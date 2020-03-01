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    Reddit CEO’su: “TikTok bir casus yazılımdır”

    Reddit'in CEO'su Steve Huffman, bir konferans sırasında TikTok başarısına yönelik gelen soruya oldukça agresif ve sert yanıt verdi. CEO'ya göre TikTok bir casus yazılımı.
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    sosyal medya
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Reddit CEO’su: “TikTok bir casus yazılımdır”
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    Reddit CEO’su Steve Huffman, bu hafta gerçekleştirilen bir konferansta TikTok’a bir suçlama yöneltti. Uygulamayı temelden parazitik olarak tanımlayan Huffman, bu iddialarını uygulamanın cihazları kimliklerine göre kaydetmesine ve kullanıcı hareketlerini izlemesine bağladı.

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    Bu tür bir yorumu TikTok’un başarısına yönelik bir soruya karşılık olarak yapan Huffman, onlarla aynı düşünce seviyesine gelemediğini ve çevresindeki herkese bu casus yazılımı telefonlarına kurmaktan kaçınmasını söylediğini belirtti.

    Çin merkezli Bytedance firmasına ait olan TikTok, şimdiye kadar çoğunlukla ABD merkezli güvenlik soruşturmalarına ve tartışmalara konu olmuştu. Firmanın uygulamaları aracılığıyla kullanıcılardan veri toplaması son derece olağan bir durum olsa da bu verileri depolama şeklinin, sektördeki rakiplerine göre sorgulanabilir güvenlik açıkları olması yetkilileri şüphelendiriyor. Kendi adı hiç de temiz olmasa bile aynı konuda Facebook yetkilisi Sheryl Sandberg de TikTok’un veri güvenliğini eleştirmişti.

    Ayrıca Bkz. "Dead by Daylight mobile geliyor: Ön kayıtlar başladı"

    TikTok yetkililerinden biri, konuyla ilgili olarak TechCrunch’a verdiği demeçte suçlamaların tamamen asılsız olduğunu belirtti.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    nick bırakmamışsınız lan 2 hf. en beğenilen
    aynısını google ve intel de yapıyor.

    ama çinliye saldırınca daha popülist olursunuz.

    80 IQ'lulara yönelik bir söylem olmuş.
    Yanıtla +49
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    mert1907 (Mert Karakoç) 2 hf.
    Casus yazılım mevzusuna girersek en başta Google uygulamalarından yada Facebook vs den başlamamız lazım.
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    HeliosPtera (Selami Kartal) 2 hf.
    Casusluk şöyle olabilir, kullanılan ülke milletinin ne kadar mal olduğunu bu program sayesinde diğer ülkeler görebiliyor, mesela bizde ne kadar geri zekalı bir nesil yetiştiğini bütün dünya duydu bu uygulama sayesinde.
    Casusluk şöyle olabilir, kullanılan ülke milletinin ne kadar mal olduğunu bu program sayesinde diğer ülkeler görebiliyor, mesela bizde ne kadar geri zekalı bir ...
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    Yanıtla +30
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    zoilist (eren ) 1 hf.
    "Reddit fetöcüdür"
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    komando57 (YILMAZ ) 2 hf.
    Dinime küfreden müslüman olsa deyimi cuk oturmuş
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    Vartolu Saadettin (Berat Berber) 2 hf.
    27 iq puanına sahip insanları izlese ne olur?
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    enkog 2 hf.
    Bu batinin ikiyuzlulugu de yetti artik intel de arkakapı var google microsoft saymiyorum bile.
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    BlueDay_86 (cemil özdemir) 2 hf.
    TikTok kullananların beyni yokki
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    KaleyDeskop (ali ) 2 hf.
    çin abdnin tüm internet altyapısını yasakladığı için abd'ninde yasaklaması gayet doğal..
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    reiis (huseyin akdas) 2 hf.
    iphone 6 kullanıyorum konuştuğum şeyleri reklam olarak görüyorum
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    HeliosPtera (Selami Kartal) 2 hf.
    Casusluk şöyle olabilir, kullanılan ülke milletinin ne kadar mal olduğunu bu program sayesinde diğer ülkeler görebiliyor, mesela bizde ne kadar geri zekalı bir nesil yetiştiğini bütün dünya duydu bu uygulama sayesinde.
    Yanıtla +30
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    kuzgun_ (Tiryaki ) 2 hf.
    abd dışında tüm yazılımlar casustur diyor arkadaş..

    yani bilgilerinizi bizden başka kimsenin çalmasına müsaade etmeyiz diyor

    Günümüzde telefonlar ortam dinlemesi yapıyor, millet uygulamaların veri ihlallerini düşünüyor
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    joven 2 hf.
    Açıklamayı yapan şahsiyet aklınca şark kurnazlığı yapıyor
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    6003 kez okundu.
    15 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    reddit, tiktok ve
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