Red Dead Redemption 2 ön indirmeye açıldı

Oyuncuların gözdesi Red Dead Redemption 2 için uzun bir süredir süren bekleyişin son haftasına girdik. Yapımcı firma oyuna erişmek için sabırsızlıkla bekleyenler için bir kolaylık sundu.

Ön sipariş verenlere açıldı

Red Dead Redemption 2 için Rockstar Games Store üzerinden ön sipariş vermiş kullanıcılara açılan ön yükleme seçeneği oyuncuların heyecanla beklediği yapıma bir an evvel kavuşmasını hızlandıracak.

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Başlatıcı üzerinde yer alan PRE-LOAD butonuna tıklamanızın ardından sürücüyü seçtikten sonra başlayan indirme sürecinde 110 GB veri aktarılacak.

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8-10 GB boyutlarında dosyalar halinde dağıtılan ön indirme GTA V’in 1.6-2 GB arasında değişen parçalarına kıyasla bir hayli büyük. Bununla birlikte kullanıcıların yorumlarına göre indirme esnasında elde edilen hızlar memnun edici düzeyde.

https://www.overclock3d.net/news/software/red_dead_redemption_2_is_now_available_to_pre-load_on_pc/1