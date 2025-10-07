Red Dead Redemption 2'nin yeni nesil versiyonu yeniden gündemde

Bu konu bu hafta "NateTheHate2" adlı X kullanıcısına soruldu. Özellikle Rockstar Games stüdyosunun oyunları konusunda güvenilir bir kaynak olarak görülen NateTheHate2, Red Dead Redemption 2'nin yeni nesil versiyonunun yolda olduğu iddiasını yinelerken, ne zaman çıkacağını ise bilmediğini ifade etti.
Red Dead Redempton 2'nin Switch 2'ye de Gelmesi Bekleniyor
Eğer NateTheHate2'nin arkasında durduğu bu iddialar doğruysa, Red Dead Redemption 2 yakın bir gelecekte hem PS5 ve Xbox Series X|S'e, hem de Nintendo Switch 2'ye gelecek demektir. Zira daha önceki söyletilerde de bu dört konsolun adı geçiyordu.
Rockstar Games önümüzdeki yılın ikinci yarısında tüm odağını GTA VI'ya çevireceği için, Red Dead Redemption 2'yi ondan önce çıkarması daha mantıklı bir hamle olarak görülüyor. Hem böylece Rockstar Games de GTA VI çıkana kadar farklı bir gelir kaynağına kavuşmuş olacak. Kağıt üstünde tüm bu iddialar oldukça mantıklı görünüyor. Ne var ki bu konuda hâlâ resmi bir açıklama yapılmış değil. Bu yüzden tüm bunlar şimdilik söylentiden ibaret.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
