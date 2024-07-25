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    Xiaomi’nin yeni patenti akıllı saatlerdeki pil ömrü sorununu ortadan kaldırabilir

    Çinli teknoloji devi Xiaomi tarafından alınan yeni patent, başta akıllı saatler olmak üzere pek çok giyilebilir cihaz için pil ömrü sorunlarını tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor.

    Xiaomi'den pil ömrü sorununa çare olacak patent Tam Boyutta Gör

    Xiaomi, güneş enerjisini kullanarak giyilebilir cihazları şarj etmeye yönelik yeni bir teknoloji için patent aldı. Tianyancha Fikri Mülkiyet Bilgi Platformu'na (Çin merkezli bir online bilgi hizmeti platformu) göre, Xiaomi tarafından yapılan patent başvurusu onaylandı.

    Bu yenilikçi teknoloji, farklı kullanıcı gruplarının ihtiyaç ve tercihlerine hitap edebilecek şekilde çeşitli giyilebilir cihazlara uygulanabilir. Akıllı saatler, akıllı yüzükler ve fitness bileklikleri gibi cihazlar, bu teknoloji ile donatılabilecek. Ürünlerin içine yerleştirilecek güneş panelleri ve diğer donanım ekipmanları, cihazın kompakt ve verimli bir enerji dönüşüm ve depolama sistemi oluşturmasını sağlayacak.

    Xiaomi'den pil ömrü sorununa çare olacak patent Tam Boyutta Gör

    Konsept tasarımda, güneş paneli ve bataryanın, güneş enerjisinin kullanılabilmesi için kontrol devre kartına elektriksel olarak bağlandığı görülüyor. Ayrıca, cihazın içinde özel bir ışık yoğunlaştırıcı bulunuyor. Bu yoğunlaştırıcı, ışığın doğrudan güneş paneline yönlendirilmesini sağlıyor, böylece güneş paneline ulaşan ışık miktarı önemli ölçüde artırılıyor ve ışık enerjisinin kullanım verimliliği yükseltiliyor.

    Bu teknoloji, düşük enerji tüketen giyilebilir cihazların pil ömrü sorununu çözmeyi hedefliyor. Bu tür cihazlar genellikle çok küçük olduğundan içlerine büyük bir batarya konulamıyor. Eğer proje gerçekleşir ve güneş enerjisi ile şarj olabilen cihazlar hayatımıza girerse, bu durum akıllı saatlerimizi şarj etmek için çıkarılma gereksinimini azaltabilir hatta tamamen ortadan kaldırabilir. Biraz daha ilerisini düşünürsek, akıllı saatler gibi cihazların enerji tüketimi düşük olduğu için, güneş enerjisi ile sürekli şarj, bu cihazların kesintisiz kullanılmasını sağlayabilir.

    Xiaomi’nin yeni patenti, giyilebilir teknolojide önemli bir adım olarak görülüyor. Giyilebilir cihazların günlük kullanımını daha pratik hale getirecek olan bu teknoloji, kullanıcı deneyimini artırarak cihazların daha uzun süre kullanılabilmesini sağlayacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    skoda scala hangi segment trc kapalı ne demek triger kayışı kopması maliyet abartı egzoz şikayet hattı frene basınca titreme

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