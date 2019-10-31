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    Red Dead Redemption 2 ön indirmeye açıldı

    Rockstar Games’in uzun süredir beklenen oyunu Red Dead Redemption 2 oyunu bir an evvel oynamak isteyenler için ön indirmeye sunuldu.
    2 sa.
    755
    5
    5
    Oyunlar
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Oyuncuların gözdesi Red Dead Redemption 2 için uzun bir süredir süren bekleyişin son haftasına girdik. Yapımcı firma oyuna erişmek için sabırsızlıkla bekleyenler için bir kolaylık sundu.

    Ön sipariş verenlere açıldı

    Red Dead Redemption 2 için Rockstar Games Store üzerinden ön sipariş vermiş kullanıcılara açılan ön yükleme seçeneği oyuncuların heyecanla beklediği yapıma bir an evvel kavuşmasını hızlandıracak.

    Red Dead Redemption 2 ön indirmeye açıldı
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    Başlatıcı üzerinde yer alan PRE-LOAD butonuna tıklamanızın ardından sürücüyü seçtikten sonra başlayan indirme sürecinde 110 GB veri aktarılacak.

    Ayrıca Bkz. "Steam'in yeni kütüphane tasarımı herkes için kullanıma açıldı"

     8-10 GB boyutlarında dosyalar halinde dağıtılan ön indirme GTA V’in 1.6-2 GB arasında değişen parçalarına kıyasla bir hayli büyük. Bununla birlikte kullanıcıların yorumlarına göre indirme esnasında elde edilen hızlar memnun edici düzeyde.



    https://www.overclock3d.net/news/software/red_dead_redemption_2_is_now_available_to_pre-load_on_pc/1 Yorum Yaz
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    Ussuz 32 dk.
    Guuunaydin Türkiye!
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    Godolphin 1 sa.
    Ne zaman kırarlar desem beni taşlarmısınız :)
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    shockwave error 41 dk. Godolphin
    Denuvo gibi bir koruması yok. 2 gün max.
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    babgozd 41 dk. Godolphin
    Söylentilere göre Denuvo yok, GTA 5'te de kullanılan Arxan var. Yani ilk gün de kırılabilir, GTA 5 ilk günden kırılmıştı ama biraz sorunluydu sonra sorunsuzunu yaptılar. Yani en kötü birkaç hafta içinde un ufak ederler diye düşünüyorum.
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    AskN0More 2 sa.
    Umarım PC optimizasyonu başarılı olur. Oyunu bekleyen ciddi bir pc oyuncu kitlesi var...
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