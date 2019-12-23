Realme X50 5G'nin resmi görseli, akıllı telefonun 5 Ocak'ta tanıtılacağını gösteriyor

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Akıllı telefon Realme'nin merakla beklenen 5G özellikli Realme X50 modeli, 5 Ocak 2020 tarihinde tanıtılabilir. Zira şirketin yayınladığı yeni bir tanıtım görseli, lansmanın bu tarihte gerçekleştirileceğine dair ipucu veriyor.

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Lansman tarihi yarın kesinleşecek

Realme'nin yayınladığı bu görselin, 5 Ocak tarihini gösterdiğini düşünmemizin bir başka nedeni daha var. Şirkette Global Pazarlama Sorumlusu olarak görev yapan Xu Qi Chase, birkaç gün önce yayınladığı Weibo gönderisinde, Realme X50 lansmanının 20 gün uzakta olduğunu söylemişti. Bu tarih de şaşırtıcı bir şekilde 5 Ocak'a denk geliyor. Yarın ise şirket, lansman tarihini resmi olarak açıklayacak.

Çinli teknoloji üreticisinin ilk 5G özellikli akıllı telefonu olan Realme X50 modelinin, iki delikli ekran (iki selfie kamerası), Snapdragon 765G işlemci, VOOC 4.0 hızlı şarj teknolojisinin gelişmiş bir versiyonu, eş zamanlı 5G ve WiFi bağlantı desteğiyle gelmesi bekleniyor. Cihazın fiyatının ne olacağı konusunda ise henüz bir bilgi mevcut değil.

https://www.gizmochina.com/2019/12/23/realme-x50-launch-event-will-be-confirmed-tomorrow-likely-to-be-january-5/