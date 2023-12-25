Rebel Moon 2'den ilk fragman yayınlandı

Snyder'ın ilk başta bir Star Wars filmi olarak tasarladığı, ancak Lucasfilm bu fikre yanaşmayınca orijinal bir hikâyeye dönüştürdüğü Rebel Moon, iki filmlik bir hikâyenin sadece ilk kısmını anlatıyor. A Child of Fire alt başlığını taşıyan ilk filmle başlayan bu hikâye, Rebel Moon - Part 2: The Scargiver ile tamamlanacak.
İlk filmin yayınlanmasının ardından Rebel Moon 2 için tanıtım çalışmalarına başlayan Netflix, 19 Nisan'da izleyici ile buluşacak devam filminden ilk fragmanı yayınladı. İlk filmde bir araya gelmelerini izlediğimiz asi grubu, devam filminde galaksinin kaderini tayin edecek mücadeleyi başlatacak gibi görünüyor.
Rebel Moon, gerek Zack Snyder imzası taşıması, gerekse yüksek bütçesiyle son derece vaatkâr bir projeydi. Ancak günün sonunda Snyder'ın son dönemde çıkan filmleriyle aynı kaderi paylaşmaktan kurtulamadı. Eleştirmenler tarafından adeta yerden yere vurulan film, izleyici nezdinde de çok iyi karşılık bulmadı. Bu yüzden Rebel Moon 2'ye yönelik heyecan da epey körelmiş durumda.
Rebel Moon 2'nin, ilk filmin yarattığı bu kötü algıyı tersine çevirip çeviremeyeceğini bekleyip göreceğiz. Ancak en azından bugün itibarıyla, Rebel Moon'un Netflix'in umduğu başarı hikâyesine dönüşmediğini söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.