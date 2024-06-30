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    Anlık Bildirim

    Realme'nin yeni saati Watch S2'nin batarya detayları ortaya çıktı

    Realme, Watch S serisinin yeni modeli Realme Watch S2 üzerinde çalışmakta ve bu cihaz yakın bir zamanda FCC'de listelendi. İşte liste sayesinde batarya özellikleri ortaya çıkan cihazın detayları:
    Realme'nin yeni saati Watch S2'nin batarya detayları ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    2020 yılında Watch S'i piyasaya süren Realme, yakın zamanlı bir rapora göre şimdilerde bu saatin yeni nesli üzerinde çalışmakta. Zira Realme Watch S2 olduğu tahmin edilen RMW2401 model numaralı Realme'ye ait yeni bir akıllı saat, FCC'de listelendi ve liste sayesinde cihazın batarya özellikleri ortaya çıktı.

    İşte Realme Watch S2'nin beklenen özellikleri:

    RMW2401 model numarası ile listelenen Realme Watch S2, listeye göre önceki modeldeki 390mAh bataryadan biraz daha küçük olan 380mAh batarya ile donatılacak. Şarj cihazının model numarası A152A-090200U-CN1 ise akıllı saatin 5W şarjı destekleyebileceğini göstermekte.

    Realme'nin yeni saati Watch S2'nin batarya detayları ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    FCC listesi ayrıca Watch S2'nin alt tasarımını da ortaya çıkardı. Görüntüde sağ tarafta dairesel bir düğme ve yanında bir kurma kolu görülmekte. Ek olarak, ortada bir sensör de bulunmakta. Şimdilik bilinenler bunlarla sınırlı olsa da FCC listesi, Realme Watch S2 için resmi bir lansman duyurusunun yakında olabileceğini ortaya çıkarmakta.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    Halilcv 2 saat önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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