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    Rebel Moon 2'nin ikinci hafta performansı serinin fişini çektirebilir

    19 Nisan'da yayınlanan Rebel Moon 2'nin aldığı kötü yorumlar izlenme rakamlarına da yansıdı. Filmin izlenme rakamlarının daha ikinci haftada çakılması, serinin fişini çektirebilir.
    Rebel Moon 2 ikinci haftasında çakıldı Tam Boyutta Gör
    Zack Snyder, Star Wars'a öykünerek çektiği Rebel Moon filmlerini uzun yıllar sürecek bir bilim-kurgu serisinin ilk filmleri olarak tasarlamıştı. Yönetmen, bunun dört, hatta belki de altı filmlik bir seriye dönüşebileceğini söylüyordu. Ancak görünen o ki Snyder bu planlarını hiçbir zaman hayata geçiremeyecek. Çünkü serinin ilk iki filmi Netflix için tam anlamıyla hayal kırıklığına dönüştü.

    Aralık ayında yayınlanan ilk Rebel Moon filmi, geniş bir izleyici kitlesine ulaştı ulaşmasına ama oldukça kötü yorumlar aldı. Geçtiğimiz ay yayınlanan ikinci film ise çıtayı daha da aşağı çekti. İkinci filme gelen yorumlar tek kelimeyle berbattı. Bugün itibarıyla Rotten Tomatoes puanı %16 olan Rebel Moon 2, Zack Snyder'ın kariyerinin en beğenilmeyen filmi oldu.

    Rebel Moon 2, İkinci Haftasında %68'lik Bir Düşüş Yaşadı

    Filmin bu kadar kötü olması, izlenme rakamlarına da yansıdı. Nitekim film, ikinci haftasında kayda değer bir düşüş yaşadı.

    Yayınlandıktan sonraki iki gün içinde 44 milyon saat izlenen, sonraki bir haftada ise 38.8 milyon saat izlenmeye ulaşan Rebel Moon 2, yayındaki ikinci haftasında ise yüzde 68'lik bir düşüş yaşadı ve 12.3 milyon saatte kaldı. Büyük bir bütçeyle hayata geçirilen filmin daha ikinci haftasında böylesine büyük bir düşüş yaşaması, Snyder için hiç iyi haber değil. Çünkü bu izlenme rakamlarıyla kötü yorumları yan yana koyunca, Netflix'in bu seriyi devam ettirme ihtimali çok çok düşük görünüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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