Red Magic 10 Pro+, AnTuTu testinde rekor kırdı: Yakında geliyor

Red Magic 10 Pro+ AnTuTu rekoru kırdı
NX789J kod adyla ortaya çıkan Red Magic 10 Pro+, elde ettiği 3.116.126 puan, bugüne kadar AnTutu'da elde edilmiş en yüksek skor. Telefon, Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alırken, 24 GB LPDDR5X RAM ve 1 TB UFS 4.0 depolama da güçlü performansa katkıda bulunuyor. Cihaz ayrıca 144 Hz ekrana sahip olacak ve en son Android 15 işletim sistemiyle piyasaya çıkacak.
Şirketin oyun verilerine göre, Honkai Impact 3 cihazda 60 dakika boyunca çalıştırıldığında dahi, 0,2 fps değişkenlikle ortalama 60 fps kare hızını koruyabileceğini gösteriyor. Telefon ayrıca 120 fps'de 2K'ya kadar çözünürlüğü destekliyor.
Red Magic 10 Pro+ ile ilgi ortaya çıkan diğer bilgiler, telefonun 2688 x 1216 piksel çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı ve 2.000 nit tepe parlaklığa sahip bir ekranla geleceğini gösteriyor. Ayrıca ekran altına yerleştirilmiş selfie kamerası ve parmak izi okuyucu da yer alacak. Batarya tarafında ise, 7050 mAh kapasiteli pil ile yüksek kullanım ömrü sunacak.
Red Magic 10 Pro serisinin 13 Kasım'da Çin'de tanıtımının gerçekleştirilmesi planlanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über