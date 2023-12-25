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    Rebel Moon 2'den ilk fragman yayınlandı

    Geçtiğimiz günlerde Netflix'te izleyici ile buluşan Rebel Moon'un devam filminden ilk fragman yayınlandı. Zack Snyder imzalı Rebel Moon 2, 19 Nisan'da izleyici ile buluşacak.
    Rebel Moon 2 fragmanı yayınlandı Tam Boyutta Gör
    DC Films ile yollarını ayırdıktan sonra Netflix ile anlaşan ve Netflix çatısı altında yeni projelere imza atan Zack Snyder, geçtiğimiz hafta yeni filmiyle izleyicilerin karşısına çıktı. Snyder'ın uzun süredir heyecanla beklenen yeni filmi Rebel Moon, 15 Aralık'ta Netflix'te yayınlandı.

    Snyder'ın ilk başta bir Star Wars filmi olarak tasarladığı, ancak Lucasfilm bu fikre yanaşmayınca orijinal bir hikâyeye dönüştürdüğü Rebel Moon, iki filmlik bir hikâyenin sadece ilk kısmını anlatıyor. A Child of Fire alt başlığını taşıyan ilk filmle başlayan bu hikâye, Rebel Moon - Part 2: The Scargiver ile tamamlanacak.

    İlk filmin yayınlanmasının ardından Rebel Moon 2 için tanıtım çalışmalarına başlayan Netflix, 19 Nisan'da izleyici ile buluşacak devam filminden ilk fragmanı yayınladı. İlk filmde bir araya gelmelerini izlediğimiz asi grubu, devam filminde galaksinin kaderini tayin edecek mücadeleyi başlatacak gibi görünüyor.

    Rebel Moon, gerek Zack Snyder imzası taşıması, gerekse yüksek bütçesiyle son derece vaatkâr bir projeydi. Ancak günün sonunda Snyder'ın son dönemde çıkan filmleriyle aynı kaderi paylaşmaktan kurtulamadı. Eleştirmenler tarafından adeta yerden yere vurulan film, izleyici nezdinde de çok iyi karşılık bulmadı. Bu yüzden Rebel Moon 2'ye yönelik heyecan da epey körelmiş durumda.

    Rebel Moon 2'nin, ilk filmin yarattığı bu kötü algıyı tersine çevirip çeviremeyeceğini bekleyip göreceğiz. Ancak en azından bugün itibarıyla, Rebel Moon'un Netflix'in umduğu başarı hikâyesine dönüşmediğini söyleyebiliriz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 4 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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