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    Huawei, katlanabilir akıllı telefonu Mate X'in daha ucuz bir modelini piyasaya sürecek

    Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, şirketin ilk katlanabilir akıllı telefon modeli olan Mate X'in daha ucuz bir modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Detaylar TENAA'da gün yüzüne çıktı.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Huawei, katlanabilir akıllı telefonu Mate X'in daha ucuz bir modelini piyasaya sürecek
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    Teknoloji devi Huawei katlanabilir akıllı telefon modellerini genişletiyor. Şirketin dikey olarak katlanabilen bir cihaz üzerinde çalıştığı bilinirken, ortaya çıkan yeni bilgiler ise Mate X'in daha ucuz bir sürümünün raflardaki yerini alacağına işaret ediyor.

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi gelecek yıl Pocophone F2'yi piyasaya sürebilir"

    Başka varyantlar da yolda

    Sızıntı haberleri konusunda güvenilir bir kaynak olan Mukul Sharma, Çinli devin yeni planlarını ortaya koydu. Şirketin Kasım ayında satışa sunduğu Huawei Mate X'in, 8 GB RAM ve 512 GB depolama alanı sunan versiyonu yaklaşık 2.400 dolar fiyat etiketine sahip. Dolayısıyla şirket bu derece yüksek fiyatlara çıkamayan kullanıcılar için yeni bir cihaz piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

    Çin sertifikasyon kurumu TENAA'nın veritabanında listelenen yeni Huawei Mate X modeli 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip. Ana modele göre daha ucuz olacak cihazın fiyatıyla ilgili ise henüz bir bilgi olmadığını da belirtelim. Buna ek olarak Huawei Mate X modelinin 8/12 GB RAM ve 256/512 GB depolama alanı sunacak olan versiyonlarının da piyasaya sürülmesi bekleniyor. Yeni Mate X modelinin ne zaman raflara çıkacağı ise henüz belli değil.



    https://twitter.com/stufflistings/status/1208812990872481792 Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    SEO19 52 dk.
    katlanabilirler in piyasada tutula bilirliği söz konusu değil !
    sürgü ekranlıların şansı biraz daha yüksek.
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