Realme Watch 3 kavisli ekranla geliyor: İşte açıklanan özellikleri

    Realme markası çok yakında tanıtacağı yeni akıllı saatinin teaser görsellerini yayınladı. Paylaşılan tanıtım posterleri Realme Watch 3'ün tasarımı ve bazı özelliklerini netleştiriyor.
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    Realme Watch 3 kavisli ekranla geliyor: İşte açıklanan özellikler
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    Realme markası yeni bir akıllı saat ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Watch 3 olarak adlandırılan modelin tasarımı ve temel özellikleriyle ilgili bazı detaylar netleşti. Şirket cihazla ilgili birkaç tanıtım posteri yayınlandı.

    Önceki modellerde olduğu gibi Realme Watch 3 de dikdörtgen bir kasayla gelecek. Burada dikkat çeken en önemli yenilik kavisli ekranla donatılmış olması. Bu genellikle üst sınıf akıllı saatlerde görmeye alışık olduğumuz bir özellik.

    Realme Watch 3 kavisli ekranla geliyor: İşte açıklanan özellikler
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    En az %10 daha büyük ekran

    Yayınlanan görsellerden biri Watch 2'dekinden çok daha büyük bir ekrana işaret ediyor. Şirketin çift haneli yani en az %10'luk bir artıştan bahsettiğini görüyoruz. Hatta buna vurgu yapmak için ekrana bir futbol sahası bile yerleştirilmiş.

    Realme Watch 3 kavisli ekranla geliyor: İşte açıklanan özellikler
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    Realme Watch 3, Bluetooth üzerinden telefon görüşmesi yapılmasına olanak sağlayacak. Batarya kapasitesinin ise 315 mAh'den 340 mAh'e çıkarılacağı söyleniyor. Bluetooth sürümü ise 5.0'dan 5.2'ye yükseltilecek. Akıllı saatin lansman tarihi 18 Temmuz.

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