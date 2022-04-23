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    Anlık Bildirim

    Realme yeni akıllı TV'sini 29 Nisan'da tanıtacak

    Çinli teknoloji devi Realme, akıllı TV yelpazesini yeni bir modelle genişletmeye hazırlanıyor. Ay sonunda tanıtılacak Realme Smart TV X Full HD'nin temel özellikleri belli oldu.
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    Realme yeni akıllı TV'sini 29 Nisan'da tanıtacak
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    Çinli Realme markası yeni bir akıllı TV piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Realme Smart TV X Full HD olarak adlandırılan model 29 Nisan'da tanıtılacak. Şirketin resmi web sitesinde cihazın teknik özellikleriyle ilgili bazı bilgiler ortaya çıktı.

    Yeni televizyon 40 ve 43 inç olmak üzere iki farklı boyutta tüketicilerin beğenisine sunulacak. Panel çözünürlüğü TV'nin isminden de belli olduğu gibi Full HD standardına karşılık geliyor. Ekran HDR10, HLG HDR ve Chroma Boost Picture Engine teknolojilerini destekleyecek.

    Realme yeni akıllı TV'sini 29 Nisan'da tanıtacak
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    Mediatek işlemciyle geliyor

    Realme Smart TV X Full HD'nin Mediatek işlemciyle geleceği bildiriliyor. Buna 1 GB RAM ve 8 GB dahili depolama alanı eşlik edecek. Yazılım platformu olarak Android TV işletim sistemini kullanacak. Son olarak  akıllı TV'nin Dolby Audio destekli ve toplam 24 watt gücünde dört hoparlörden oluşan bir ses sistemiyle sunulacağını belirtelim.

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    marto1 4 saat önce

    malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum

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    NewSphere 1 gün önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

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    Black Heart Rebellion 1 gün önce

    Yanlis gelmissin hocam

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    fakcakaya 1 gün önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

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