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Tam Boyutta Gör 2020 yılında Watch S'i piyasaya süren Realme, yakın zamanlı bir rapora göre şimdilerde bu saatin yeni nesli üzerinde çalışmakta. Zira Realme Watch S2 olduğu tahmin edilen RMW2401 model numaralı Realme'ye ait yeni bir akıllı saat, FCC'de listelendi ve liste sayesinde cihazın batarya özellikleri ortaya çıktı.

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İşte Realme Watch S2'nin beklenen özellikleri:

RMW2401 model numarası ile listelenen Realme Watch S2, listeye göre önceki modeldeki 390mAh bataryadan biraz daha küçük olan 380mAh batarya ile donatılacak. Şarj cihazının model numarası A152A-090200U-CN1 ise akıllı saatin 5W şarjı destekleyebileceğini göstermekte.

Tam Boyutta Gör FCC listesi ayrıca Watch S2'nin alt tasarımını da ortaya çıkardı. Görüntüde sağ tarafta dairesel bir düğme ve yanında bir kurma kolu görülmekte. Ek olarak, ortada bir sensör de bulunmakta. Şimdilik bilinenler bunlarla sınırlı olsa da FCC listesi, Realme Watch S2 için resmi bir lansman duyurusunun yakında olabileceğini ortaya çıkarmakta.

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Realme'nin yeni saati Watch S2'nin batarya detayları ortaya çıktı