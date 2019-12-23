Huawei, katlanabilir akıllı telefonu Mate X'in daha ucuz bir modelini piyasaya sürecek

Tam Boyutta Gör

Teknoloji devi Huawei katlanabilir akıllı telefon modellerini genişletiyor. Şirketin dikey olarak katlanabilen bir cihaz üzerinde çalıştığı bilinirken, ortaya çıkan yeni bilgiler ise Mate X'in daha ucuz bir sürümünün raflardaki yerini alacağına işaret ediyor.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi gelecek yıl Pocophone F2'yi piyasaya sürebilir"

Başka varyantlar da yolda

Sızıntı haberleri konusunda güvenilir bir kaynak olan Mukul Sharma, Çinli devin yeni planlarını ortaya koydu. Şirketin Kasım ayında satışa sunduğu Huawei Mate X'in, 8 GB RAM ve 512 GB depolama alanı sunan versiyonu yaklaşık 2.400 dolar fiyat etiketine sahip. Dolayısıyla şirket bu derece yüksek fiyatlara çıkamayan kullanıcılar için yeni bir cihaz piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Tam Boyutta Gör

Çin sertifikasyon kurumu TENAA'nın veritabanında listelenen yeni Huawei Mate X modeli 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip. Ana modele göre daha ucuz olacak cihazın fiyatıyla ilgili ise henüz bir bilgi olmadığını da belirtelim. Buna ek olarak Huawei Mate X modelinin 8/12 GB RAM ve 256/512 GB depolama alanı sunacak olan versiyonlarının da piyasaya sürülmesi bekleniyor. Yeni Mate X modelinin ne zaman raflara çıkacağı ise henüz belli değil.

https://twitter.com/stufflistings/status/1208812990872481792