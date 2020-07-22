Realme yeni amiral gemisi telefonunun kamera tasarımını paylaştı

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Realme yakında yeni bir akıllı telefon serisi piyasaya sürecek. Serideki ilk telefon amiral gemisi sınıfında olacak gibi görünüyor. Çinli şirket resmi Weibo hesabında cihazın arka kamera tasarımını gösteren bir poster yayınladı.

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Dikdörtgen kamera ünitesinde dört adet görüntü sensörü ve bunlara eşlik eden bir LED flaş var. Realme yeni telefonunda bu yılın trend kamera tasarımlarından birini kullanmayı tercih etmiş. Zira yeni modellerin çoğunda bu tarz kamera modülü görüyoruz.

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TENAA'da listelenmişti

Geçen ay TENAA veritabanında benzer kamera tasarımına sahip bir telefon ortaya çıkmıştı. Muhtemelen aynı cihazdan bahsediyoruz. Realme RMX2121 model numaralı telefon 6.55 inç boyutunda delikli AMOLED ekran taşıyacak.

TENAA kayıtları cihazın 160.8 x 75.2 x 8.5 mm boyutlarında olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda 4.500 mAh kapasiteli pil ve 65 watt şarj desteği ile piyasaya sürülecek. Cihazın Temmuz sonu veya Ağustos başında tanıtılması bekleniyor.

https://www.gizmochina.com/2020/07/22/realmes-new-flagship-has-quad-rear-cameras-with-rectangle-housing

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