    Red Dead Redemption 2'nin yeni nesil versiyonu yeniden gündemde

    Red Dead Redemption 2, yeni nesil konsollara gelecek mi? Son aylarda sık sık gündeme gelen bu soru, bu hafta oyun dünyasıyla ilgili sızıntılarıyla tanınan bir kaynağa soruldu.

    Red Dead Redemption 2'nin yeni nesil versiyonu yeniden gündemde Tam Boyutta Gör
    Hatırlarsanız Mayıs ayında ortaya atılan bir söylentide, Red Dead Redemption 2'nin yeni nesil konsollara geleceği ve bu versiyonun yıl bitmeden çıkacağı öne sürülmüştü. O dönemde epey ses getiren bu iddianın üzerinden beş ay geçti ama henüz bu konuda kayda değer bir gelişme yaşanmadı. Bu da söylentilerin asılsız olabileceğini düşündürdü.

    Bu konu bu hafta "NateTheHate2" adlı X kullanıcısına soruldu. Özellikle Rockstar Games stüdyosunun oyunları konusunda güvenilir bir kaynak olarak görülen NateTheHate2, Red Dead Redemption 2'nin yeni nesil versiyonunun yolda olduğu iddiasını yinelerken, ne zaman çıkacağını ise bilmediğini ifade etti.

    Red Dead Redempton 2'nin Switch 2'ye de Gelmesi Bekleniyor

    Eğer NateTheHate2'nin arkasında durduğu bu iddialar doğruysa, Red Dead Redemption 2 yakın bir gelecekte hem PS5 ve Xbox Series X|S'e, hem de Nintendo Switch 2'ye gelecek demektir. Zira daha önceki söyletilerde de bu dört konsolun adı geçiyordu.

    Rockstar Games önümüzdeki yılın ikinci yarısında tüm odağını GTA VI'ya çevireceği için, Red Dead Redemption 2'yi ondan önce çıkarması daha mantıklı bir hamle olarak görülüyor. Hem böylece Rockstar Games de GTA VI çıkana kadar farklı bir gelir kaynağına kavuşmuş olacak.  Kağıt üstünde tüm bu iddialar oldukça mantıklı görünüyor. Ne var ki bu konuda hâlâ resmi  bir açıklama yapılmış değil. Bu yüzden tüm bunlar şimdilik söylentiden ibaret.

    Avrupa'nın en ucuz elektrikli otomobili olmaya aday: Dacia Hipster

    Kabul Ediyorum