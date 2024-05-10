Rebel Moon 2'nin ikinci hafta performansı serinin fişini çektirebilir

Aralık ayında yayınlanan ilk Rebel Moon filmi, geniş bir izleyici kitlesine ulaştı ulaşmasına ama oldukça kötü yorumlar aldı. Geçtiğimiz ay yayınlanan ikinci film ise çıtayı daha da aşağı çekti. İkinci filme gelen yorumlar tek kelimeyle berbattı. Bugün itibarıyla Rotten Tomatoes puanı %16 olan Rebel Moon 2, Zack Snyder'ın kariyerinin en beğenilmeyen filmi oldu.
Rebel Moon 2, İkinci Haftasında %68'lik Bir Düşüş Yaşadı
Filmin bu kadar kötü olması, izlenme rakamlarına da yansıdı. Nitekim film, ikinci haftasında kayda değer bir düşüş yaşadı.
Yayınlandıktan sonraki iki gün içinde 44 milyon saat izlenen, sonraki bir haftada ise 38.8 milyon saat izlenmeye ulaşan Rebel Moon 2, yayındaki ikinci haftasında ise yüzde 68'lik bir düşüş yaşadı ve 12.3 milyon saatte kaldı. Büyük bir bütçeyle hayata geçirilen filmin daha ikinci haftasında böylesine büyük bir düşüş yaşaması, Snyder için hiç iyi haber değil. Çünkü bu izlenme rakamlarıyla kötü yorumları yan yana koyunca, Netflix'in bu seriyi devam ettirme ihtimali çok çok düşük görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.