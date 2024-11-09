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Tam Boyutta Gör Nubia'nın oyun odaklı Red Magic 10 Pro serisi oyun performansında yeni standartlar belirlemeye hazırlanıyor. Red Magic 10 Pro+'ın ortaya çıkan rekor AnTuTu skoru, telefonla ilgili önemli ayrıntıları ortaya koyuyor.

Red Magic 10 Pro+ AnTuTu rekoru kırdı

NX789J kod adyla ortaya çıkan Red Magic 10 Pro+, elde ettiği 3.116.126 puan, bugüne kadar AnTutu'da elde edilmiş en yüksek skor. Telefon, Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alırken, 24 GB LPDDR5X RAM ve 1 TB UFS 4.0 depolama da güçlü performansa katkıda bulunuyor. Cihaz ayrıca 144 Hz ekrana sahip olacak ve en son Android 15 işletim sistemiyle piyasaya çıkacak.

Tam Boyutta Gör Red Magic 10 Pro serisinin ham gücün ötesinde, oyunculara özel yenilikçi özellikler sunması bekleniyor. Bunlar arasında, indiyum tabanlı katmanlı alaşımlı bir yapıya sahip kompozit sıvı metal kullanan "ICE X Magic Soğutma Sistemi" yer alıyor. Bu sistem, çekirdek sıcaklıklarını 21 dereceye kadar düşürerek performansı arttırıyor. Ayrıca, özel olarak geliştirilmiş R3 oyun çipi de performansa katkıda bulunuyor.

Şirketin oyun verilerine göre, Honkai Impact 3 cihazda 60 dakika boyunca çalıştırıldığında dahi, 0,2 fps değişkenlikle ortalama 60 fps kare hızını koruyabileceğini gösteriyor. Telefon ayrıca 120 fps'de 2K'ya kadar çözünürlüğü destekliyor.

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Red Magic 10 Pro+ ile ilgi ortaya çıkan diğer bilgiler, telefonun 2688 x 1216 piksel çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı ve 2.000 nit tepe parlaklığa sahip bir ekranla geleceğini gösteriyor. Ayrıca ekran altına yerleştirilmiş selfie kamerası ve parmak izi okuyucu da yer alacak. Batarya tarafında ise, 7050 mAh kapasiteli pil ile yüksek kullanım ömrü sunacak.

Red Magic 10 Pro serisinin 13 Kasım'da Çin'de tanıtımının gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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Red Magic 10 Pro+, AnTuTu testinde rekor kırdı: Yakında geliyor