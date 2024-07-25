Xiaomi’nin yeni patenti akıllı saatlerdeki pil ömrü sorununu ortadan kaldırabilir

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Xiaomi, güneş enerjisini kullanarak giyilebilir cihazları şarj etmeye yönelik yeni bir teknoloji için patent aldı. Tianyancha Fikri Mülkiyet Bilgi Platformu'na (Çin merkezli bir online bilgi hizmeti platformu) göre, Xiaomi tarafından yapılan patent başvurusu onaylandı.

Bu yenilikçi teknoloji, farklı kullanıcı gruplarının ihtiyaç ve tercihlerine hitap edebilecek şekilde çeşitli giyilebilir cihazlara uygulanabilir. Akıllı saatler, akıllı yüzükler ve fitness bileklikleri gibi cihazlar, bu teknoloji ile donatılabilecek. Ürünlerin içine yerleştirilecek güneş panelleri ve diğer donanım ekipmanları, cihazın kompakt ve verimli bir enerji dönüşüm ve depolama sistemi oluşturmasını sağlayacak.

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Konsept tasarımda, güneş paneli ve bataryanın, güneş enerjisinin kullanılabilmesi için kontrol devre kartına elektriksel olarak bağlandığı görülüyor. Ayrıca, cihazın içinde özel bir ışık yoğunlaştırıcı bulunuyor. Bu yoğunlaştırıcı, ışığın doğrudan güneş paneline yönlendirilmesini sağlıyor, böylece güneş paneline ulaşan ışık miktarı önemli ölçüde artırılıyor ve ışık enerjisinin kullanım verimliliği yükseltiliyor.

Bu teknoloji, düşük enerji tüketen giyilebilir cihazların pil ömrü sorununu çözmeyi hedefliyor. Bu tür cihazlar genellikle çok küçük olduğundan içlerine büyük bir batarya konulamıyor. Eğer proje gerçekleşir ve güneş enerjisi ile şarj olabilen cihazlar hayatımıza girerse, bu durum akıllı saatlerimizi şarj etmek için çıkarılma gereksinimini azaltabilir hatta tamamen ortadan kaldırabilir. Biraz daha ilerisini düşünürsek, akıllı saatler gibi cihazların enerji tüketimi düşük olduğu için, güneş enerjisi ile sürekli şarj, bu cihazların kesintisiz kullanılmasını sağlayabilir.

Xiaomi’nin yeni patenti, giyilebilir teknolojide önemli bir adım olarak görülüyor. Giyilebilir cihazların günlük kullanımını daha pratik hale getirecek olan bu teknoloji, kullanıcı deneyimini artırarak cihazların daha uzun süre kullanılabilmesini sağlayacak.

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