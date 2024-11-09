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    Anlık Bildirim

    Red Magic 10 Pro+, AnTuTu testinde rekor kırdı: Yakında geliyor

    Nubia'nın oyun odaklı Red Magic 10 Pro serisi oyun performansında yeni standartlar belirlemeye hazırlanıyor. AnTuTu testinde 3.116.126 puan elde eden telefon yakında geliyor.
    Red Magic 10 Pro+, AnTuTu testinde rekor kırdı: Yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    Nubia'nın oyun odaklı Red Magic 10 Pro serisi oyun performansında yeni standartlar belirlemeye hazırlanıyor. Red Magic 10 Pro+'ın ortaya çıkan rekor AnTuTu skoru, telefonla ilgili önemli ayrıntıları ortaya koyuyor.

    Red Magic 10 Pro+ AnTuTu rekoru kırdı

    NX789J kod adyla ortaya çıkan Red Magic 10 Pro+, elde ettiği 3.116.126 puan, bugüne kadar AnTutu'da elde edilmiş en yüksek skor. Telefon, Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alırken, 24 GB LPDDR5X RAM ve 1 TB UFS 4.0 depolama da güçlü performansa katkıda bulunuyor. Cihaz ayrıca 144 Hz ekrana sahip olacak ve en son Android 15 işletim sistemiyle piyasaya çıkacak.

    Red Magic 10 Pro+, AnTuTu testinde rekor kırdı: Yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    Red Magic 10 Pro serisinin ham gücün ötesinde, oyunculara özel yenilikçi özellikler sunması bekleniyor. Bunlar arasında, indiyum tabanlı katmanlı alaşımlı bir yapıya sahip kompozit sıvı metal kullanan "ICE X Magic Soğutma Sistemi" yer alıyor. Bu sistem, çekirdek sıcaklıklarını 21 dereceye kadar düşürerek performansı arttırıyor. Ayrıca, özel olarak geliştirilmiş R3 oyun çipi de performansa katkıda bulunuyor.

    Şirketin oyun verilerine göre, Honkai Impact 3 cihazda 60 dakika boyunca çalıştırıldığında dahi, 0,2 fps değişkenlikle ortalama 60 fps kare hızını koruyabileceğini gösteriyor. Telefon ayrıca 120 fps'de 2K'ya kadar çözünürlüğü destekliyor.

    Red Magic 10 Pro+ ile ilgi ortaya çıkan diğer bilgiler, telefonun 2688 x 1216 piksel çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı ve 2.000 nit tepe parlaklığa sahip bir ekranla geleceğini gösteriyor. Ayrıca ekran altına yerleştirilmiş selfie kamerası ve parmak izi okuyucu da yer alacak. Batarya tarafında ise, 7050 mAh kapasiteli pil ile yüksek kullanım ömrü sunacak.

    Red Magic 10 Pro serisinin 13 Kasım'da Çin'de tanıtımının gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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