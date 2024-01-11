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    Supergirl rolü için görüşülen isimler belli oldu

    James Gunn öncülüğünde kurulacak yeni DC Sinematik Evreni'nde Supergirl rolünü canlandırması için görüşülen isimler belli oldu. Önümüzdeki günlerde üç genç oyuncuyla test çekimleri yapılacak.
    DC yeni Supergirl filmi için üç oyuncuyla görüşüyor Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz aylarda yapımcı ortağı Peter Safran ile birlikte DC Films'in başına getirilen James Gunn (Guardians of the Galaxy, The Suicide Squad), sıfırdan yeni bir sinematik evren yaratmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu da Zack Snyder öncülüğünde şekillenen mevcut DC Sinematik Evreni'ndeki karakterlerin de yeniden cast edileceği anlamına geliyor. Nitekim geçtiğimiz aylarda Superman ve Lois Lane gibi rolleri devralacak yeni isimler belli olmuştu.

    Görünen o ki James Gunn ve ekibi şimdi de yeni Supergirl'ün kim olacağını belirlemeye çalışıyor. Deadline'ın haberine göre DC Films, çok yakında Supergirl rolü için test çekimleri gerçekleştirmeye başlayacak. Stüdyonun ilgilendiği isimlerin başında ise üç genç oyuncu yer alıyor: House of the Dragon dizisinde Prenses Rhaenyra'nın gençliğini canlandıran Milly Alcock, Oscar ödüllü CODA filmiyle çıkış yapan Emilia Jones ve daha önce DC'nin animasyon filmlerinde Supergirl'ü seslendiren Meg Donnelly.

    Önümüzdeki ay içinde bu üç oyuncunun da DC Films'te test çekimlerine katılacağı, James Gunn ve Peter Safran'ın bu testlerin ardından karar kıldıkları isime teklif götüreceği söyleniyor.

    Supergirl, Yeni DC Sinematik Evreni'nde Önemli Bir Rol Oynayacak

    DC yeni Supergirl filmi için üç oyuncuyla görüşüyor Tam Boyutta Gör

    Son olarak The Flash filminde Sasha Calle'nin hayat verdiği Supergirl karakteri, James Gunn'ın kuracağı yeni DC Sinematik Evreni'nde önemli bir rol oynayacak gibi görünüyor. Nitekim Gunn'ın duyurduğu ilk filmlerden biri de Supergirl: Woman of Tomorrow'du.

    DC'nin sevilen çizgi romanlarından birini perdeye taşıyacak olan Supergirl: Woman of Tomorrow için bir yandan yönetmen arayışı da sürüyor. Henüz bir yönetmenle anlaşılmadan Supergirl rolü için seçmelere başlanmış olması, karakterin Woman of Tomorrow'dan önce başka bir DC filminde karşımıza çıkacağını düşündürüyor. Bunun için en önemli adaysa James Gunn'ın yöneteceği yeni Superman filmi. 11 Temmuz 2025'te vizyona girecek Superman: Legacy adlı bu film, yeni DC Sinematik Evreni'ni başlatan film olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 1 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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