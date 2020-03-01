Reddit CEO’su: “TikTok bir casus yazılımdır”

Tam Boyutta Gör

Reddit CEO’su Steve Huffman, bu hafta gerçekleştirilen bir konferansta TikTok’a bir suçlama yöneltti. Uygulamayı temelden parazitik olarak tanımlayan Huffman, bu iddialarını uygulamanın cihazları kimliklerine göre kaydetmesine ve kullanıcı hareketlerini izlemesine bağladı.

İlginizi Çekebilir

TikTok, çirkin ve yoksul olarak değerlendirdiği kullanıcıların videolarını engelleyecek

Bu tür bir yorumu TikTok’un başarısına yönelik bir soruya karşılık olarak yapan Huffman, onlarla aynı düşünce seviyesine gelemediğini ve çevresindeki herkese bu casus yazılımı telefonlarına kurmaktan kaçınmasını söylediğini belirtti.

Çin merkezli Bytedance firmasına ait olan TikTok, şimdiye kadar çoğunlukla ABD merkezli güvenlik soruşturmalarına ve tartışmalara konu olmuştu. Firmanın uygulamaları aracılığıyla kullanıcılardan veri toplaması son derece olağan bir durum olsa da bu verileri depolama şeklinin, sektördeki rakiplerine göre sorgulanabilir güvenlik açıkları olması yetkilileri şüphelendiriyor. Kendi adı hiç de temiz olmasa bile aynı konuda Facebook yetkilisi Sheryl Sandberg de TikTok’un veri güvenliğini eleştirmişti.

Ayrıca Bkz. "Dead by Daylight mobile geliyor: Ön kayıtlar başladı"

TikTok yetkililerinden biri, konuyla ilgili olarak TechCrunch’a verdiği demeçte suçlamaların tamamen asılsız olduğunu belirtti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.