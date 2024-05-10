Rebel Moon 2'nin ikinci hafta performansı serinin fişini çektirebilir

Tam Boyutta Gör Zack Snyder, Star Wars'a öykünerek çektiği Rebel Moon filmlerini uzun yıllar sürecek bir bilim-kurgu serisinin ilk filmleri olarak tasarlamıştı. Yönetmen, bunun dört, hatta belki de altı filmlik bir seriye dönüşebileceğini söylüyordu. Ancak görünen o ki Snyder bu planlarını hiçbir zaman hayata geçiremeyecek. Çünkü serinin ilk iki filmi Netflix için tam anlamıyla hayal kırıklığına dönüştü.

Aralık ayında yayınlanan ilk Rebel Moon filmi, geniş bir izleyici kitlesine ulaştı ulaşmasına ama oldukça kötü yorumlar aldı. Geçtiğimiz ay yayınlanan ikinci film ise çıtayı daha da aşağı çekti. İkinci filme gelen yorumlar tek kelimeyle berbattı. Bugün itibarıyla Rotten Tomatoes puanı %16 olan Rebel Moon 2, Zack Snyder'ın kariyerinin en beğenilmeyen filmi oldu.

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Rebel Moon 2, İkinci Haftasında %68'lik Bir Düşüş Yaşadı

Filmin bu kadar kötü olması, izlenme rakamlarına da yansıdı. Nitekim film, ikinci haftasında kayda değer bir düşüş yaşadı.

Yayınlandıktan sonraki iki gün içinde 44 milyon saat izlenen, sonraki bir haftada ise 38.8 milyon saat izlenmeye ulaşan Rebel Moon 2, yayındaki ikinci haftasında ise yüzde 68'lik bir düşüş yaşadı ve 12.3 milyon saatte kaldı. Büyük bir bütçeyle hayata geçirilen filmin daha ikinci haftasında böylesine büyük bir düşüş yaşaması, Snyder için hiç iyi haber değil. Çünkü bu izlenme rakamlarıyla kötü yorumları yan yana koyunca, Netflix'in bu seriyi devam ettirme ihtimali çok çok düşük görünüyor.

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