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    Anlık Bildirim

    Aquaman 2 gişede çakıldı

    22 Aralık'ta dünya genelinde vizyona giren Aquaman 2, eleştirmenlerden düşük puanlar almasının da etkisiyle gişedeki ilk hafta sonunda beklentilerin çok altında kaldı.
    Aquaman 2 Gişede Hayal Kırıklığı Yarattı Tam Boyutta Gör
    2018 yılında vizyona giren Aquaman'in uzun zamandır beklenen devam filmi, bu hafta sinemaseverlerle buluştu. İlk filmin hem yaratıcı ekibini hem de oyuncu kadrosunu yeniden bir araya getiren Aquaman 2, 22 Aralık'ta dünya genelinde vizyona girdi.

    Normalde ilk filmi 1.15 milyar dolar hasılat elde etmiş bir serinin ikinci filminden beklentiler oldukça yüksek olurdu. Ancak DC Sinematik Evreni'nin son dönemdeki içler acısı hâli, Aquaman 2'nin gişe potansiyeli konusunda da temkinli davranılmasına sebep oldu. Ne var ki günün sonunda ortaya çıkan tablo, en kötümser tahminleri bile aratacak türden oldu. Çünkü Aquaman ve Kayıp Krallık (Aquaman and the Lost Kingdom), gişedeki ilk hafta sonunda tam anlamıyla çakıldı.

    Yeni Aquaman filmi ABD'de tatil döneminde vizyona girmiş olmasına rağmen ilk hafta sonunda sadece 27.6 milyon dolar hasılat elde edebilidi. Global pazarda da durum çok farklı değildi. Film, ABD dışında da sadece 80 milyon dolar hasılat yaptı. Sadece prodüksyion bütçesi bile 200 milyon doların üzerinde olan bir film için bu rakamlar tek kelimeyle felaket. Üstelik sonraki haftalarda bu durumun tersine dönmesi de imkânsız görünüyor. Çünkü filmin hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden düşük not almış olması, önümüzdeki haftalarda izleyici çekmesini daha da zorlaştıracaktır.

    Aquaman 2 ile Birlikte DC Sinematik Evreni'nde Bir Dönem Kapandı

    Son dönemde The Flash, Black Adam, Blue Beetle gibi filmlerle gişede hüsrana uğrayan DC Films için Aquaman 2 de hayal kırıklıkları listesine eklenecek gibi duruyor. Neyse ki bu film bildiğimiz anlamıyla DC Sinematik Evreni'nin son filmi olacak. Zack Snyder öncülüğünde kurulan mevcut sinematik evreni sonlandıran DC Films, yeni başkanları James Gunn ve Peter Safran öncülüğünde yeni bir sayfa açma şansı yakalayacak. Bu yeni DC Sinematik Evreni'nin ilk filmi olan Superman Legacy, 2025'te vizyona girecek.

    Kaynakça https://collider.com/aquaman-and-the-lost-kingdom-global-box-office-108-million/ https://collider.com/aquaman-and-the-lost-kingdom-domestic-box-office-27-million/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 4 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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