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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Steam'in yeni kütüphane tasarımı herkes için kullanıma açıldı

    Valve, yeni Steam kütüphane sayfasını herkes için kullanıma açtı. Steam uygulamasını güncelleyerek yeni 'modern' tasarımı kullanmaya başlayabilirsiniz.
    5 sa.
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    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Steam'in yeni kütüphane tasarımı herkes için kullanıma açıldı
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    Steam'in bir süredir açık betada test ettiği yeni kütüphane tasarımı nihayet herkes için kullanıma açıldı. Yeni tasarıma geçmek için Steam'i güncellemeniz yeterli olacak. Uygulamayı birkaç kez açıp kapatmanız gerekebilir.

    Yeni tasarımın en dikkat çeken noktası 'modern' görünüşü olmuş. Steam'in eski kütüphane sayfası bildiğiniz gibi eleştiriler alıyordu. Yeni tasarım hem görsel anlamda hem de işlevsellik olarak epey bir yenilik içeriyor.

    Yeni Steam kütüphane sayfası:

    Steam'in yeni kütüphane tasarımı herkes için kullanıma açıldı
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    Sayfanın en üst kısmında yer alan 'Yenilikler' kısmı işlevsellik anlamında özellikle dikkat çeken noktalardan. Kütüphanenizdeki oyunlarla ilgili yeni güncellemeleri/haberleri hızlı bir şekilde burada görebileceksiniz. Direkt olarak oyun geliştiricileri tarafından yayınlanan yazılar bu kısımda yer alacak.

    Valve yeni tasarımda kategorileştirme özelliklerine dikkat çekiyor. Son Oyunlar'ın altındaki kısımları istediğiniz şekilde düzenleyebiliyorsunuz. Örneğin 'Korku Oyunları' ismiyle bir kategori açıp buraya istediğini oyunları ekleyebiliyorsunuz. Bu şekilde kütüphaneniz daha derli toplu bir görünüşe kavuşuyor.

    Arkadaşlarınızın hangi oyunları oynadığı da yine artık kütüphanede görülebiliyor. Örneğin yukarıdaki görselde Tekken 7 oyununun hemen sağ alt köşesinde üç farklı arkadaş ikonu var.

    Steam'in yeni kütüphane sayfasıyla ilgili yayınladığı yazıya buradan ulaşabilirsiniz.



    https://store.steampowered.com/libraryupdate Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    al-ozaria 3 sa.
    Gayet güzel olmuş. Eskisinden daha kullanışlı ve sade, dengeli bir güncelleme olmuş. Sizde:
    - Ne çağın gerisinde eskimiş ya da hiç değişmiş bir arayüz izlenimi yaratıyor,
    - Ne de komple yenilenme adı altında windows 7'den windows 8'e geçerken ki gibi karmaşık ve işlevsiz bir hissiyat uyandırıyor.


    Üstelik Epic, Origin, Uplay... tüm rakiplerinden de açık ara daha iyi. Tabi zevk meselesi sonuçta ilk çıktığında windows8 ve 8.1'i, windows 7 ve windows Xp'den daha çok beğenenler olduğu gibi bunu beğenmeyenlerde olacaktır.


    Ne diyelim her topal atın bir kör alıcısı vardır. Biz yarış atı sevenlerdeniz... :)
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    XanthiN 5 sa.
    Ufak dokunuşlar dışında çok da bir yenilik yok aslında. Belli ki Steam tutmuş olanı pek bozmak istemiyor, üzerine inşaa ediyor. Baştan aşağı yenilenmiş gerçek bir modern arayüz söz konusu değil.
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