Realme Watch satışları "hızlı" başladı

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Çinli teknoloji devi Realme kısa süre önce ilk akıllı saatini tanıtmıştı. Bu sabah itibarıyla Hindistan'da satışa çıkan Realme Watch büyük ilgiyle karşılandı.

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Akıllı saatin ilk partisi sadece birkaç dakika içinde tükendi. Şirket 15.000'den fazla Realme Watch'un kısa süre içerisinde satıldığını açıkladı.

Uygun fiyatla piyasaya sürülen Realme Watch, tasarım olarak Apple'ın akıllı saatine benziyor. Hatta cihaza "Ekonomik Apple Watch" lakabı takıldı. Fiyat etiketi 53 dolar.

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Avrupa'ya da geliyor

Cihaz 320 x 320 piksel çözünürlükte 1.4 inç ekrana sahip. Kalp atış hızı monitörü, suya ve toza dayanıklılık (IP68) ve Bluetooth 5.0 gibi özellikler sunuyor. Ayrıca kandaki oksijen seviyesini (SpO2) de ölçebildiğini belirtelim.

Realme Watch, 22 Haziran tarihinde Avrupa'da satışa çıkacak. Akıllı saat 54.99 euro fiyatla mağazalardaki yerini alacak.

https://twitter.com/realmemobiles/status/1268814441170206722

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