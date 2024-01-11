Supergirl rolü için görüşülen isimler belli oldu

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz aylarda yapımcı ortağı Peter Safran ile birlikte DC Films'in başına getirilen James Gunn (Guardians of the Galaxy, The Suicide Squad), sıfırdan yeni bir sinematik evren yaratmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu da Zack Snyder öncülüğünde şekillenen mevcut DC Sinematik Evreni'ndeki karakterlerin de yeniden cast edileceği anlamına geliyor. Nitekim geçtiğimiz aylarda Superman ve Lois Lane gibi rolleri devralacak yeni isimler belli olmuştu.

Görünen o ki James Gunn ve ekibi şimdi de yeni Supergirl'ün kim olacağını belirlemeye çalışıyor. Deadline'ın haberine göre DC Films, çok yakında Supergirl rolü için test çekimleri gerçekleştirmeye başlayacak. Stüdyonun ilgilendiği isimlerin başında ise üç genç oyuncu yer alıyor: House of the Dragon dizisinde Prenses Rhaenyra'nın gençliğini canlandıran Milly Alcock, Oscar ödüllü CODA filmiyle çıkış yapan Emilia Jones ve daha önce DC'nin animasyon filmlerinde Supergirl'ü seslendiren Meg Donnelly.

Önümüzdeki ay içinde bu üç oyuncunun da DC Films'te test çekimlerine katılacağı, James Gunn ve Peter Safran'ın bu testlerin ardından karar kıldıkları isime teklif götüreceği söyleniyor.

Supergirl, Yeni DC Sinematik Evreni'nde Önemli Bir Rol Oynayacak

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Son olarak The Flash filminde Sasha Calle'nin hayat verdiği Supergirl karakteri, James Gunn'ın kuracağı yeni DC Sinematik Evreni'nde önemli bir rol oynayacak gibi görünüyor. Nitekim Gunn'ın duyurduğu ilk filmlerden biri de Supergirl: Woman of Tomorrow'du.

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DC'nin sevilen çizgi romanlarından birini perdeye taşıyacak olan Supergirl: Woman of Tomorrow için bir yandan yönetmen arayışı da sürüyor. Henüz bir yönetmenle anlaşılmadan Supergirl rolü için seçmelere başlanmış olması, karakterin Woman of Tomorrow'dan önce başka bir DC filminde karşımıza çıkacağını düşündürüyor. Bunun için en önemli adaysa James Gunn'ın yöneteceği yeni Superman filmi. 11 Temmuz 2025'te vizyona girecek Superman: Legacy adlı bu film, yeni DC Sinematik Evreni'ni başlatan film olacak.

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DC yeni Supergirl filmi için üç oyuncuyla görüşüyor