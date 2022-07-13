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    Realme Notebook Air tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Realme, dizüstü bilgisayar ailesini yeni bir modelle genişletti. Realme Notebook Air olarak adlandırılan model 11. nesil Intel Core i3 işlemci, metal gövde ve iki SSD depolama seçeneği ile geliyor.
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    Realme Notebook Air tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Realme markası kısa süre önce düzenlediği etkinlikte GT 2 Master Explorer akıllı telefonu ile birlikte yeni dizüstü bilgisayarını da tanıttı. Realme Notebook Air adı altında pazara giriş yapan model 11. nesil Intel Core i3 işlemci ve 8 GB RAM ile karşımıza çıkıyor.

    Realme Notebook Air tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Yeni dizüstü bilgisayar sadece 1.36 kg ağırlığında, kalınlığı ise 14.9 mm. Cihaz aynı zamanda 4.9 mm'lik ultra ince ekran çerçeveleri ile öne çıkıyor. Kıyaslama yapabilmeniz açısından Apple MacBook Air M1 modelinde 8.9 mm çerçevelerin yer aldığını belirtelim.

    Realme Notebook Air tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Ekran-gövde oranı %88

    Realme Notebook Air 1920 × 1200 çözünürlük ve 16:10 en boy oranına sahip 14 inç ekran taşıyor. Ekran-gövde oranı %88 olarak açıklanan dizüstü bilgisayarın 256 ve 512 GB olmak üzere iki SSD depolama seçeneği mevcut. Metal gövdeli cihaz iki renkte satışa sunulacak.

    Realme Notebook Air tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Şirkete göre yeni model 54 Wh kapasiteli bataryası sayesinde 13.5 saate kadar pil ömrü vaat ediyor. Kutuya 65 watt'lık bir şarj adaptörü dahil edilmiş. Dizüstü bilgisayarın diğer özelliklerini Wi-Fi 6, parmak izi tarayıcısı, Windows 11 işletim sistemi, iki USB-A 3.2 bağlantı noktası, iki USB-C 3.2 portu ve kulaklık girişi olarak sıralayabiliriz.

    Realme Notebook Air tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Realme Notebook Air Fiyatı:

    • Realme Notebook Air (8 + 256 GB) - 490 dolar
    • Realme Notebook Air (8 + 512 GB) - 520 dolar
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    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

    B
    batar 4 gün önce

    tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.

    B
    batar 4 gün önce

    Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)

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    Bloodin 1 hafta önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

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