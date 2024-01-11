Supergirl rolü için görüşülen isimler belli oldu

Görünen o ki James Gunn ve ekibi şimdi de yeni Supergirl'ün kim olacağını belirlemeye çalışıyor. Deadline'ın haberine göre DC Films, çok yakında Supergirl rolü için test çekimleri gerçekleştirmeye başlayacak. Stüdyonun ilgilendiği isimlerin başında ise üç genç oyuncu yer alıyor: House of the Dragon dizisinde Prenses Rhaenyra'nın gençliğini canlandıran Milly Alcock, Oscar ödüllü CODA filmiyle çıkış yapan Emilia Jones ve daha önce DC'nin animasyon filmlerinde Supergirl'ü seslendiren Meg Donnelly.
Önümüzdeki ay içinde bu üç oyuncunun da DC Films'te test çekimlerine katılacağı, James Gunn ve Peter Safran'ın bu testlerin ardından karar kıldıkları isime teklif götüreceği söyleniyor.
Supergirl, Yeni DC Sinematik Evreni'nde Önemli Bir Rol Oynayacak
Son olarak The Flash filminde Sasha Calle'nin hayat verdiği Supergirl karakteri, James Gunn'ın kuracağı yeni DC Sinematik Evreni'nde önemli bir rol oynayacak gibi görünüyor. Nitekim Gunn'ın duyurduğu ilk filmlerden biri de Supergirl: Woman of Tomorrow'du.
DC'nin sevilen çizgi romanlarından birini perdeye taşıyacak olan Supergirl: Woman of Tomorrow için bir yandan yönetmen arayışı da sürüyor. Henüz bir yönetmenle anlaşılmadan Supergirl rolü için seçmelere başlanmış olması, karakterin Woman of Tomorrow'dan önce başka bir DC filminde karşımıza çıkacağını düşündürüyor. Bunun için en önemli adaysa James Gunn'ın yöneteceği yeni Superman filmi. 11 Temmuz 2025'te vizyona girecek Superman: Legacy adlı bu film, yeni DC Sinematik Evreni'ni başlatan film olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.