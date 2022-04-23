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Çinli Realme markası yeni bir akıllı TV piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Realme Smart TV X Full HD olarak adlandırılan model 29 Nisan'da tanıtılacak. Şirketin resmi web sitesinde cihazın teknik özellikleriyle ilgili bazı bilgiler ortaya çıktı.

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Yeni televizyon 40 ve 43 inç olmak üzere iki farklı boyutta tüketicilerin beğenisine sunulacak. Panel çözünürlüğü TV'nin isminden de belli olduğu gibi Full HD standardına karşılık geliyor. Ekran HDR10, HLG HDR ve Chroma Boost Picture Engine teknolojilerini destekleyecek.

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Mediatek işlemciyle geliyor

Realme Smart TV X Full HD'nin Mediatek işlemciyle geleceği bildiriliyor. Buna 1 GB RAM ve 8 GB dahili depolama alanı eşlik edecek. Yazılım platformu olarak Android TV işletim sistemini kullanacak. Son olarak akıllı TV'nin Dolby Audio destekli ve toplam 24 watt gücünde dört hoparlörden oluşan bir ses sistemiyle sunulacağını belirtelim.

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Realme yeni akıllı TV'sini 29 Nisan'da tanıtacak