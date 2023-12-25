Rebel Moon 2'den ilk fragman yayınlandı

Tam Boyutta Gör DC Films ile yollarını ayırdıktan sonra Netflix ile anlaşan ve Netflix çatısı altında yeni projelere imza atan Zack Snyder, geçtiğimiz hafta yeni filmiyle izleyicilerin karşısına çıktı. Snyder'ın uzun süredir heyecanla beklenen yeni filmi Rebel Moon, 15 Aralık'ta Netflix'te yayınlandı.

Snyder'ın ilk başta bir Star Wars filmi olarak tasarladığı, ancak Lucasfilm bu fikre yanaşmayınca orijinal bir hikâyeye dönüştürdüğü Rebel Moon, iki filmlik bir hikâyenin sadece ilk kısmını anlatıyor. A Child of Fire alt başlığını taşıyan ilk filmle başlayan bu hikâye, Rebel Moon - Part 2: The Scargiver ile tamamlanacak.

İlk filmin yayınlanmasının ardından Rebel Moon 2 için tanıtım çalışmalarına başlayan Netflix, 19 Nisan'da izleyici ile buluşacak devam filminden ilk fragmanı yayınladı. İlk filmde bir araya gelmelerini izlediğimiz asi grubu, devam filminde galaksinin kaderini tayin edecek mücadeleyi başlatacak gibi görünüyor.

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Rebel Moon, gerek Zack Snyder imzası taşıması, gerekse yüksek bütçesiyle son derece vaatkâr bir projeydi. Ancak günün sonunda Snyder'ın son dönemde çıkan filmleriyle aynı kaderi paylaşmaktan kurtulamadı. Eleştirmenler tarafından adeta yerden yere vurulan film, izleyici nezdinde de çok iyi karşılık bulmadı. Bu yüzden Rebel Moon 2'ye yönelik heyecan da epey körelmiş durumda.

Rebel Moon 2'nin, ilk filmin yarattığı bu kötü algıyı tersine çevirip çeviremeyeceğini bekleyip göreceğiz. Ancak en azından bugün itibarıyla, Rebel Moon'un Netflix'in umduğu başarı hikâyesine dönüşmediğini söyleyebiliriz.

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