Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Realme X50 5G'nin resmi görseli, akıllı telefonun 5 Ocak'ta tanıtılacağını gösteriyor

    Çinli teknoloji şirketi Realme'nin ilk 5G destekli akıllı telefon modeli Realme X50'nin Ocak 2020 tarihinde tanıtılacağı resmen doğrulandı. Resmi görsel 5 Ocak tarihine işaret ediyor.
    1 sa.
    290
    22
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Realme X50 5G'nin resmi görseli, akıllı telefonun 5 Ocak'ta tanıtılacağını gösteriyor
    Tam Boyutta Gör

    Akıllı telefon Realme'nin merakla beklenen 5G özellikli Realme X50 modeli, 5 Ocak 2020 tarihinde tanıtılabilir. Zira şirketin yayınladığı yeni bir tanıtım görseli, lansmanın bu tarihte gerçekleştirileceğine dair ipucu veriyor.

    Ayrıca Bkz. "Huawei, katlanabilir akıllı telefonu Mate X'in daha ucuz bir modelini piyasaya sürecek"

    Lansman tarihi yarın kesinleşecek

    Realme'nin yayınladığı bu görselin, 5 Ocak tarihini gösterdiğini düşünmemizin bir başka nedeni daha var. Şirkette Global Pazarlama Sorumlusu olarak görev yapan Xu Qi Chase, birkaç gün önce yayınladığı Weibo gönderisinde, Realme X50 lansmanının 20 gün uzakta olduğunu söylemişti. Bu tarih de şaşırtıcı bir şekilde 5 Ocak'a denk geliyor. Yarın ise şirket, lansman tarihini resmi olarak açıklayacak.

    Çinli teknoloji üreticisinin ilk 5G özellikli akıllı telefonu olan Realme X50 modelinin, iki delikli ekran (iki selfie kamerası), Snapdragon 765G işlemci, VOOC 4.0 hızlı şarj teknolojisinin gelişmiş bir versiyonu, eş zamanlı 5G ve WiFi bağlantı desteğiyle gelmesi bekleniyor. Cihazın fiyatının ne olacağı konusunda ise henüz bir bilgi mevcut değil.



    https://www.gizmochina.com/2019/12/23/realme-x50-launch-event-will-be-confirmed-tomorrow-likely-to-be-january-5/ Yorum Yaz
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 23 dk. Çin devleti internet algoritmalarının olumlu yorumları öne çıkarmasını istiyor 53 dk. Galaxy Tab S6 5G bu kez Samsung'un web sitesinde ortaya çıktı 1 sa. Google'sız Huawei Mate 30 Pro, Ocak'ta Türkiye'de 1 sa. İstanbullu taksiciler yerli otomobile hazır 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Realme X50 5G'nin resmi görseli, akıllı telefonun 5 Ocak'ta tanıtılacağını gösteriyor Sonraki Facebook'un kripto para birimi Libra'daki belirsizlik sürüyor 2 sa. Bilgisayar Toplarken Dikkat Edilmesi Gereken Ayrıntılar 2 sa. Google Çeviri'nin çevrimdışı modu iyileştirildi 3 sa. ABD’de 2018 yılında yaşanan hidrolik çatlatma kazasında, 60 bin ton metan gazı salındığı ortaya çıktı 3 sa. Çin hükümeti, Xiaomi ve Tencent'i yasa dışı veri toplamakla suçluyor 4 sa. Huawei, katlanabilir akıllı telefonu Mate X'in daha ucuz bir modelini piyasaya sürecek 10 sa. IMEI kayıt harcı ve MTV’ye zam geldi 13 sa. Star Wars: The Rise of Skywalker'dan gişede büyük hayal kırıklığı 14 sa. İki bin dolarlık yazılım güncellemesi, Tesla Model 3’ün daha iyi hızlanmasını sağlıyor 14 sa. ABD, savaşı uzaya taşıyor! Trump, Amerikan Uzay Gücü’nün kurulduğunu duyurdu 15 sa. Ağaç dikme projesi hedeflenen bütçeye ulaştı 15 sa. Samsung Galaxy Note 10 Lite resmi özellikler sayfası sızdırıldı: İşte fiyatı ve özellikleri 16 sa. AMD Ryzen 9 4900H APU’sunu Core i9-9880H’ın karşısına konumlandırmaya hazırlanıyor 17 sa. Uber, taksicilerin şikayeti üzerine Kolombiya'da da yasaklandı 18 sa. Xiaomi gelecek yıl Pocophone F2'yi piyasaya sürebilir 19 sa. Realme, 5 serisine 5i adında yeni bir telefon daha ekliyor 19 sa. IBM'in geliştirdiği yeni pil, lityum iyon pillerden daha iyi performans gösterdi 20 sa. RX 5600 XT’nin teknik özellikleri belli oldu 20 sa. Samsung Galaxy Buds+ pil ömrüyle memnun edecek 21 sa. GSR ve Interhash, Bitcoin madencileri için riskten korunma çözümleri geliştiriyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    IMAX salonları 2019'da doldu taştı, rekor hasılat elde edildi
    DonanımHaber
    IMEI kayıt harcı ve MTV’ye zam geldi
    DonanımHaber
    Mi Band 4’e Türkçe dil desteği geldi
    DonanımHaber
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Ford focus 2016 1 aylık izlenim
    DH Forum
    Suriyeliler ne zaman gidecek ?
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim