Realme Notebook Air tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Realme markası kısa süre önce düzenlediği etkinlikte GT 2 Master Explorer akıllı telefonu ile birlikte yeni dizüstü bilgisayarını da tanıttı. Realme Notebook Air adı altında pazara giriş yapan model 11. nesil Intel Core i3 işlemci ve 8 GB RAM ile karşımıza çıkıyor.

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Yeni dizüstü bilgisayar sadece 1.36 kg ağırlığında, kalınlığı ise 14.9 mm. Cihaz aynı zamanda 4.9 mm'lik ultra ince ekran çerçeveleri ile öne çıkıyor. Kıyaslama yapabilmeniz açısından Apple MacBook Air M1 modelinde 8.9 mm çerçevelerin yer aldığını belirtelim.

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Ekran-gövde oranı %88

Realme Notebook Air 1920 × 1200 çözünürlük ve 16:10 en boy oranına sahip 14 inç ekran taşıyor. Ekran-gövde oranı %88 olarak açıklanan dizüstü bilgisayarın 256 ve 512 GB olmak üzere iki SSD depolama seçeneği mevcut. Metal gövdeli cihaz iki renkte satışa sunulacak.

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Şirkete göre yeni model 54 Wh kapasiteli bataryası sayesinde 13.5 saate kadar pil ömrü vaat ediyor. Kutuya 65 watt'lık bir şarj adaptörü dahil edilmiş. Dizüstü bilgisayarın diğer özelliklerini Wi-Fi 6, parmak izi tarayıcısı, Windows 11 işletim sistemi, iki USB-A 3.2 bağlantı noktası, iki USB-C 3.2 portu ve kulaklık girişi olarak sıralayabiliriz.

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Realme Notebook Air Fiyatı:

Realme Notebook Air (8 + 256 GB) - 490 dolar

Realme Notebook Air (8 + 512 GB) - 520 dolar

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