Steam'in yeni kütüphane tasarımı herkes için kullanıma açıldı

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Steam'in bir süredir açık betada test ettiği yeni kütüphane tasarımı nihayet herkes için kullanıma açıldı. Yeni tasarıma geçmek için Steam'i güncellemeniz yeterli olacak. Uygulamayı birkaç kez açıp kapatmanız gerekebilir.

Yeni tasarımın en dikkat çeken noktası 'modern' görünüşü olmuş. Steam'in eski kütüphane sayfası bildiğiniz gibi eleştiriler alıyordu. Yeni tasarım hem görsel anlamda hem de işlevsellik olarak epey bir yenilik içeriyor.

Yeni Steam kütüphane sayfası:

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Sayfanın en üst kısmında yer alan 'Yenilikler' kısmı işlevsellik anlamında özellikle dikkat çeken noktalardan. Kütüphanenizdeki oyunlarla ilgili yeni güncellemeleri/haberleri hızlı bir şekilde burada görebileceksiniz. Direkt olarak oyun geliştiricileri tarafından yayınlanan yazılar bu kısımda yer alacak.

Valve yeni tasarımda kategorileştirme özelliklerine dikkat çekiyor. Son Oyunlar'ın altındaki kısımları istediğiniz şekilde düzenleyebiliyorsunuz. Örneğin 'Korku Oyunları' ismiyle bir kategori açıp buraya istediğini oyunları ekleyebiliyorsunuz. Bu şekilde kütüphaneniz daha derli toplu bir görünüşe kavuşuyor.

Arkadaşlarınızın hangi oyunları oynadığı da yine artık kütüphanede görülebiliyor. Örneğin yukarıdaki görselde Tekken 7 oyununun hemen sağ alt köşesinde üç farklı arkadaş ikonu var.

Steam'in yeni kütüphane sayfasıyla ilgili yayınladığı yazıya buradan ulaşabilirsiniz.

https://store.steampowered.com/libraryupdate