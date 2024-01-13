Rebel Moon'un 18+ yaş sınırlı "Yönetmenin Kurgusu" versiyonu için tarih verildi

Daha filmin ilk versiyonu yayınlanmadan önce duyurulan bu "Yönetmenin Kurgusu" versiyonu, hem süre olarak daha uzun olacak, hem de ilk versiyonun aksine 18+ yaş sınırıyla gelecek. Bu versiyonun 2024 bitmeden çıkması bekleniyordu ama tam olarak ne zaman yayınlanacağı bilinmiyordu. Neyse ki Snyder dün daha net bir yayın tarihi verdi. Yönetmenler Birliği'nin "Director’s Cut" adlı podcast'ine katılan Snyder, Rebel Moon'un "Yönetmenin Kurgusu" versiyonunun bu yaz yayınlanacağını açıkladı.
Rebel Moon'un Devam Filmi de Geliyor
Zack Snyder, yönetmenin kurgusu denince akla gelen ilk iismlerden biri. Kendisi daha önce hem Watchmen'in hem de Justice League'in yönetmenin kurgusu versiyonlarını çıkardı. Özellikle Justice League'in yönetmenin kurgusu versiyonu uzun süre gündemi meşgul etti ve sonunda yayınlandığında da büyük ilgi gördü. Nitekim Rebel Moon'da benzer bir strateji izlenmesinin başlıca sebebinin de bu ilgi olduğu düşünülüyor. Netflix'in daha en baştan filmin iki farklı versiyonunu sipariş ederek HBO Max'in Justice League ile yakaladığı başarıyı tekrarlamak istediği düşünülüyor. Elbette Rebel Moon'un yönetmenin kurgusu versiyonuna ilgi çok daha düşük olacaktır ama yine de filmin ikinci kez izleyici çekmesi Netflix'in yatırımının karşılığını almasına katkı sağlayacaktır.
Bu farklı sebeplerle ortaya çıkmış bir yönetmenin kurgusu olduğu için Justice League'dekinin aksine hikâyede kayda değer bir değişiklik yapması beklenmiyor. Bunun yerine sadece ilk versiyonda olmayan ek sahnelerin filme dâhil edileceği düşünülüyor. Snyder daha önce verdiği bir röportajda, bu versiyonda neredeyse bir saatlik ek sahnelerin olduğunu söylemişti.
Öte yandan Rebel Moon'un hikâyesini devam ettirecek devam filmi de nisan ayında yayınlanacak. Rebel Moon: Part 2 - The Scargiver adını taşıyan film, 19 Nisan'da izleyici ile buluşacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.