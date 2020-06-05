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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Realme Watch satışları "hızlı" başladı

    Realme'nin ilk akıllı saati, satışa sunulduğu gün büyük ilgi gördü. Çinli şirket Realme Watch'un ilk partisinin sadece birkaç dakika içerisinde tükendiğini açıkladı.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Realme Watch satışları
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    Çinli teknoloji devi Realme kısa süre önce ilk akıllı saatini tanıtmıştı. Bu sabah itibarıyla Hindistan'da satışa çıkan Realme Watch büyük ilgiyle karşılandı.

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    Akıllı saatin ilk partisi sadece birkaç dakika içinde tükendi. Şirket 15.000'den fazla Realme Watch'un kısa süre içerisinde satıldığını açıkladı.

    Uygun fiyatla piyasaya sürülen Realme Watch, tasarım olarak Apple'ın akıllı saatine benziyor. Hatta cihaza "Ekonomik Apple Watch" lakabı takıldı. Fiyat etiketi 53 dolar.

    Realme Watch satışları
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    Avrupa'ya da geliyor

    Cihaz 320 x 320 piksel çözünürlükte 1.4 inç ekrana sahip. Kalp atış hızı monitörü, suya ve toza dayanıklılık (IP68) ve Bluetooth 5.0 gibi özellikler sunuyor. Ayrıca kandaki oksijen seviyesini (SpO2) de ölçebildiğini belirtelim.

    Realme Watch, 22 Haziran tarihinde Avrupa'da satışa çıkacak. Akıllı saat 54.99 euro fiyatla mağazalardaki yerini alacak.



    https://twitter.com/realmemobiles/status/1268814441170206722 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    damn2u (Sercan ) 42 dk.
    Bende bu cihazı merak ediyordum fakat inceleme videolarına baktığımda sistem çok yavaş, sanki düşük fps de gibi hareket ediyordu.

    Ayrıca bu saatleri tam ekran yapana kadar almayı pek düşünmüyorum. Saat arkadaş bu, ne yapalım bir çerçevenin yanında kocaman siyah görünümlü bantları.
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    alemburda34 3 sa.
    nfc ile ödeme olsaymış keşke nfc candır
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